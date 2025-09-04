Pronóstico del Tiempo: España se despide del calor este jueves 6 de septiembre de 2025

España amanece este jueves con un panorama meteorológico digno de la transición entre estaciones.
Aunque el verano se resiste a marcharse —y lo hace con cierto descaro en el centro y sur peninsular—, el norte y Canarias afrontan una jornada algo más revuelta, con lluvias y tormentas que recuerdan que septiembre es experto en sorpresas climáticas.
Si buscas un día tranquilo para la playa, mejor quédate por el Mediterráneo; si eres de paraguas fácil, apunta al norte.
Las previsiones meteorológicas para hoy combinan temperaturas elevadas, cielos despejados en buena parte del país y episodios puntuales de precipitación.
La tendencia general confirma lo que ya adelantaban los expertos: este mes será algo más cálido y seco de lo habitual, aunque sin extremos dignos de récord Guinness.
Panorama nacional: calor persistente y lluvias selectivas
- Madrid y gran parte del interior peninsular disfrutarán de una jornada calurosa, con máximas que rondarán los 32 ºC. La estabilidad atmosférica será la norma, ideal para paseos, terrazas y todas esas actividades que el otoño suele vetar pronto.
- En el sur y suroeste peninsular, las temperaturas seguirán por encima de la media, alcanzando hasta 35 ºC en puntos de Andalucía. ¡El verano se resiste a apagar el aire acondicionado!
- El norte peninsular —especialmente Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco— verá cielos nubosos y precipitaciones ocasionales durante la primera mitad del día. Por la tarde, tenderán a remitir y se abrirán claros.
- En áreas mediterráneas como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, septiembre suele ser uno de los meses más lluviosos; sin embargo, hoy predominarán los cielos poco nubosos, con riesgo bajo de tormentas.
- Atención especial a Canarias, donde se esperan lluvias destacables y tormentas localmente fuertes en las islas occidentales durante este fin de semana.
Resumen por regiones
|Región
|Temperatura máxima
|Estado del cielo
|Lluvias/Tormentas
|Madrid
|32ºC
|Despejado
|No
|Andalucía
|35ºC
|Soleado
|No
|Galicia
|25ºC
|Nuboso con claros
|Sí (mañana)
|País Vasco
|28ºC
|Nuboso
|Sí (ocasional)
|Cataluña
|30ºC
|Poco nuboso
|Baja probabilidad
|Canarias
|28ºC
|Variable
|Sí (islas occidentales)
Tendencias para los próximos días: ¿Se va el calor o solo toma un café?
Los modelos meteorológicos coinciden: septiembre será cálido y seco en buena parte del país. Las temperaturas seguirán por encima de lo normal en el interior y Mediterráneo al menos hasta mediados de mes. Eso sí, atentos al cambio previsto para el fin de semana: las borrascas podrían generalizarse y provocar un descenso térmico notorio a partir del sábado, especialmente en zonas del norte y centro peninsular.
Tabla de pronóstico para los próximos 4 días
|Día
|Madrid
|Barcelona
|Sevilla
|Bilbao
|Las Palmas
|Jueves 6 sep
|32ºC/16ºC Despejado
|29ºC/20ºC Poco nuboso
|35ºC/21ºC Soleado
|26ºC/17ºC Nuboso con lluvia
|27ºC/22ºC Tormenta ocasional
|Viernes 7 sep
|30ºC/15ºC Soleado
|28ºC/19ºC Poco nuboso
|34ºC/20ºC Soleado
|25ºC/16ºC Nuboso
|26ºC/21ºC Lluvias débiles
|Sábado 8 sep
|28ºC/14ºC Intervalos nubosos
|27ºC/18ºC Nuboso
|33ºC/19ºC Soleado
|23ºC/15ºC Lluvia débil
|25ºC/20ºC Lluvia intensa
|Domingo 9 sep
|27ºC/13ºC Nuboso
|26ºC/17ºC Nuboso
|32ºC/18ºC Soleado
|22ºC/14ºC Lluvia débil
|25ºC/19ºC Tormenta ocasional
(Datos aproximados según fuentes consultadas; pueden variar según actualizaciones oficiales).
Fenómenos destacados
- Las tormentas serán protagonistas ocasionales en el extremo norte peninsular y en Canarias, especialmente durante el fin de semana.
- El interior mantiene la calma bajo cielos despejados y temperaturas veraniegas.
- El Mediterráneo tiene tendencia a lluvias intensas en septiembre, pero hoy se toma un respiro.
- Vientos variables: predominio del sur por la mañana, girando a noroeste por la tarde en el norte.
¿Por qué septiembre es tan impredecible?
Septiembre marca la transición entre verano y otoño, lo que genera fluctuaciones térmicas significativas. Este año, según los modelos ECMWF y AEMET, se espera una división térmica clara: más calor al sur y este peninsular, ambiente fresco al noroeste. Las precipitaciones serán irregulares: secas en el interior, normales o superiores al promedio en Galicia, Cantábrico y Canarias.
El clima español nos recuerda su carácter juguetón; cuando crees que has guardado las sandalias hasta junio próximo… ¡zas!, llega una ola de calor inesperada. Y si confías demasiado en ese sol radiante para organizar barbacoas multitudinarias… mejor ten siempre un plan B bajo techo.
Recomendaciones útiles
- Si vives en Madrid o Andalucía: aprovecha los últimos coletazos del verano, pero mantén la botella de agua cerca.
- Si tu destino es Galicia o País Vasco: no olvides paraguas ni chubasquero.
- En Canarias: alerta por posibles tormentas fuertes; consulta avisos locales antes de planear excursiones.
- Atención a las actualizaciones diarias; septiembre es especialista en cambios bruscos.
