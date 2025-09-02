Pronóstico del Tiempo en España: martes 2 de septiembre de 2025

¿Quién dijo que septiembre era aburrido?

Este martes, España recibe el mes con un menú meteorológico variado, ideal para los que disfrutan con el cambio de armario exprés: chaqueta al amanecer y manga corta a mediodía. Si eres aficionado a mirar al cielo antes de salir, hoy tendrás motivos de sobra para hacerlo.

Las previsiones meteorológicas del día, elaboradas por expertos y fuentes oficiales como la AEMET y medios digitales fiables, confirman un escenario de nubosidad, chubascos localizados y temperaturas que dan tregua al calor intenso de agosto.

La palabra clave hoy es “contraste”: desde bancos de niebla en el norte hasta máximas cálidas en el sur y centro peninsular.

Panorama general: Cielos nubosos y ambiente fresco en el norte

El protagonista del día es un frente atlántico poco activo, que deja cielos nubosos en el tercio noroeste peninsular, especialmente en Galicia y alrededores. Allí se esperan precipitaciones débiles que tenderán a remitir según avance la jornada.

y alrededores. Allí se esperan precipitaciones débiles que tenderán a remitir según avance la jornada. En el este de Cataluña , litoral sur de Valencia y en Baleares , pueden darse chubascos matinales aislados, localmente intensos en Cataluña, incluso con tormenta. Estas precipitaciones podrían alcanzar también a Valencia.

, litoral sur de y en , pueden darse chubascos matinales aislados, localmente intensos en Cataluña, incluso con tormenta. Estas precipitaciones podrían alcanzar también a Valencia. El resto del país presenta nubes altas y cielos poco nubosos que se irán despejando de oeste a este. Buenas noticias para los fans del sol peninsular.

En Canarias , la situación es similar a la peninsular: nubes en el norte de las islas más orientales y posibilidad de lloviznas dispersas ocasionales en zonas montañosas.

, la situación es similar a la peninsular: nubes en el norte de las islas más orientales y posibilidad de lloviznas dispersas ocasionales en zonas montañosas. Probabilidad de nieblas matinales en el extremo norte peninsular y oeste de la meseta norte; ojo a los conductores madrugadores.

Temperaturas: Frío matinal, calor suave por la tarde

El amanecer será especialmente fresco en varias capitales del interior y norte peninsular, con mínimas por debajo de los 10 ºC en ciudades como Salamanca , Ávila , Segovia , Soria y Burgos .

, , , y . Las máximas no superarán los 35 ºC en ninguna zona del país. En Madrid , el termómetro se quedará en torno a los 31 ºC, proporcionando una tarde cálida pero soportable.

, el termómetro se quedará en torno a los 31 ºC, proporcionando una tarde cálida pero soportable. El descenso térmico será más acusado en el tercio septentrional, donde el ambiente resultará fresco incluso a mediodía. Por ejemplo, Burgos apenas superará los 12 grados de máxima; en Teruel , rondarán los 21 ºC.

apenas superará los 12 grados de máxima; en , rondarán los 21 ºC. En capitales tradicionalmente calurosas como Sevilla, Zaragoza o Valencia, las máximas no rebasarán los 31 ºC. Incluso la costa mediterránea bajará de los 34 ºC habituales para estas fechas.

Avisos meteorológicos activos

La AEMET activó avisos amarillos por chubascos y tormentas durante la madrugada en Cataluña y Comunidad Valenciana, que se desactivan a partir de las siete de la mañana.

En Cataluña (Barcelona y Girona), hubo aviso naranja por precipitaciones intensas: hasta 50 litros/m² en una hora. Precaución ante posibles inundaciones locales durante las primeras horas del día.

Viento: Otro invitado inesperado

En el Cantábrico pueden registrarse rachas muy fuertes.

El cierzo soplará con intensidad en el valle del Ebro.

En Baleares y Ampurdán se espera tramontana.

En Canarias dominarán los alisios, acompañados por cielos nubosos y lloviznas débiles.

Tabla: Pronóstico para los próximos 4 días

Día Estado del cielo Temp. mín./máx. Madrid Precipitación Fenómenos destacados Martes 2 Nuboso/Intervalos soleados 16º / 31º Escasa Chubascos aislados NE Miércoles 3 Poco nuboso / despejado 18º / 33º Nula Ascenso térmico Jueves 4 Soleado 19º / 34º Nula Ambiente cálido Viernes 5 Intervalos nubosos 20º / 32º Baja probab. Ligera inestabilidad NO

Fuente: Síntesis basada en predicciones ECMWF/AEMET/medios consultados

Resumen regional rápido

Galicia, Asturias, Cantabria: Nubosidad abundante, lloviznas débiles. Fresco todo el día.

Nubosidad abundante, lloviznas débiles. Fresco todo el día. Cataluña, Comunidad Valenciana: Chubascos matinales puntuales; riesgo reducido tras primeras horas.

Chubascos matinales puntuales; riesgo reducido tras primeras horas. Madrid, Castilla-La Mancha: Día estable, sol predominante desde mediodía; máxima entorno a los 31 ºC.

Día estable, sol predominante desde mediodía; máxima entorno a los 31 ºC. Andalucía: Calor moderado; máximas entre 30–33 ºC; sin lluvias.

Calor moderado; máximas entre 30–33 ºC; sin lluvias. Baleares: Posibles chubascos aislados al inicio; tendencia a mejorar.

Posibles chubascos aislados al inicio; tendencia a mejorar. Canarias: Nubes y lloviznas ocasionales; temperaturas suaves.

Tendencias para la semana

Los modelos apuntan que tras este respiro térmico vendrá un repunte progresivo del calor hasta final de semana. Se esperan valores superiores a lo habitual para principios de septiembre sobre todo en centro y sur peninsular. Las lluvias seguirán siendo escasas salvo chubascos puntuales en áreas montañosas del norte y este. Eso sí, ¡no guardes el paraguas demasiado lejos!

Consejos prácticos para hoy

Si vives o viajas por el norte o noreste, revisa avisos meteorológicos antes de salir.

Lleva una chaqueta si madrugas por zonas interiores o septentrionales.

Aprovecha las tardes templadas para actividades al aire libre… ¡pero atención al viento si te acercas al Cantábrico!

Los agricultores atentos: poca lluvia prevista hoy salvo Galicia y entornos montañosos.

¡Así que ya sabes! Este martes toca estar pendiente del cielo… pero sin dramas ni sustos meteorológicos. El otoño se asoma tímidamente mientras septiembre nos regala contrastes térmicos dignos del mejor guion atmosférico.