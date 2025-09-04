Pronóstico del Tiempo: España se despide del calor este jueves 6 de septiembre de 2025

Ligers, cachorros del cruce entre el león y la tigresa.

España amanece este jueves con un panorama meteorológico digno de la transición entre estaciones.

Aunque el verano se resiste a marcharse —y lo hace con cierto descaro en el centro y sur peninsular—, el norte y Canarias afrontan una jornada algo más revuelta, con lluvias y tormentas que recuerdan que septiembre es experto en sorpresas climáticas.

Si buscas un día tranquilo para la playa, mejor quédate por el Mediterráneo; si eres de paraguas fácil, apunta al norte.

Las previsiones meteorológicas para hoy combinan temperaturas elevadas, cielos despejados en buena parte del país y episodios puntuales de precipitación.

La tendencia general confirma lo que ya adelantaban los expertos: este mes será algo más cálido y seco de lo habitual, aunque sin extremos dignos de récord Guinness.

Panorama nacional: calor persistente y lluvias selectivas

Madrid y gran parte del interior peninsular disfrutarán de una jornada calurosa, con máximas que rondarán los 32 ºC . La estabilidad atmosférica será la norma, ideal para paseos, terrazas y todas esas actividades que el otoño suele vetar pronto.

y gran parte del interior peninsular disfrutarán de una jornada calurosa, con máximas que rondarán los . La estabilidad atmosférica será la norma, ideal para paseos, terrazas y todas esas actividades que el otoño suele vetar pronto. En el sur y suroeste peninsular, las temperaturas seguirán por encima de la media, alcanzando hasta 35 ºC en puntos de Andalucía . ¡El verano se resiste a apagar el aire acondicionado!

en puntos de . ¡El verano se resiste a apagar el aire acondicionado! El norte peninsular —especialmente Galicia , Asturias , Cantabria y el País Vasco — verá cielos nubosos y precipitaciones ocasionales durante la primera mitad del día. Por la tarde, tenderán a remitir y se abrirán claros.

, , y el — verá cielos nubosos y precipitaciones ocasionales durante la primera mitad del día. Por la tarde, tenderán a remitir y se abrirán claros. En áreas mediterráneas como Cataluña , Comunidad Valenciana , Murcia y Baleares , septiembre suele ser uno de los meses más lluviosos; sin embargo, hoy predominarán los cielos poco nubosos, con riesgo bajo de tormentas.

, , y , septiembre suele ser uno de los meses más lluviosos; sin embargo, hoy predominarán los cielos poco nubosos, con riesgo bajo de tormentas. Atención especial a Canarias, donde se esperan lluvias destacables y tormentas localmente fuertes en las islas occidentales durante este fin de semana.

Resumen por regiones

Región Temperatura máxima Estado del cielo Lluvias/Tormentas Madrid 32ºC Despejado No Andalucía 35ºC Soleado No Galicia 25ºC Nuboso con claros Sí (mañana) País Vasco 28ºC Nuboso Sí (ocasional) Cataluña 30ºC Poco nuboso Baja probabilidad Canarias 28ºC Variable Sí (islas occidentales)

Tendencias para los próximos días: ¿Se va el calor o solo toma un café?

Los modelos meteorológicos coinciden: septiembre será cálido y seco en buena parte del país. Las temperaturas seguirán por encima de lo normal en el interior y Mediterráneo al menos hasta mediados de mes. Eso sí, atentos al cambio previsto para el fin de semana: las borrascas podrían generalizarse y provocar un descenso térmico notorio a partir del sábado, especialmente en zonas del norte y centro peninsular.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Madrid Barcelona Sevilla Bilbao Las Palmas Jueves 6 sep 32ºC/16ºC Despejado 29ºC/20ºC Poco nuboso 35ºC/21ºC Soleado 26ºC/17ºC Nuboso con lluvia 27ºC/22ºC Tormenta ocasional Viernes 7 sep 30ºC/15ºC Soleado 28ºC/19ºC Poco nuboso 34ºC/20ºC Soleado 25ºC/16ºC Nuboso 26ºC/21ºC Lluvias débiles Sábado 8 sep 28ºC/14ºC Intervalos nubosos 27ºC/18ºC Nuboso 33ºC/19ºC Soleado 23ºC/15ºC Lluvia débil 25ºC/20ºC Lluvia intensa Domingo 9 sep 27ºC/13ºC Nuboso 26ºC/17ºC Nuboso 32ºC/18ºC Soleado 22ºC/14ºC Lluvia débil 25ºC/19ºC Tormenta ocasional

(Datos aproximados según fuentes consultadas; pueden variar según actualizaciones oficiales).

Fenómenos destacados

Las tormentas serán protagonistas ocasionales en el extremo norte peninsular y en Canarias , especialmente durante el fin de semana.

, especialmente durante el fin de semana. El interior mantiene la calma bajo cielos despejados y temperaturas veraniegas.

El Mediterráneo tiene tendencia a lluvias intensas en septiembre, pero hoy se toma un respiro.

Vientos variables: predominio del sur por la mañana, girando a noroeste por la tarde en el norte.

¿Por qué septiembre es tan impredecible?

Septiembre marca la transición entre verano y otoño, lo que genera fluctuaciones térmicas significativas. Este año, según los modelos ECMWF y AEMET, se espera una división térmica clara: más calor al sur y este peninsular, ambiente fresco al noroeste. Las precipitaciones serán irregulares: secas en el interior, normales o superiores al promedio en Galicia, Cantábrico y Canarias.

El clima español nos recuerda su carácter juguetón; cuando crees que has guardado las sandalias hasta junio próximo… ¡zas!, llega una ola de calor inesperada. Y si confías demasiado en ese sol radiante para organizar barbacoas multitudinarias… mejor ten siempre un plan B bajo techo.

Recomendaciones útiles

Si vives en Madrid o Andalucía: aprovecha los últimos coletazos del verano, pero mantén la botella de agua cerca.

Si tu destino es Galicia o País Vasco: no olvides paraguas ni chubasquero.

En Canarias: alerta por posibles tormentas fuertes; consulta avisos locales antes de planear excursiones.

Atención a las actualizaciones diarias; septiembre es especialista en cambios bruscos.

Palabras clave destacadas

