EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 40 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: calor extremo y cielos despejados en España este domingo 17 de agosto de 2025

Jornada sofocante en la Península con máximas de 40°C en Madrid y ambiente seco, salvo en el norte y Canarias donde podría llover

Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Este domingo 17 de agosto de 2025, España amanece bajo el dominio de un potente anticiclón que dispara los termómetros, sobre todo en el centro y sur peninsular.

Las palabras clave hoy son: calor, cielos despejados y alerta por altas temperaturas.

Si tienes planes de terraza, piscina o simplemente moverte por la ciudad, no olvides el agua y el protector solar: los rayos UV también se apuntan a la fiesta y no van a dar tregua.

El verano se empeña en dejar huella, y lo hace con uno de los episodios más cálidos de este mes.

Madrid será el epicentro del calor, pero no estará sola: amplias zonas del interior y sur peninsular rozarán o superarán los 40°C. El tiempo seco y los cielos despejados invitan a disfrutar del aire libre, pero ojo, que el calor no perdona.

Pronóstico detallado para hoy: 17 de agosto de 2025

Madrid: el horno de la Península

  • Temperatura máxima: 40°C
  • Temperatura mínima: 24-25°C
  • Lluvia: 0% de probabilidad durante el día, apenas 1% por la noche
  • Cielos: Despejados, con algo de nubosidad al final de la jornada
  • Viento: Rachas de hasta 39 km/h, sensación térmica de 39-40°C
  • Índice UV: 8-9, nivel muy alto

En la capital, el tiempo será seco y abrasador. Si sales, busca la sombra y vigila los golpes de calor. El viento del noreste podrá aliviar mínimamente la sensación térmica, pero no te confíes: hidrátate y si puedes, siesta bajo el aire acondicionado.

Otras ciudades y regiones destacadas

  • Barcelona: Máxima de 35°C, mínima de 24°C, ambiente seco, viento suave y apenas nubosidad. Índice UV de 8. Nada de lluvias a la vista.
  • Valencia y Murcia: Interior con máximas de hasta 40°C, ambiente seco y bochorno, sobre todo en horas centrales del día.
  • Norte peninsular (Galicia, Cantábrico): Nubosidad baja, posibilidad de lloviznas débiles y bancos de niebla matinales. Temperaturas más suaves (máximas entre 25-28°C).
  • Baleares: Despejado, calor intenso, sin lluvias.
  • Canarias: Norte nuboso, posibilidad de chubascos débiles y ligera calima, sobre todo en las islas occidentales. Viento moderado del noreste.

Mapa general de fenómenos meteorológicos esperados

  • Ola de calor en el centro y sur de la Península.
  • Cielos despejados en la mayor parte del país.
  • Nubosidad y lloviznas en el extremo norte.
  • Calima ligera en Canarias y, puntualmente, en el suroeste peninsular.
  • Tormentas muy localizadas en zonas de montaña del Sistema Ibérico y Pirineos, poco probables.

Consejos para sobrevivir al día más caluroso del verano

  • Limita la exposición al sol, especialmente entre las 12 y las 18 horas.
  • Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
  • Usa ropa ligera, gorra y gafas de sol.
  • Si vas a conducir, evita dejar niños o mascotas en el coche.
  • Refúgiate en interiores frescos cuando el calor apriete.
  • Atención especial a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.

Pronóstico para los próximos 4 días en Madrid

DíaTemp. Máx (°C)Temp. Mín (°C)Lluvia (%)CielosViento (km/h)Índice UV
Domingo 174024-250Despejado22-398-9
Lunes 18362430Nubosidad alta20-345
Martes 1934225Parcialmente nublado15-257
Miércoles 2033220Despejado15-228

Fuentes: Eltiempo.es, Infobae, RTVE, Meteovigo, Tiempo3

Tendencias para el resto de España

  • El calor seguirá apretando en el centro y sur, aunque a partir del lunes se espera un descenso térmico moderado, sobre todo en el interior peninsular.
  • El norte continuará más fresco, con posibilidad de lluvias débiles y ambiente nuboso.
  • Atención a posibles tormentas en zonas de montaña y a la calima en Canarias.
  • La radiación UV permanecerá en niveles muy altos, así que no bajes la guardia con la protección solar.

Humor meteorológico: consejos para no derretirse

Si pensabas que el horno solo servía para las pizzas, hoy Madrid te demuestra que también puede ser el escenario perfecto para un asado… de humanos. Así que, si tienes que salir, que sea con la nevera portátil y el ventilador de mano. Y si te preguntan por el tiempo, ya sabes: “Hace tanto calor que hasta las nubes han decidido irse de vacaciones”.

Palabras clave de enfoque: pronóstico del tiempo, España, Madrid, calor, ola de calor, previsión meteorológica, temperaturas máximas, próximos días.

Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

