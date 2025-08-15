Pronóstico del Tiempo: España se asfixia bajo la ola de calor este viernes 15 de agosto de 2025

Si pensabas que el verano español ya había dado todo lo que tenía, este viernes 15 de agosto te va a sorprender.

El país entero se encuentra sumido en una auténtica ola de calor, con temperaturas que ponen a prueba hasta el ventilador más valiente.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los principales modelos internacionales coinciden: hoy toca sudar la camiseta y buscar sombra.

Este episodio coincide con el puente de la Asunción, uno de los festivos más movidos en España.

Muchos aprovechan para desplazarse, pero el tiempo no da tregua: la alerta naranja por altas temperaturas está activada en buena parte del territorio, mientras que comunidades como Cantabria y País Vasco están en aviso rojo por calor excesivo.

¿Qué esperar hoy en Madrid y otras ciudades clave?

La capital no escapa al abrazo cálido del verano. En Madrid, el termómetro se dispara hasta los 40 grados, rozando registros históricos y activando avisos por temperaturas máximas. La recomendación es clara: hidrátate, evita la exposición directa al sol y hazte amigo del aire acondicionado.

En otras ciudades, la cosa tampoco mejora mucho:

Bilbao, Santander, Oviedo y San Sebastián : máximas cercanas a los 40°C.

: máximas cercanas a los 40°C. Logroño, Zaragoza, Lleida, Zamora : entre 40 y 42°C.

: entre 40 y 42°C. Valle del Guadalquivir (Córdoba, Sevilla): hasta 43-45°C en puntos concretos.

Baleares : cerca de los 38°C.

: cerca de los 38°C. Canarias: jornada más llevadera, pero aun así entre 30 y 36°C en el sur de Gran Canaria.

Noches tropicales: dormir será una hazaña

No solo el día será caluroso; las noches prometen ser igual de exigentes. En gran parte de la Península, las mínimas no bajarán de los 23-25°C, con zonas donde se superarán los 25°C. ¿Dormir? Solo para valientes o para quienes tengan aire acondicionado.

En ciudades como Jaén, Cáceres, Lleida o Guadalajara, las noches tropicales serán la norma. En las depresiones del noreste y la vertiente atlántica sur, las mínimas pueden quedarse por encima incluso de ese umbral.

Cielos despejados… salvo algún chubasco rebelde

La estabilidad atmosférica será protagonista. Los cielos lucirán despejados casi en toda España, aunque por la tarde podrían aparecer algunas nubes caprichosas. Solo hay riesgo de lloviznas débiles y bancos de niebla en el Cantábrico y norte de Galicia. En zonas montañosas del norte se esperan algunos chubascos y tormentas aisladas, pero nada que cambie la tónica general.

En las islas Canarias, el panorama es algo distinto: nubes y posibilidad de algún chubasco aislado en las islas montañosas, además de ligera calima.

Vientos y otros detalles para meteorólogos curiosos

El viento soplará flojo en general:

Alisio moderado con intervalos fuertes en Canarias.

Levante moderado en Alborán; podría ser fuerte en el Estrecho.

Predominio del este en Baleares y vertiente mediterránea; sur y este en el resto.

Intervalos moderados en Galicia oeste.

Nada especialmente molesto… salvo alguna racha puntual que pueda complicar planes al aire libre.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

A continuación tienes una tabla resumen con las previsiones más destacadas para las principales ciudades españolas:

Día Madrid Barcelona Sevilla Bilbao Valencia Vie 15 ago Máx 40°C / Mín 25°C

Despejado Máx 36°C / Mín 24°C

Despejado Máx 43°C / Mín 27°C

Despejado Máx 39°C / Mín 23°C

Parcialmente nublado Máx 37°C / Mín 25°C

Despejado Sáb 16 ago Máx 39°C / Mín 25°C

Despejado Máx 35°C / Mín 24°C

Despejado Máx 42°C / Mín 27°C

Despejado Máx 38°C / Mín 23°C

Parcialmente nublado Máx 36°C / Mín 25°C

Despejado Dom 17 ago Máx 38°C / Mín 24°C

Despejado Máx 34°C / Mín 23°C

Despejado Máx 41°C / Mín 26°C

Despejado Máx 37°C / Mín 22°C

Nubes dispersas Máx 35°C / Mín 24°C

Despejado Lun 18 ago Máx 36°C / Mín 22°C

Parcialmente nublado Máx 32°C / Mín 22°C

Nubes dispersas Máx 39°C / Mín 25°C

Nubes dispersas Máx 34°C / Mín 21°C

Nubes dispersas Máx 33°C / Mín 23°C

Nubes dispersas

Nota: Los datos reflejan tendencias generales extraídas del consenso entre Aemet, ElTiempo.es y Accuweather durante las últimas horas. Las mínimas pueden variar ligeramente según microclima urbano.

Consejos útiles (y algo humorísticos) para sobrevivir a este viernes

Si tu plan era hacer running a mediodía… reconsidera urgentemente.

Evita dejar cosas importantes (o mascotas) dentro del coche. El horno está fuera, no dentro.

Hidrátate como si fueras un cactus: agua siempre a mano.

Busca sombra como si fuera oro; este agosto no perdona ni a los valientes.

Si tienes piscina o playa cerca… hoy es tu día.

Palabras clave meteorológicas para redactor especializado

En este artículo hemos dado prioridad al análisis climático actual e interpretación rigurosa de los modelos meteorológicos más relevantes. El enfoque se centra especialmente en términos como ola de calor, temperaturas máximas, alerta naranja, noches tropicales, predicción por días y fenómenos atmosféricos.

Tendencias generales para el resto del mes

Las previsiones apuntan a un agosto más cálido y seco de lo habitual, sobre todo en el oeste peninsular. Las lluvias serán escasas salvo excepciones puntuales en el extremo norte o episodios tormentosos aislados. La canícula sigue su curso… ¡y aún queda verano para rato!