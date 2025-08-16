Pronóstico del Tiempo: España se enfrenta a calor, tormentas y cambios atmosféricos este sábado 16 de agosto de 2025

¿Listo para saber qué te depara el tiempo hoy en España?

Si pensabas salir con chaqueta, piénsatelo dos veces.

Este sábado 16 de agosto llega cargado de calor, tormentas y una buena dosis de contrastes meteorológicos. Madrid y Valencia se suman a la fiesta de los termómetros disparados, mientras que el norte peninsular prepara el paraguas por si acaso.

¡El verano no da tregua!

Como buen redactor meteorológico, hoy me toca desmenuzar los modelos, analizar avisos y traducir ese lenguaje críptico de la atmósfera en algo útil… y si puedo sacarte una sonrisa entre tanto bochorno, mejor.

Resumen del pronóstico nacional

España afronta una jornada de calor extremo en el centro y sur, con máximas que rozan los 39-40°C en varias capitales, incluida Madrid .

afronta una jornada de calor extremo en el centro y sur, con máximas que rozan los 39-40°C en varias capitales, incluida . En la mitad norte y este peninsular se esperan tormentas localmente fuertes, especialmente en áreas montañosas y el entorno pirenaico.

El archipiélago canario recibirá precipitaciones destacables, sobre todo en las islas occidentales, con riesgo de fenómenos tormentosos.

El contraste es protagonista: mientras unos buscan sombra y aire acondicionado, otros no deberían olvidar el paraguas.

El tiempo hoy en Madrid

El termómetro de Madrid alcanzará hoy los 39°C, consolidando su puesto en la liga del calor extremo. La jornada será mayormente despejada, con viento flojo del nordeste y humedad relativa baja, por debajo del 30% durante las horas centrales. La probabilidad de precipitación es nula; ni rastro de lluvia para refrescar a los madrileños. Si tienes pensado salir a correr por el Retiro… mejor madruga o espera al atardecer.

Calor intenso en la mitad sur y Valencia

Las temperaturas máximas superarán los 35°C en gran parte del sur peninsular, la meseta norte, Galicia y las zonas interiores de Valencia, donde se esperan hasta 37°C (con picos que podrían llegar a los 39°C según algunas zonas). La radiación ultravioleta será muy alta (índice UV hasta 9), así que lo mejor es evitar la exposición solar directa entre las 13:00 y las 18:00.

En Valencia, además del calor pegajoso típico de agosto, el viento soplará desde el noroeste a unos 19 km/h. La humedad caerá al 39%, lo que suaviza levemente la sensación térmica aunque no evita el bochorno. La probabilidad de lluvia es baja (20%), pero no se descarta alguna gota dispersa.

Tormentas y chubascos en el norte y este peninsular

El ambiente es muy diferente en la mitad norte y tercio este. Tras el paso de una vaguada, llegan altas presiones al norte peninsular propiciando nubosidad baja sobre el entorno cantábrico y norte gallego. Se esperan:

Lluvias débiles y bancos de niebla matinales/vespertinos en zonas altas.

Por la tarde, desarrollo de nubosidad convectiva con probables tormentas localmente fuertes (y posibilidad de granizo) en el entorno pirenaico e Ibérica.

No se descartan chubascos ocasionales en otras áreas montañosas del norte y sureste.

Canarias: lluvias destacables y calima

El archipiélago canario vive su propio capítulo meteorológico. Las islas más orientales tendrán episodios de calima (polvo sahariano suspendido), mientras que las occidentales pueden experimentar lluvias localmente intensas acompañadas de tormentas. Los vientos alisios soplarán moderados con rachas fuertes.

Baleares: calor y nubes altas

En Baleares predominarán intervalos nubosos con nubes altas y temperaturas elevadas, especialmente en Mallorca e Ibiza donde pueden superarse los 35°C. El viento será variable predominando componentes sur y este.

Tabla resumen: pronóstico para los próximos 4 días

Ciudad Sábado 16 Domingo 17 Lunes 18 Martes 19 Madrid Máx: 39°C / Min: 22°C Máx: 37°C / Min: 21°C Máx: 36°C / Min: 20°C Máx: 35°C / Min: 19°C Valencia Máx: 37°C / Min: 25°C Máx: 35°C / Min: 24°C Máx: 34°C / Min: 23°C Máx: 33°C / Min: 23°C Irún Máx: 30°C / Min: 22°C Máx: 27°C / Min: 21°C Máx: 26°C / Min: 20°C Máx: 25°C / Min: 19°C Santa Cruz de Tenerife Máx: 34°C / Min: 23°C* Máx: 32°C / Min: 22°C* Máx:31°C/Min:21°C* Máx:31°C/Min:21°C*

*Posibilidad de lluvias localmente intensas.

Consejos útiles para sobrevivir al calor (y a las tormentas)

Bebe agua aunque no tengas sed.

Evita actividades físicas intensas entre las horas más cálidas.

Protege tu piel con crema solar; el índice UV no perdona.

Si vives en zonas propensas a tormentas eléctricas, desconecta aparatos electrónicos si oyes truenos.

No olvides mirar al cielo antes de salir… puede cambiar rápido.

Palabras clave destacadas

En esta jornada meteorológica para España, destacan fenómenos como calor extremo, tormentas, radiación ultravioleta, viento alisio, calima y un marcado contraste entre regiones. Las previsiones confirman que los modelos meteorológicos coinciden en dibujar un escenario caluroso, inestable en el norte y variable hacia Canarias.

Si buscas frescor… tendrás que esperar o viajar muy lejos. Hoy toca verano “en modo máximo”, así que aprovecha para leer este pronóstico desde la sombra.