El fuego arrasa sin piedad Castilla y León: viento, desalojos y Sánchez de vacaciones

Lo más insultante, que nio lo peor, es que Sánchez sigue de vacaciones.

Panza al sol en La Mareta a cuenta del contribuyente.

El verano de 2025 será recordado en Castilla y León como uno de los más devastadores de su historia reciente.

A día de hoy, 26 de agosto de 2025, la región sigue sumida en una emergencia ambiental sin precedentes.

El viento, con ráfagas que han alcanzado los 60 kilómetros por hora en zonas especialmente castigadas, ha reavivado numerosos focos activos, complicando hasta el extremo las labores de extinción y obligando al desalojo preventivo de más de veinte pueblos entre León y Zamora.

Las imágenes aéreas que circulan estos días parecen sacadas de una película apocalíptica: extensiones interminables de pinos calcinados, humo denso ocultando el sol, y aldeas vacías a la espera del regreso de sus habitantes.

La situación es especialmente crítica en lugares como La Baña, Garaño o Fasgar-Igüeña, donde la virulencia del fuego ha impedido controlar el perímetro y forzado evacuaciones masivas.

El avance imparable del fuego

Desde hace tres semanas, una sucesión ininterrumpida de incendios forestales asola la comunidad. En muchos casos, las llamas han saltado cortafuegos y barrancos, impulsadas por el viento y alimentadas por un calor extremo que ha llevado a declarar la “alarma extrema” en amplias zonas del noroeste peninsular.

El incendio declarado el 14 de agosto en Porto (Zamora) se ha convertido en uno de los más devastadores, obligando a evacuar cinco localidades de la comarca sanabresa —algunas por segunda vez— mientras se extendía hacia territorio leonés, desbordando las defensas establecidas por los equipos antiincendios.

Entre los factores que han favorecido esta catástrofe destacan:

Sequía acumulada tras meses sin lluvias significativas.

Temperaturas máximas sostenidas por encima de los 35 ºC.

Vientos cambiantes e intensos.

Una vegetación sometida a estrés hídrico extremo.

Todo ello ha creado el caldo de cultivo perfecto para que cualquier chispa —ya sea por causas naturales como rayos o provocada por la mano humana— se convierta rápidamente en un infierno incontrolable.

Desalojos masivos y despliegue sin precedentes

Solo en las últimas horas han sido desalojadas ocho nuevas localidades en la provincia de León, elevando a más de veinte el número total de pueblos evacuados desde que comenzó esta oleada incendiaria. Centenares de personas han tenido que abandonar sus casas precipitadamente, muchas alojándose en polideportivos o albergues habilitados en municipios cercanos como La Bañeza o Benavente.

La magnitud del desastre ha requerido un despliegue extraordinario:

Decenas de medios aéreos (helicópteros y aviones cisterna) operando sin descanso.

Brigadas terrestres especializadas llegadas desde otras comunidades autónomas e incluso desde Francia.

Unidades militares (UME) colaborando con bomberos forestales y voluntarios locales.

Bulldozers abriendo cortafuegos y líneas de defensa durante la noche.

La orografía accidentada —montañas abruptas, valles estrechos y abundante masa forestal— añade dificultad a unas tareas ya de por sí titánicas.

Impacto ambiental y social: heridas profundas

Las cifras estremecen: más de 350.000 hectáreas calcinadas este verano solo en España —el peor registro desde que existen datos satelitales—, con un alto porcentaje perteneciente a Castilla y León. Entre los daños destacan:

Pérdida masiva de biodiversidad vegetal y animal.

Destrucción parcial o amenaza directa a enclaves emblemáticos como el Monumento Natural de Las Médulas , Patrimonio Mundial.

, Patrimonio Mundial. Cortes en carreteras secundarias que aíslan pueblos enteros.

Amenaza directa a explotaciones ganaderas, agrícolas e infraestructuras básicas.

A nivel humano, el trauma es evidente: hay víctimas mortales confirmadas entre voluntarios que luchaban contra las llamas, decenas de heridos graves y miles de personas desplazadas. La incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus hogares añade angustia a una población ya exhausta.

Visita Real: apoyo institucional en primera línea

La gravedad del momento no ha pasado desapercibida para la Casa Real.

Los Reyes tienen previsto visitar este miércoles 27 de agosto las zonas más afectadas —Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León)— para trasladar su apoyo directo a los vecinos damnificados y reconocer la labor incansable de los equipos desplegados sobre el terreno. Un gesto simbólico pero necesario para visibilizar el alcance nacional del drama que se vive en Castilla y León.

Ciencia detrás del fuego: curiosidades que sorprenden

Más allá del drama humano y ecológico, los incendios forestales esconden fascinantes curiosidades científicas:

El humo generado contiene partículas tan finas que pueden viajar cientos —incluso miles— de kilómetros; algunos satélites han detectado restos del humo leonés sobre Francia e Italia esta semana.

El fenómeno conocido como “regla del 30”: cuando hay más de 30 ºC, menos del 30% de humedad relativa y vientos superiores a 30 km/hora, el riesgo incendiario se dispara exponencialmente… ¡Y estos días Castilla y León ha batido ese “récord” con creces!

Algunas especies vegetales mediterráneas están adaptadas al fuego: sus semillas solo germinan tras pasar por altas temperaturas o contacto con ceniza.

Los relámpagos secos son responsables cada año hasta del 40% de los grandes incendios forestales en España; una simple descarga puede prender un árbol seco horas después si las condiciones son propicias.

Y aquí va una anécdota reciente: durante las tareas nocturnas cerca del Alto Sil (León), uno de los bulldozers se topó con… ¡un jabalí despistado corriendo justo delante! Por fortuna ambos salieron ilesos; eso sí, el operario asegura que nunca había visto correr tan rápido ni al animal ni a sí mismo.

Castilla y León sigue resistiendo con coraje ante unas llamas indomables. La meteorología promete cierto alivio para los próximos días, pero mientras tanto miles miran al cielo esperando que el viento cambie… esta vez a favor.