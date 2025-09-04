  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 32 grados

Pronóstico del Tiempo: España se despide del calor este jueves 6 de septiembre de 2025

Jornada cálida y estable en la mayor parte del país, aunque el norte y Canarias esperan lluvias y tormentas localizadas

Ligers, cachorros del cruce entre el león y la tigresa
Ligers, cachorros del cruce entre el león y la tigresa. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

Pradeep, Sunita y Kapil

El matrimonio de dos hermanos con la misma mujer reabre el debate sobre la poliandria en India

España amanece este jueves con un panorama meteorológico digno de la transición entre estaciones.

Aunque el verano se resiste a marcharse —y lo hace con cierto descaro en el centro y sur peninsular—, el norte y Canarias afrontan una jornada algo más revuelta, con lluvias y tormentas que recuerdan que septiembre es experto en sorpresas climáticas.

Si buscas un día tranquilo para la playa, mejor quédate por el Mediterráneo; si eres de paraguas fácil, apunta al norte.

Las previsiones meteorológicas para hoy combinan temperaturas elevadas, cielos despejados en buena parte del país y episodios puntuales de precipitación.

La tendencia general confirma lo que ya adelantaban los expertos: este mes será algo más cálido y seco de lo habitual, aunque sin extremos dignos de récord Guinness.

Panorama nacional: calor persistente y lluvias selectivas

  • Madrid y gran parte del interior peninsular disfrutarán de una jornada calurosa, con máximas que rondarán los 32 ºC. La estabilidad atmosférica será la norma, ideal para paseos, terrazas y todas esas actividades que el otoño suele vetar pronto.
  • En el sur y suroeste peninsular, las temperaturas seguirán por encima de la media, alcanzando hasta 35 ºC en puntos de Andalucía. ¡El verano se resiste a apagar el aire acondicionado!
  • El norte peninsular —especialmente Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco— verá cielos nubosos y precipitaciones ocasionales durante la primera mitad del día. Por la tarde, tenderán a remitir y se abrirán claros.
  • En áreas mediterráneas como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, septiembre suele ser uno de los meses más lluviosos; sin embargo, hoy predominarán los cielos poco nubosos, con riesgo bajo de tormentas.
  • Atención especial a Canarias, donde se esperan lluvias destacables y tormentas localmente fuertes en las islas occidentales durante este fin de semana.

Resumen por regiones

RegiónTemperatura máximaEstado del cieloLluvias/Tormentas
Madrid32ºCDespejadoNo
Andalucía35ºCSoleadoNo
Galicia25ºCNuboso con clarosSí (mañana)
País Vasco28ºCNubosoSí (ocasional)
Cataluña30ºCPoco nubosoBaja probabilidad
Canarias28ºCVariableSí (islas occidentales)

Tendencias para los próximos días: ¿Se va el calor o solo toma un café?

Los modelos meteorológicos coinciden: septiembre será cálido y seco en buena parte del país. Las temperaturas seguirán por encima de lo normal en el interior y Mediterráneo al menos hasta mediados de mes. Eso sí, atentos al cambio previsto para el fin de semana: las borrascas podrían generalizarse y provocar un descenso térmico notorio a partir del sábado, especialmente en zonas del norte y centro peninsular.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

DíaMadridBarcelonaSevillaBilbaoLas Palmas
Jueves 6 sep32ºC/16ºC Despejado29ºC/20ºC Poco nuboso35ºC/21ºC Soleado26ºC/17ºC Nuboso con lluvia27ºC/22ºC Tormenta ocasional
Viernes 7 sep30ºC/15ºC Soleado28ºC/19ºC Poco nuboso34ºC/20ºC Soleado25ºC/16ºC Nuboso26ºC/21ºC Lluvias débiles
Sábado 8 sep28ºC/14ºC Intervalos nubosos27ºC/18ºC Nuboso33ºC/19ºC Soleado23ºC/15ºC Lluvia débil25ºC/20ºC Lluvia intensa
Domingo 9 sep27ºC/13ºC Nuboso26ºC/17ºC Nuboso32ºC/18ºC Soleado22ºC/14ºC Lluvia débil25ºC/19ºC Tormenta ocasional

(Datos aproximados según fuentes consultadas; pueden variar según actualizaciones oficiales).

Fenómenos destacados

  • Las tormentas serán protagonistas ocasionales en el extremo norte peninsular y en Canarias, especialmente durante el fin de semana.
  • El interior mantiene la calma bajo cielos despejados y temperaturas veraniegas.
  • El Mediterráneo tiene tendencia a lluvias intensas en septiembre, pero hoy se toma un respiro.
  • Vientos variables: predominio del sur por la mañana, girando a noroeste por la tarde en el norte.

¿Por qué septiembre es tan impredecible?

Septiembre marca la transición entre verano y otoño, lo que genera fluctuaciones térmicas significativas. Este año, según los modelos ECMWF y AEMET, se espera una división térmica clara: más calor al sur y este peninsular, ambiente fresco al noroeste. Las precipitaciones serán irregulares: secas en el interior, normales o superiores al promedio en Galicia, Cantábrico y Canarias.

El clima español nos recuerda su carácter juguetón; cuando crees que has guardado las sandalias hasta junio próximo… ¡zas!, llega una ola de calor inesperada. Y si confías demasiado en ese sol radiante para organizar barbacoas multitudinarias… mejor ten siempre un plan B bajo techo.

Recomendaciones útiles

  • Si vives en Madrid o Andalucía: aprovecha los últimos coletazos del verano, pero mantén la botella de agua cerca.
  • Si tu destino es Galicia o País Vasco: no olvides paraguas ni chubasquero.
  • En Canarias: alerta por posibles tormentas fuertes; consulta avisos locales antes de planear excursiones.
  • Atención a las actualizaciones diarias; septiembre es especialista en cambios bruscos.

Palabras clave destacadas

Pronóstico meteorológico España, análisis climático septiembre, modelos meteorológicos AEMET ECMWF GFS GEM Meteosat.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]