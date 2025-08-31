Pronóstico del Tiempo: calor persistente y cielos despejados en España este domingo 31 de agosto de 2025

Arrancamos el último domingo de agosto en España con la resaca de una ola de calor histórica que ha dejado boquiabierto hasta al más veterano meteorólogo.

Si eres de los que lleva semanas buscando sombra, lamentamos decirte que hoy tampoco toca paraguas. El pronóstico del tiempo para este 31 de agosto sigue la tónica dominante: mucho sol, temperaturas altas y pocas nubes que lleven la contraria al veranillo de San Miguel adelantado.

La tendencia del verano 2025 ha sido clara: el calor manda y las lluvias ni están ni se las espera.

Según datos recientes de la AEMET y medios especializados, este mes se codea ya con los agostos más cálidos registrados, con anomalías térmicas que han batido récords históricos.

Si eres de los que disfruta contando olas… mejor cuenta las de calor, porque las de mar están para refrescarse.

El tiempo hoy en Madrid y el resto de la península

En la capital, Madrid, el termómetro alcanzará los 27 °C de máxima y los 16 °C de mínima, según las últimas actualizaciones. Si pensabas sacar el chubasquero, guárdalo en el armario: el cielo se mantendrá despejado o ligeramente nuboso, sin rastro de lluvias ni tormentas. El viento soplará suave desde el suroeste y la humedad será baja, lo que facilita esa sensación de bochorno seco tan característica del centro peninsular.

En otras grandes ciudades españolas la película es muy parecida:

En Barcelona , máximas alrededor de los 29 °C y mínimas en torno a los 21 °C.

, máximas alrededor de los 29 °C y mínimas en torno a los 21 °C. En Valencia , valores próximos a los 30 °C.

, valores próximos a los 30 °C. En Sevilla , calor intenso con máximas cerca de los 35 °C.

, calor intenso con máximas cerca de los 35 °C. En Bilbao , ambiente algo más suave pero seco, con máximas en torno a los 28 °C.

, ambiente algo más suave pero seco, con máximas en torno a los 28 °C. En Ibiza, a orillas del Mediterráneo, se esperan máximas de 29 °C y mínimas suaves de 23 °C.

En resumen: si buscas fresquito, mejor prueba con un helado.

Contexto climático: ¿agosto eterno?

Lo cierto es que este verano ha sido protagonista absoluto en los registros meteorológicos. La ola de calor que comenzó a principios de mes ha sido la más intensa desde que hay registros en nuestro país. Agosto se despide entre los cuatro más cálidos jamás anotados por la Agencia Estatal de Meteorología.

Según las previsiones generales para esta semana final:

El calor continuará dominando el panorama meteorológico.

Las precipitaciones serán escasas o nulas en la mayor parte del territorio nacional.

Solo en zonas muy localizadas del norte o Canarias podrían aparecer algunas tormentas aisladas, pero nada que desbarate planes playeros ni terrazas.

Pronóstico para los próximos días

¿Y qué nos espera tras este domingo? Pues más calor… pero con matices. Aquí tienes una tabla-resumen del pronóstico del tiempo para Madrid y tendencias generales para España:

Día Estado del cielo Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C) Prob. lluvia (%) Domingo 31 ago Despejado 27 16 0 Lunes 1 sep Soleado 29 18 0 Martes 2 sep Soleado/Nubes altas 31 19 0 Miércoles 3 sep Parcialmente nublado 32 19 0

En el conjunto del país:

Las temperaturas seguirán por encima de lo normal especialmente en el interior y sur peninsular; en zonas como el valle del Guadalquivir podrán rozar o superar los 38 °C .

. Se espera cierta inestabilidad solo hacia mitad/finales de semana en puntos aislados del norte o archipiélagos.

La posibilidad real de precipitaciones relevantes es muy baja durante estos días.

Consejos para sobrellevar el calor

No hace falta ser meteorólogo para saberlo, pero nunca está mal recordar algunos trucos básicos:

Hidrátate bien (el gazpacho también cuenta).

Evita exponerte al sol en las horas centrales.

Usa protección solar, aunque vayas solo al balcón.

Ojo con los golpes de calor; si ves a alguien abrazando una farola a mediodía, probablemente no es por cariño.

¿Habrá cambios próximamente?

Los modelos a medio plazo apuntan a que seguiremos bajo la influencia del anticiclón, con estabilidad generalizada. Eso sí, algún modelo insinúa una posible entrada fría desde el norte europeo para finales de la próxima semana; aún es pronto para confirmarlo, pero habrá que seguirlo con atención por si se rompe esta “dictadura” veraniega.

Mientras tanto, toca disfrutar —o sobrevivir— al veranillo interminable. Si te cruzas con una nube despistada, ¡hazle una foto!