España arde sin control y Marlaska dice que no está sobre la mesa declarar la emergencia nacional

Las llamas devoran el paisaje español como nunca en los últimos años. A día de hoy, 16 de agosto de 2025, España acumula cerca de 150.000 hectáreas quemadas solo este año, superando ampliamente los balances anuales previos y duplicando la media habitual para estas fechas. En zonas como Zamora y Ourense, el desastre es mayúsculo: el incendio de Uña de Quintana ya ha destruido unas 38.000 hectáreas, batiendo récords del siglo XXI, mientras que en Chandrexa de Queixa, Galicia, se han perdido más de 20.300 hectáreas en uno de los siniestros más graves jamás registrados en la comunidad.

En medio de esta catástrofe, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que «no está sobre la mesa declarar la emergencia nacional» por los incendios. Pese a la presión social y política, la respuesta institucional se mantiene en la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM), lo que implica una coordinación reforzada entre administraciones pero no supone la intervención directa ni la asunción total del control estatal sobre las comunidades autónomas afectadas.

Ola de calor, alerta naranja y Sevilla en rojo: cuando el clima juega con fuego

El calor abrasador ha puesto este sábado en aviso a casi toda España: 30 provincias en nivel naranja y Sevilla en rojo, según la Agencia Estatal de Meteorología. La famosa «regla del 30» —temperaturas superiores a 30°C, vientos por encima de 30 km/h y humedad relativa inferior al 30%— se ha convertido en el pan nuestro de cada día este verano. Estas condiciones extremas favorecen que cualquier chispa se transforme rápidamente en un infierno descontrolado.

No es casualidad que los incendios más devastadores coincidan con olas de calor prolongadas y tormentas secas, fenómenos cada vez más frecuentes bajo el paraguas del cambio climático. La vegetación abundante por el abandono rural y la falta de gestión forestal añade combustible a una situación ya explosiva.

Evacuaciones masivas y movilidad interrumpida: carreteras cortadas y trenes parados

El drama no solo se mide en árboles calcinados. Miles de personas han tenido que abandonar sus casas a toda prisa; solo en los últimos días más de 5.000 evacuados han buscado refugio lejos del avance implacable del fuego. Las imágenes son desoladoras: vecinos luchando contra las llamas con mangueras domésticas ante la falta de recursos inmediatos, carreteras principales como la A-52 y N-525 cortadas temporalmente, y servicios ferroviarios suspendidos entre Madrid y Galicia —una auténtica parálisis logística en pleno mes vacacional.

La cancelación del tráfico ferroviario ha dejado varados a cientos de viajeros, mientras brigadas forestales luchan contra fuegos difíciles de contener debido al viento cambiante y las altas temperaturas persistentes.

Ecologismo sectario, pasividad política y debates encendidos (literalmente)

El debate público sobre las causas y la gestión no da tregua. Algunos opinadores han arremetido contra lo que denominan un «ecologismo sectario y bobo», acusando a ciertos sectores de promover políticas medioambientales mal planteadas que favorecen el abandono rural o dificultan labores preventivas como las quemas controladas. Esta visión sostiene que una protección excesiva puede convertirse en un peligro si no va acompañada de gestión activa del monte.

En paralelo, críticas acerbas apuntan a lo que muchos consideran «criminal pasividad» del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Las redes sociales hierven con reproches sobre supuestas vacaciones idílicas mientras miles sufren el fuego —la imagen del marido de Begoña Gómez disfrutando tumbado en La Mareta se ha convertido en meme nacional— aunque desde Moncloa insisten en que las competencias autonómicas limitan su margen directo de actuación.

Coordinación nacional e internacional: brigadas aéreas y ayuda europea

La respuesta institucional incluye refuerzos notables: hasta 10 aviones anfibios, 12 brigadas forestales, 14 helicópteros y unidades móviles especializadas se han movilizado para apoyar a las comunidades autónomas más golpeadas por los incendios. La Unión Europea ha enviado dos aviones cisterna para colaborar en las labores de extinción.

El Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) sigue evaluando la situación hora a hora. Mientras tanto, técnicos forestales advierten que lo peor podría estar aún por llegar si las condiciones meteorológicas no mejoran.

Curiosidades científicas sobre incendios forestales

La velocidad máxima registrada para el avance del frente de un incendio forestal puede superar los 10 km/h , pero hay casos documentados donde ráfagas impulsadas por viento han hecho saltar chispas hasta 20 km desde el foco principal.

, pero hay casos documentados donde ráfagas impulsadas por viento han hecho saltar chispas hasta desde el foco principal. El humo producido por grandes incendios puede viajar miles de kilómetros: estudios satelitales han detectado partículas procedentes del Mediterráneo llegando incluso hasta Escandinavia.

Algunas especies vegetales mediterráneas están adaptadas al fuego: piñones cerrados (de pino carrasco o piñonero) solo se abren tras sufrir altas temperaturas, asegurando así su regeneración tras el paso del incendio.

Un dato curioso: los helicópteros antiincendios pueden cargar hasta 4.500 litros por viaje; los aviones tipo Canadair superan los 6.000 litros .

por viaje; los aviones tipo Canadair superan los . El fenómeno conocido como «tormenta ígnea» ocurre cuando varios focos cercanos generan tanto calor que crean corrientes ascendentes violentas capaces incluso de producir rayos dentro del propio incendio.

Y para cerrar con una sonrisa entre cenizas: ¿sabías que existen bomberos “voluntarios” entre la fauna? En Australia se han visto pájaros provocando pequeños fuegos para ahuyentar presas hacia zonas abiertas… En España, afortunadamente nuestras aves prefieren los charcos antes que las llamas.

La ciencia sigue investigando cómo predecir mejor estos episodios devastadores —y cómo convertir cada verano español en algo menos ardiente y mucho más llevadero.