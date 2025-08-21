Pronóstico del Tiempo: tormentas, calor y avisos en España este jueves 21 de agosto de 2025

¡Buenos días a todos los lectores y amantes de los pronósticos meteorológicos!

Si eres de los que mira el cielo antes de salir de casa o simplemente te gusta saber si vas a sudar la gota gorda en el metro, hoy te traigo el pronóstico del tiempo para este jueves 21 de agosto de 2025, con especial atención al análisis climático y la interpretación de modelos meteorológicos.

La jornada promete acción atmosférica: tormentas en el norte, calor en el sur y algún que otro susto para los despistados que olviden el paraguas.

Este día nos recibe con una España dividida entre dos mundos: el tercio norte y las Baleares bajo avisos por chubascos y tormentas, mientras la mitad sur se despide del abrigo y saluda al sol con temperaturas que rozan los valores típicos del verano ibérico.

¿Te preguntas cómo vestirte?

Aquí tienes la respuesta, con sentido del humor y datos contrastados.

Resumen meteorológico nacional

Cinco comunidades bajo aviso amarillo o naranja por precipitaciones intensas: Baleares , Cantabria , Cataluña , Navarra y País Vasco .

bajo aviso amarillo o naranja por precipitaciones intensas: , , , y . Tormentas y lluvias fuertes durante la madrugada, especialmente en el litoral nordeste catalán y Baleares .

. En el resto del país, predominarán cielos poco nubosos o despejados, con excepción del litoral sureste donde no se descartan chubascos puntuales.

La inestabilidad está provocada por una dana (depresión aislada en niveles altos), posicionada sobre el sur de Francia y una vaguada cruzando la Península.

Descenso generalizado de las temperaturas en casi todo el país, aunque siguen siendo elevadas en áreas mediterráneas, Baleares y Canarias.

Evolución atmosférica: ¿Qué esperar hoy?

La mitad norte está bajo la influencia directa de esa dana, con cielos nubosos o cubiertos. Las lluvias serán persistentes e incluso localmente fuertes en el entorno del Cantábrico oriental. Eso sí, conforme avance el día, las precipitaciones irán remitiendo. En el noreste peninsular y Pirineos se esperan tormentas localmente fuertes, algunas con granizo (ideal para poner a prueba la resistencia de tu paraguas).

En la mitad sur, especialmente Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, predominará el sol. El calor será protagonista, aunque sin excesos: las máximas rondarán los 30 a 35 grados según zonas. Los valles del Guadalquivir pueden superar puntualmente esos valores.

En Madrid, el termómetro marcará unos 30 grados, apenas 0,6ºC por encima del promedio habitual para estas fechas. Ni frío ni calor extremo: lo justo para pasear por El Retiro sin derretirse ni tener que buscar sombra desesperadamente.

En las Islas Canarias, tiempo estable salvo intervalos nubosos en las islas montañosas. Hay presencia de calima alta, ideal para quienes disfrutan de paisajes difuminados por polvo sahariano.

Viento y otros fenómenos

Vientos flojos a moderados del norte y oeste en Península y Baleares; moderados en litorales y Ebro.

Alisio moderado con rachas fuertes en Canarias .

. Bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y extremo sureste peninsular.

¿Qué se espera para los próximos días?

Como buen redactor especializado en meteorología, te adelanto una tabla sencilla con la evolución prevista hasta el domingo, según datos actualizados e interpretación de modelos fiables:

Día Norte (Cantábrico/Pirineos) Centro (Madrid/meseta) Sur (Andalucía/Guadalquivir) Este (Cataluña/Valencia/Baleares) Canarias Jueves 21 Lluvias/tormentas por la mañana; descenso térmico Soleado; máxima 30ºC Soleado; máximas hasta 35ºC Tormentas locales; nubes Calima; intervalos nubosos Viernes 22 Nubes matinales; chubascos aislados Estable; ligera subida Calor moderado; máximas 36ºC Chubascos aislados Nuboso norte; sol sur Sábado 23 Predominio de cielos despejados Soleado Mucho calor; máximas 38ºC Sol; alguna tormenta puntual Cielos despejados Domingo 24 Posibilidad de lluvias débiles Estable; máxima 32ºC Calor intenso Alguna tormenta muy aislada Calima ligera

Fuentes consultadas confirman que tras la retirada progresiva de la dana, dominarán las altas presiones desde el viernes. Esto implicará menos lluvias salvo algún chubasco muy puntual en zonas montañosas del este peninsular o litoral mediterráneo. Las temperaturas subirán durante el fin de semana, especialmente sábado y domingo, aunque sin alcanzar valores extremos como los vividos durante la reciente ola de calor.

Claves para entender este episodio atmosférico

La combinación dana-vaguada genera inestabilidad y tormentas localizadas.

El aire atlántico fresco favorece un descenso térmico tras días muy calurosos.

La dorsal anticiclónica irá ganando terreno desde el viernes, estabilizando progresivamente el tiempo.

Se mantiene riesgo de tormentas fuertes solo en Baleares y regiones montañosas del este peninsular hasta mañana viernes.

Consejos prácticos (con humor)

Si vives en el norte o este peninsular: lleva paraguas plegable. Si lo olvidas… tendrás excusa para comprar uno nuevo.

En el sur: protección solar recomendada. No subestimes ese sol traicionero.

En Canarias: si ves calima… disfruta del aire exótico (y recuerda limpiar después los muebles).

En Madrid: ni chaqueta ni sandalias playeras. Un atuendo versátil será tu mejor aliado.

Palabras clave esenciales

Pronóstico meteorológico España, análisis climático, interpretación modelos meteorológicos, temperaturas Madrid, tendencias atmosféricas.

Este jueves se presenta variado e interesante para quienes disfrutan siguiendo las evoluciones atmosféricas sobre España.

Si algo caracteriza al clima ibérico es su capacidad para sorprendernos.

Así que mantente atento al cielo… ¡y disfruta del espectáculo meteorológico!