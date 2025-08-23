Pronóstico del Tiempo: calor intenso y escasas lluvias en España este sábado 23 de agosto de 2025

Hoy España se despierta con la pregunta de cada agosto: ¿salgo con abanico, gorra o directamente busco sombra hasta el anochecer?

El pronóstico del tiempo para este sábado 23 de agosto de 2025 deja claro que el verano sigue en plena forma, con temperaturas que no ceden y lluvias que se hacen de rogar.

Si eres de los que esperan el fresco, paciencia: el calendario dice que queda menos de un mes para el otoño, pero el termómetro no parece haberse enterado.

La atmósfera, fiel a la tradición agosteña, mantiene la estabilidad en casi todo el país.

Las excepciones, como siempre, animan el mapa meteorológico: algunas tormentas aisladas en el este y norte, pero nada que justifique suspender la barbacoa ni cambiar los planes de piscina. Veamos con detalle qué nos depara el día y cómo pinta el panorama para los próximos días.

Madrid y el centro peninsular: calor seco y cielos despejados

En Madrid, el termómetro alcanzará hoy los 34 ºC durante el día, con una probabilidad de lluvia del 1% y solo un 5% de nubosidad. El viento soplará moderadamente, con ráfagas de hasta 22 km/h, y el índice UV llegará a 8, así que la crema solar es imprescindible si te atreves a salir en las horas centrales. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 20 ºC, con ambiente seco y sin apenas nubes.

Este patrón se repite en amplias zonas del centro peninsular, donde el verano seco y cálido marca la tónica. El clima mediterráneo continental manda: inviernos suaves y veranos de calor implacable, ideales para quienes disfrutan de largos días de luz y noches que invitan a las terrazas.

El resto de la Península: calor generalizado y algún chaparrón puntual

El calor será el gran protagonista en la mayor parte de España. Las máximas superarán los 34 ºC en las depresiones del suroeste, y no se descartan valores cercanos a los 40 ºC en puntos del interior sur, especialmente en el valle del Guadalquivir, donde el mercurio podría rozar los 43-44 ºC.

En el este de Cataluña y Baleares, la inestabilidad matinal traerá chubascos y tormentas localmente fuertes, sobre todo en el litoral catalán y, más tarde, en Mallorca y Menorca. En el norte, los cielos estarán nubosos, con lluvias débiles en el Cantábrico y los Pirineos. Por la tarde, las nubes de evolución podrán dejar algún chaparrón disperso en el interior sudeste y zonas de montaña, aunque serán la excepción, no la norma.

En el resto del país, predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Solo en Canarias se esperan intervalos de nubes bajas y alguna lluvia aislada en las cumbres.

Viento y otros fenómenos: brisas y alguna ráfaga molesta

Los vientos soplarán moderados del nordeste en los litorales del noroeste peninsular y en Canarias. En el valle del Ebro y en Menorca y Ampurdán, el cierzo y la tramontana podrán ser molestos en algunos momentos del día, con intervalos de fuerte. En el resto, los vientos serán flojos y variables, predominando la componente norte en la mitad norte y la oeste o este según la zona en el resto del país.

Se esperan bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y del extremo sudeste, así como algo de calima alta en Canarias.

Pronóstico por regiones: radiografía exprés

Centro y sur peninsular : calor intenso, máximas de 34-40 ºC, cielos despejados.

: calor intenso, máximas de 34-40 ºC, cielos despejados. Valle del Guadalquivir : posibilidad de superar los 43 ºC.

: posibilidad de superar los 43 ºC. Norte (Cantábrico y Pirineos) : temperaturas más suaves (máx. 28-30 ºC), nubosidad y lluvias débiles.

: temperaturas más suaves (máx. 28-30 ºC), nubosidad y lluvias débiles. Este de Cataluña y Baleares : Tormentas de madrugada, ambiente más inestable.

: Tormentas de madrugada, ambiente más inestable. Canarias: ambiente cálido, nubes bajas y alguna precipitación aislada.

¿Y los próximos días? El calor no descansa

Las previsiones para los próximos cuatro días mantienen la tónica: calor por encima de lo normal y lluvias muy escasas. Si tienes planes al aire libre, tranquilidad: la probabilidad de tormentas o lluvias intensas es baja, salvo excepciones puntuales en el norte y el este.

A continuación, una tabla resumen para que no pierdas detalle:

Día Temperatura máxima (Madrid) Precipitaciones Comentario general Sábado 23 34 ºC 1% Calor intenso, cielos despejados Domingo 24 35 ºC 0-5% Sin cambios, ambiente seco Lunes 25 36 ºC 0-5% Continúa la ola de calor Martes 26 37 ºC 0-5% Máximas en ascenso, sol

En el sur y este las máximas podrían superar los 40 ºC durante este periodo.

las máximas podrían superar los 40 ºC durante este periodo. En el norte las temperaturas serán más suaves, pero con posibles lluvias débiles y ambiente variable.

Consejos prácticos para sobrevivir al agosto español

Hidratación constante: el calor puede ser traicionero, especialmente en las horas centrales.

Evita la exposición prolongada al sol y usa protección solar de alto índice.

Si tienes pensado hacer ejercicio al aire libre, mejor a primera hora o al atardecer.

Vigila a niños y mayores: son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Si vives en el norte o este, atento a posibles tormentas localizadas.

En resumen

El pronóstico del tiempo para este sábado en España no da sorpresas: el verano sigue en su máximo esplendor, el calor aprieta y las lluvias se esconden. Si buscas días frescos y lluviosos, mejor busca en otra latitud o, como mucho, en el norte peninsular. Para el resto, toca disfrutar –o sobrevivir– a la canícula con buen humor y, si es posible, cerca de una sombra o una piscina. ¡Ánimo, que el otoño ya asoma en el horizonte!