Pronóstico del Tiempo: España baja el calor y espera tormentas este miércoles 20 de agosto de 2025

Después de más de dos semanas con la ola de calor batiendo récords y haciéndonos soñar con convertir la ducha en residencia habitual, hoy España amanece con una pequeña tregua térmica.

La palabra clave es “descenso”, pero, que nadie se despiste, porque el sur y buena parte del interior seguirán abrazando temperaturas dignas de microondas mal calibrado.

Hoy España vive un paréntesis entre dos capítulos de calor extremo. Aprovecha esta tregua relativa porque las previsiones apuntan a otro repunte térmico inminente.

Y recuerda: este agosto va camino de ser uno de los más cálidos jamás registrados… pero también uno donde ni los paraguas ni los abanicos descansan mucho rato seguido.

En el menú meteorológico del día:

Aviso amarillo por chubascos y tormentas en seis comunidades (Cataluña, Navarra, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares).

(Cataluña, Navarra, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares). Andalucía sigue con aviso por calor desde la sobremesa hasta la noche.

sigue con aviso por calor desde la sobremesa hasta la noche. El norte peninsular estrena cielos nubosos y lluvias más persistentes en el Cantábrico oriental.

El resto del país disfruta de cielos poco nubosos o con algo de nubosidad media y alta, lo justo para que no olvidemos que aún es verano.

Madrid y los termómetros: calor sí, pero sin récords

En Madrid, el protagonista sigue siendo el calor. Hoy se espera que los termómetros alcancen los 37 grados en las horas centrales del día. Buen momento para buscar sombra o aprovechar la excusa perfecta para un helado gigante. Sin embargo, la bajada respecto a días anteriores se deja notar, aunque solo sea para que el asfalto no se derrita a la vista.

El norte: paraguas y paciencia

En el norte peninsular, especialmente Cantabria, País Vasco y zonas de Navarra, toca sacar el paraguas. Los cielos estarán cubiertos durante buena parte del día, con lluvias abundantes en áreas cantábricas orientales y posibilidad de tormentas localmente fuertes.

Comunidades en alerta:

Cataluña: Aviso naranja por precipitaciones y tormentas hasta las 5 de la mañana; después amarillo todo el día.

Aviso naranja por precipitaciones y tormentas hasta las 5 de la mañana; después amarillo todo el día. Navarra y País Vasco: Aviso amarillo desde media tarde.

Aviso amarillo desde media tarde. Comunidad Valenciana: Aviso amarillo desde las 14:00.

Aviso amarillo desde las 14:00. Aragón: Chubascos durante la madrugada.

Chubascos durante la madrugada. Andalucía: Aviso por altas temperaturas desde las 13:00 hasta las 21:00.

Tormentas veraniegas: dónde caerán los chaparrones

Las tormentas hacen acto de presencia principalmente en zonas de montaña del norte y este peninsular. Atención a los Pirineos, noreste de Cataluña, interior valenciano y Baleares donde podrían descargar con fuerza e incluso dejar granizo. Nada como una buena tormenta para recordarnos que agosto también tiene su carácter imprevisible.

En el resto del país:

Cielos poco nubosos o despejados.

Nubosidad media y alta sin mayores consecuencias.

En Canarias, ambiente estable salvo algún intervalo nuboso en el norte y ligera calima en las islas orientales. Si buscas sol asegurado, apunta a las Islas Afortunadas.

Temperaturas: ¿fin definitivo a la ola de calor?

La respuesta corta es no. Aunque hoy respiramos un poco mejor (literalmente), lo peor puede no haber pasado aún. Las previsiones apuntan a un descenso temporal:

El norte sentirá más fresco gracias a la entrada atlántica.

En el centro y sur, especialmente en valles del Guadiana y Guadalquivir, todavía se alcanzarán o superarán los 40 °C en algunos puntos extremos como Badajoz o Sevilla.

en algunos puntos extremos como Badajoz o Sevilla. De cara al jueves y viernes volverán a subir los termómetros. Si pensabas guardar el ventilador… error estratégico.

Resumen térmico por regiones

Zona Temperatura máxima hoy Sensación térmica Estado general Madrid 37 °C Muy caluroso Cielo poco nuboso Andalucía occidental 40 °C Agobiante Sol pleno, aviso calor Castilla-La Mancha 38 °C Muy caluroso Nubosidad variable Cantabria/Euskadi 27-30 °C Agradable-húmedo Lluvias/tormentas Cataluña 32 °C Bochorno-tormenta Avisos activos Comunidad Valenciana 34 °C Calor húmedo Riesgo tormenta tarde Canarias 30 °C Suave Sol, algo de calima

Pronóstico extendido: ¿Qué nos espera los próximos días?

Aquí tienes una tabla-resumen para planificar si mañana toca piscina o paraguas:

Día Temperatura Madrid (°C) Fenómeno destacado Zonas más afectadas Jueves 21 39 Subida térmica Centro-sur e interior Viernes 22 41 Onda de calor reactivada Andalucía, Extremadura Sábado 23 40 Sol abrasador Sur peninsular Domingo 24 38 Posibles tormentas tarde Norte/noreste

Fuente: Síntesis basada en ECMWF, AEMET y resúmenes medios digitales consultados.

Recomendaciones prácticas para sobrevivir al agosto español