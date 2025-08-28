Pronóstico del Tiempo: España se prepara para tormentas intensas este jueves 28 de agosto de 2025

Este jueves 28 de agosto arranca con el cielo encapotado en buena parte del territorio español y una advertencia clara desde la AEMET: las tormentas van a ser las protagonistas absolutas de la jornada.

No es precisamente el día ideal para planificar ese picnic que tenías en mente, especialmente si vives en el arco mediterráneo.

La situación meteorológica viene marcada por una vaguada atlántica que está removiendo la atmósfera como si fuera un cóctel, creando las condiciones perfectas para que se formen tormentas de considerable intensidad en la mitad oriental peninsular.

Y cuando decimos considerable, no exageramos: la AEMET ha activado alertas naranjas en tres comunidades autónomas.

Alertas naranjas: el Mediterráneo bajo vigilancia

Cataluña será la primera en experimentar la furia meteorológica, con una alerta amarilla desde la madrugada que escalará a naranja entre las 9:00 y las 20:00 horas. Es como si el tiempo hubiera decidido tomarse el día libre y dejar que las tormentas hagan de las suyas durante once horas seguidas.

Baleares y la Comunidad Valenciana no se quedan atrás, con riesgo importante desde las 10:00 y 12:00 horas respectivamente, manteniéndose hasta las 23:00 horas. Los residentes de estas regiones harían bien en tener paraguas y paciencia a mano, porque la combinación de lluvia, viento y posibles granizadas no invita precisamente a dar paseos románticos.

Aragón y Andalucía: también en el punto de mira

Aragón ha recibido una alerta amarilla por tormentas y lluvias que estará activa desde medianoche hasta las 8:00 horas, mientras que Andalucía debe estar especialmente atenta a los fenómenos costeros durante dieciséis horas, desde las 8:00 hasta las 23:00. Los amantes del surf podrían encontrar olas emocionantes, pero también peligrosas.

Las tormentas pueden ser localmente fuertes y venir acompañadas de granizo, especialmente en los entornos montañosos de Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía oriental. Los meteorólogos advierten que estas precipitaciones podrían ser intensas y concentrarse en períodos relativamente cortos.

La situación en otras regiones

La Rioja experimentará intervalos nubosos con probables lluvias y chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, principalmente en la mitad oriental de la comunidad. Los vientos serán de componente norte, flojos con intervalos moderados, y las temperaturas oscilarán entre los 17-18 grados de mínima y los 29-31 grados de máxima en localidades como Calahorra, Haro y Logroño.

Perspectivas para los próximos días

Día Condiciones Generales Temperaturas Precipitaciones Viernes 29 agosto Estabilización progresiva Ligero ascenso Tormentas aisladas en el este Fin de semana Dominio anticiclónico Ascenso notable, hasta 38°C Tiempo seco y estable Lunes-Martes Altas presiones Muy altas, hasta 42°C en valles del sur Sin precipitaciones Miércoles-Jueves Continuidad cálida Mantenimiento del calor Estabilidad atmosférica

El fin de semana trae el calor de vuelta

Después de este jueves tormentoso, las altas presiones tomarán el control durante el fin de semana, estableciendo un dominio casi absoluto sobre el territorio español. El tiempo se estabilizará considerablemente, con apenas alguna tormenta aislada en puntos orientales de la Península.

Lo más destacado será la subida térmica, que hará que el calor regrese con fuerza. Las temperaturas superarán los 35°C en amplias zonas del norte y alcanzarán los 38°C en el centro y sur peninsular. Los valles del Guadiana y Guadalquivir podrían rozar los 42°C, convirtiendo estas zonas en auténticos hornos naturales.

Consejos para sobrevivir al jueves tormentoso

Si tienes planes para hoy, considera la posibilidad de posponerlos o adaptarlos a las condiciones meteorológicas. Las tormentas pueden desarrollarse rápidamente y producir granizadas, vientos fuertes y precipitaciones intensas en períodos cortos.

Los conductores deben extremar las precauciones, especialmente en las comunidades bajo alerta naranja. La visibilidad puede reducirse drásticamente durante los episodios de lluvia intensa, y el granizo puede convertir las carreteras en pistas de patinaje improvisadas.

Para los amantes de los fenómenos meteorológicos, este jueves ofrece un espectáculo natural impresionante, pero siempre desde la seguridad del hogar o lugares protegidos. Las tormentas de verano suelen ser fotogénicas, pero también impredecibles y potencialmente peligrosas.

La próxima semana promete una situación meteorológica completamente diferente, con tiempo estable y temperaturas que harán añorar las lluvias de hoy. El contraste será notable: de las tormentas y la inestabilidad atmosférica pasaremos a un ambiente caluroso y seco que caracterizará los últimos días de agosto.

