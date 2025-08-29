Incendios en el noroeste peninsular: 72 horas cruciales y la ciencia tras el fuego

La situación en Asturias, León y Zamora mantiene en vilo a equipos de emergencia, científicos y vecinos. Tras semanas de lucha contra las llamas, la previsión meteorológica ofrece una ventana de 2–3 días que podría inclinar la balanza entre el desastre y la estabilización. Las temperaturas han descendido ligeramente y la humedad ha subido, lo que ayuda a contener las reactivaciones provocadas por el viento y el calor residual, pero la amenaza persiste. La prioridad absoluta de los operativos estatales y autonómicos desplegados es frenar cualquier rebrote antes de que se intensifiquen las condiciones adversas.

Última hora: focos activos y reactivaciones en León y Zamora

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, Castilla y León contabiliza 16 incendios activos, diez de ellos considerados graves. El foco que más preocupa sigue siendo el de Fasgar-Igüeña (León), donde las rachas de viento han alcanzado los 50 km/h, complicando la extinción y favoreciendo peligrosas reactivaciones. También se vigilan especialmente los fuegos en Zamora, con municipios recientemente desconfinados tras avances nocturnos en la contención. La noche ha sido intensa: contención, vigilancia y extinción de puntos calientes han marcado el ritmo del operativo.

Mientras tanto, la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa desplegada junto a bomberos, agentes medioambientales y brigadas helitransportadas. En zonas como Garaño o Molinaseca (León), nuevas igniciones han obligado a desalojar a cientos de vecinos en las últimas horas. El despliegue humano y material es titánico, pero el éxito depende tanto de la pericia como de la meteorología.

¿Por qué arden nuestros bosques? Claves científicas tras los incendios

Los incendios forestales no son solo cuestión de azar. La ciencia apunta a una combinación explosiva: cambio climático, acumulación de biomasa y abandono del paisaje agrario tradicional han disparado la incidencia de megaincendios en España durante este verano. Las olas de calor inéditas y sequías prolongadas han estresado los bosques hasta convertirlos en auténticos polvorines.

Según datos oficiales recientes, solo un 5% de los fuegos tienen origen natural (rayos o tormentas). El resto se reparte entre causas humanas: negligencias (28%), origen desconocido (12%) y, lo más alarmante, incendios provocados intencionadamente (50%). Estos últimos son responsables del 60% de la superficie arrasada este año.

Entre las motivaciones humanas hay desde intereses económicos —cambios en el uso del suelo o cobro de seguros— hasta comportamientos patológicos como el piromanía. Incluso ha habido casos documentados en los que personas vinculadas a trabajos forestales han provocado incendios para asegurarse un contrato temporal: ironías laborales que rozan lo surrealista.

La física del fuego: cuando el incendio crea su propio clima

En los últimos años, España ha sido escenario de incendios llamados “de sexta generación”, capaces no solo de devorar miles de hectáreas sino también modificar las condiciones atmosféricas locales. El fuego libera calor extremo que genera corrientes ascendentes tan potentes que pueden crear nubes pirocumulonimbos —auténticas tormentas dentro del incendio— que descargan rayos sobre zonas secas generando nuevos focos secundarios.

Estos incendios pueden saltar kilómetros en minutos, propagarse con velocidad explosiva e incluso alterar la estabilidad atmosférica regional.

Los bosques mediterráneos presentan otra curiosidad: especies como el eucalipto facilitan la acumulación de hojarasca y desprenden aceites inflamables. Aunque no son los únicos culpables, sí contribuyen a que el fuego avance con mayor rapidez.

Estrategias para frenar las llamas: ciencia aplicada sobre el terreno

Las técnicas para combatir estos megaincendios combinan avances tecnológicos con saberes tradicionales:

Drones térmicos para localizar puntos calientes ocultos bajo cenizas.

Cortafuegos inteligentes diseñados según modelos matemáticos que predicen la dirección más probable del avance.

Brigadas helitransportadas capaces de actuar en valles inaccesibles donde las cuadrillas terrestres no pueden llegar.

Reforestación post-incendio con especies autóctonas más resistentes al fuego para restaurar ecosistemas degradados.

El papel preventivo sigue siendo clave: limpiar montes, recuperar cultivos tradicionales y educar sobre riesgos son tan importantes como disponer del último helicóptero antiincendios.

Curiosidades científicas: cuando el bosque sorprende

No todo es drama en esta batalla contra el fuego; la ciencia nos regala anécdotas sorprendentes:

Los pinos gallegos tienen piñas “serotinas”, que solo abren tras ser expuestas al intenso calor del incendio. Así aseguran su regeneración justo cuando el suelo está libre de competencia.

El humo denso puede provocar “tormentas negras” con lluvias cargadas de ceniza capaces de fertilizar suelos lejanos.

En Australia se ha documentado cómo aves rapaces utilizan ramas ardientes para propagar incendios deliberadamente y así cazar presas asustadas por las llamas.

Los rayos generados por pirocumulonimbos pueden saltar hasta 15 kilómetros desde el foco original del incendio —una especie de efecto dominó atmosférico—.

La lucha contra los grandes incendios forestales sigue siendo una carrera contrarreloj entre humanos, naturaleza y tecnología. Pero si algo ha demostrado este verano es que ni siquiera el fuego puede resistirse al ingenio científico… ni a unas buenas dosis de trabajo en equipo.