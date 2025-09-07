Pronóstico del Tiempo en España: domingo 7 de septiembre de 2025

¿Listos para un domingo que nos hará replantearnos la ropa que dejamos fuera del armario?

El tiempo en España este 7 de septiembre nos trae ese típico giro dramático que tanto gusta a los meteorólogos y sorprende a los más optimistas del verano tardío.

Hoy toca sacar la chaqueta ligera (y quizás el paraguas), porque el aire frío y los frentes atlánticos están dispuestos a animar la jornada con un descenso notable de las temperaturas y algún que otro chaparrón.

El pronóstico meteorológico para este domingo marca un punto de inflexión: tras días de calor y ambiente veraniego, llega una bajada generalizada del mercurio.

Si pensabas en apurar la terraza, mejor consulta primero las previsiones porque el clima se presenta más inestable de lo habitual y no conviene confiarse.

¿Qué nos espera hoy en España?

Descenso brusco de las temperaturas: Un frente frío asociado a una borrasca atlántica cruza la península, lo que provocará una bajada de entre 6 y 10 ºC en buena parte del interior, mitad norte y noroeste. En Madrid , el termómetro marcará máximas de 26°C y mínimas de 18°C .

Un frente frío asociado a una borrasca atlántica cruza la península, lo que provocará una bajada de entre 6 y 10 ºC en buena parte del interior, mitad norte y noroeste. En , el termómetro marcará máximas de y mínimas de . Cielos variables: Se esperan intervalos nubosos con aumento de la nubosidad especialmente en el norte y oeste peninsular. En el Mediterráneo y sur, el descenso térmico será más moderado, manteniéndose aún templado pero sin excesos.

Se esperan intervalos nubosos con aumento de la nubosidad especialmente en el norte y oeste peninsular. En el Mediterráneo y sur, el descenso térmico será más moderado, manteniéndose aún templado pero sin excesos. Precipitaciones localizadas: Galicia, Cantábrico y puntos del suroeste peninsular registrarán lluvias, algunas localmente intensas. El resto del país vivirá un día más seco, aunque con posibilidad de alguna llovizna puntual en el Levante o bancos de niebla matinales.

Galicia, Cantábrico y puntos del suroeste peninsular registrarán lluvias, algunas localmente intensas. El resto del país vivirá un día más seco, aunque con posibilidad de alguna llovizna puntual en el Levante o bancos de niebla matinales. Canarias bajo vigilancia: Las islas occidentales pueden tener precipitaciones destacables y tormentas durante el fin de semana.

Pronóstico por regiones

Ciudad/Región Máxima (°C) Mínima (°C) Cielos Precipitaciones (%) Notas relevantes Madrid 26 18 Nuboso variable Baja Descenso térmico acusado Barcelona 28 23 Nuboso denso Día: 2%, Noche: 17% Viento moderado, UV alto Sevilla 31 20 Soleado a nuboso Muy baja Temperaturas superiores a la media Valencia 29 22 Parcialmente nuboso Baja Calor moderado Bilbao 23 15 Nuboso/lluvioso Moderada Lluvias intermitentes A Coruña 22 16 Muy nuboso Alta Lluvias intensas al oeste Canarias (Oeste) 27 21 Nuboso/tormentas Alta Fenómenos tormentosos

Claves meteorológicas del día

El acercamiento de la borrasca atlántica no impactará directamente sobre la península pero sí lo hará el frente frío asociado, trayendo inestabilidad marcada.

En menos de 24 horas hemos pasado de ambiente cálido a uno mucho más fresco e inestable.

El descenso térmico será especialmente intenso en el interior peninsular y mitad norte, mientras que el Mediterráneo y sur verán un cambio más suave.

Las lluvias serán protagonistas en Galicia, Cantábrico y Canarias occidentales, donde pueden ir acompañadas de tormentas localmente fuertes.

Evolución para los próximos cuatro días

Aquí tienes una tabla-resumen para planificar la semana sin sorpresas meteorológicas:

Día Tendencia general Temperatura Madrid (°C) Precipitaciones Domingo 7 sept. Bajada térmica brusca Máx: 26 / Mín: 18 Pocas lluvias; noroeste sí Lunes 8 sept. Fresco, algo inestable Máx: 24 / Mín: 16 Lluvias débiles noroeste; seco resto Martes 9 sept. Estabilización progresiva Máx: 27 / Mín: 17 Cielos despejados; baja probabilidad Miércoles 10 sept. Ascenso gradual Máx: 29 / Mín: 18 Sin lluvias; calor moderado

Humor meteorológico

Hoy muchos descubrirán que guardar el ventilador ha sido buena idea… pero sacar la chaqueta tampoco sobraba. El tiempo juega al despiste este domingo y nos recuerda que septiembre es ese mes travieso donde puedes pasar calor en la sobremesa y necesitar calcetines por la noche.

Consejos útiles