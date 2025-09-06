Pronóstico del Tiempo: España entre calor y chubascos este sábado 6 de septiembre de 2025

Despertamos este sábado 6 de septiembre con un menú meteorológico de lo más variado en España.

La atmósfera se debate entre el veranillo de San Miguel adelantado en el sur y la inestabilidad típica de septiembre en el este y el norte.

Si buscas sacar las sandalias o el paraguas, aquí tienes todo lo que necesitas saber para no fallar el outfit ni los planes.

Septiembre arranca con personalidad: calor para los amantes del verano y tormentas para quienes esperaban el cambio de estación.

Un clásico español, porque aquí ni el tiempo se pone de acuerdo.

Panorama general: estabilidad con matices

El día se presenta en general estable en la mayor parte de la Península, aunque con varios focos de interés que van a marcar la jornada. Tres comunidades —Andalucía, Cantabria y País Vasco— están en aviso amarillo por altas temperaturas, sobre todo durante la tarde, mientras que en Navarra el protagonista será el viento, con rachas fuertes también bajo aviso amarillo en las primeras horas del día.

En el cuadrante sureste, la nubosidad será más persistente y se esperan chubascos ocasionales, especialmente en zonas interiores y áreas montañosas como el este de la meseta sur y las Béticas orientales. Ojo en el norte: en Galicia y las Rías Baixas las lluvias pueden ser localmente fuertes, mientras que en el Levante —especialmente Valencia y zonas del litoral de Castellón y Tarragona— hay posibilidad de tormentas y precipitaciones intensas durante la primera mitad del día.

En el resto, cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, ambiente tranquilo y temperaturas en ascenso, sobre todo en el norte y alto Ebro.

Temperaturas: calor y noches tropicales

El calor será protagonista en amplias zonas. Las máximas superarán los 35 ºC en el Guadalquivir, y no bajarán de 20 ºC durante la noche en el Mediterráneo y el sur, con esas noches tropicales que parecen no querer irse. Madrid alcanzará los 33 ºC, mientras que en Sevilla se esperan picos de hasta 36 ºC y mínimas de 20 ºC, para que el ventilador siga siendo imprescindible.

Por el contrario, bajan las máximas en el oeste de Galicia y Huelva, donde el refresco será relativo, aunque probablemente lo agradecerán tras el calor de días anteriores.

Viento y avisos

Los vientos soplarán de flojos a moderados en la Península y Baleares, con algunos intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el Estrecho, extremo oriental del Cantábrico y, al final del día, en los litorales gallegos. En Canarias, el alisio será moderado pero con posibilidad de alguna racha muy fuerte en zonas expuestas, sobre todo en las islas occidentales.

El tiempo por regiones: lo que no te puedes perder

Andalucía : Sol y calor en el interior, con máximas por encima de 35 ºC en el valle del Guadalquivir y avisos activos. En el litoral, ambiente más suave y brisas agradables por la tarde.

: Sol y calor en el interior, con máximas por encima de 35 ºC en el valle del Guadalquivir y avisos activos. En el litoral, ambiente más suave y brisas agradables por la tarde. Galicia y Cantábrico : Cielos nubosos, lluvias débiles a moderadas, más probables en el oeste y zonas de montaña. Refresca ligeramente, especialmente en la costa gallega.

: Cielos nubosos, lluvias débiles a moderadas, más probables en el oeste y zonas de montaña. Refresca ligeramente, especialmente en la costa gallega. Levante y Baleares : Alternancia de nubes y claros, chubascos y tormentas durante la mañana en Valencia , Castellón , Tarragona y sur de Cataluña . Por la tarde mejora, aunque la nubosidad sigue presente. Temperaturas contenidas, sin grandes cambios.

: Alternancia de nubes y claros, chubascos y tormentas durante la mañana en , , y sur de . Por la tarde mejora, aunque la nubosidad sigue presente. Temperaturas contenidas, sin grandes cambios. Madrid y zona centro : Sol y calor, con máximas de 33 ºC y mínimas agradables. Ambiente seco, ideal para paseos matinales antes de que apriete el calor.

: Sol y calor, con máximas de y mínimas agradables. Ambiente seco, ideal para paseos matinales antes de que apriete el calor. Canarias: Nubosidad en el norte, precipitaciones destacables y posibles tormentas en las islas occidentales, donde los avisos se mantienen activos por lluvias localmente fuertes. Viento alisio moderado a fuerte.

Previsión para los próximos días: ¿verano eterno o cambio a la vista?

Septiembre de 2025 se está comportando más cálido y seco de lo habitual en buena parte del país, especialmente en el interior y el Mediterráneo, donde las temperaturas se mantienen por encima de la media y las lluvias escasean. Sin embargo, modelos como el ECMWF y GEM apuntan a la llegada de una pulsación de aire frío que podría traer un descenso térmico notable y más precipitaciones, sobre todo en el norte peninsular, a partir de la próxima semana.

A continuación, una tabla-resumen con el pronóstico para los próximos 4 días en las principales ciudades:

Ciudad Sábado 6 Domingo 7 Lunes 8 Martes 9 Madrid 33°C / 18°C, soleado 34°C / 19°C, sol 32°C / 17°C, poco nuboso 30°C / 16°C, más nubes Sevilla 36°C / 20°C, despejado 37°C / 21°C, soleado 35°C / 19°C, sol 33°C / 18°C, nuboso Barcelona 28°C / 21°C, nubes y claros 29°C / 22°C, intervalos nubosos 28°C / 20°C, posibilidad de lluvia 27°C / 19°C, mejora Valencia 31°C / 22°C, chubascos matinales 30°C / 21°C, nublado 29°C / 20°C, mejorando 28°C / 19°C, estable Bilbao 27°C / 16°C, nuboso 26°C / 15°C, llovizna 25°C / 14°C, lluvias 24°C / 13°C, mejora Las Palmas 29°C / 23°C, lluvias y viento 28°C / 22°C, chubascos 27°C / 22°C, intervalos nubosos 27°C / 21°C, más estable

Valores orientativos obtenidos de medios oficiales y modelos meteorológicos recientes.

Resumen y consejos útiles