EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 26 GRADOS

Pronóstico del Tiempo en España: domingo 7 de septiembre de 2025

Jornada de cambios con bajada de temperaturas, cielos variables y lluvias en algunas zonas, según los últimos modelos meteorológicos

Ciencia | Medio Ambiente

¿Listos para un domingo que nos hará replantearnos la ropa que dejamos fuera del armario?

El tiempo en España este 7 de septiembre nos trae ese típico giro dramático que tanto gusta a los meteorólogos y sorprende a los más optimistas del verano tardío.

Hoy toca sacar la chaqueta ligera (y quizás el paraguas), porque el aire frío y los frentes atlánticos están dispuestos a animar la jornada con un descenso notable de las temperaturas y algún que otro chaparrón.

El pronóstico meteorológico para este domingo marca un punto de inflexión: tras días de calor y ambiente veraniego, llega una bajada generalizada del mercurio.

Si pensabas en apurar la terraza, mejor consulta primero las previsiones porque el clima se presenta más inestable de lo habitual y no conviene confiarse.

¿Qué nos espera hoy en España?

  • Descenso brusco de las temperaturas: Un frente frío asociado a una borrasca atlántica cruza la península, lo que provocará una bajada de entre 6 y 10 ºC en buena parte del interior, mitad norte y noroeste. En Madrid, el termómetro marcará máximas de 26°C y mínimas de 18°C.
  • Cielos variables: Se esperan intervalos nubosos con aumento de la nubosidad especialmente en el norte y oeste peninsular. En el Mediterráneo y sur, el descenso térmico será más moderado, manteniéndose aún templado pero sin excesos.
  • Precipitaciones localizadas: Galicia, Cantábrico y puntos del suroeste peninsular registrarán lluvias, algunas localmente intensas. El resto del país vivirá un día más seco, aunque con posibilidad de alguna llovizna puntual en el Levante o bancos de niebla matinales.
  • Canarias bajo vigilancia: Las islas occidentales pueden tener precipitaciones destacables y tormentas durante el fin de semana.

Pronóstico por regiones

Ciudad/RegiónMáxima (°C)Mínima (°C)CielosPrecipitaciones (%)Notas relevantes
Madrid2618Nuboso variableBajaDescenso térmico acusado
Barcelona2823Nuboso densoDía: 2%, Noche: 17%Viento moderado, UV alto
Sevilla3120Soleado a nubosoMuy bajaTemperaturas superiores a la media
Valencia2922Parcialmente nubosoBajaCalor moderado
Bilbao2315Nuboso/lluviosoModeradaLluvias intermitentes
A Coruña2216Muy nubosoAltaLluvias intensas al oeste
Canarias (Oeste)2721Nuboso/tormentasAltaFenómenos tormentosos

Claves meteorológicas del día

  • El acercamiento de la borrasca atlántica no impactará directamente sobre la península pero sí lo hará el frente frío asociado, trayendo inestabilidad marcada.
  • En menos de 24 horas hemos pasado de ambiente cálido a uno mucho más fresco e inestable.
  • El descenso térmico será especialmente intenso en el interior peninsular y mitad norte, mientras que el Mediterráneo y sur verán un cambio más suave.
  • Las lluvias serán protagonistas en Galicia, Cantábrico y Canarias occidentales, donde pueden ir acompañadas de tormentas localmente fuertes.

Evolución para los próximos cuatro días

Aquí tienes una tabla-resumen para planificar la semana sin sorpresas meteorológicas:

DíaTendencia generalTemperatura Madrid (°C)Precipitaciones
Domingo 7 sept.Bajada térmica bruscaMáx: 26 / Mín: 18Pocas lluvias; noroeste sí
Lunes 8 sept.Fresco, algo inestableMáx: 24 / Mín: 16Lluvias débiles noroeste; seco resto
Martes 9 sept.Estabilización progresivaMáx: 27 / Mín: 17Cielos despejados; baja probabilidad
Miércoles 10 sept.Ascenso gradualMáx: 29 / Mín: 18Sin lluvias; calor moderado

Humor meteorológico

Hoy muchos descubrirán que guardar el ventilador ha sido buena idea… pero sacar la chaqueta tampoco sobraba. El tiempo juega al despiste este domingo y nos recuerda que septiembre es ese mes travieso donde puedes pasar calor en la sobremesa y necesitar calcetines por la noche.

Consejos útiles

  • Si vas al norte o al oeste, lleva paraguas o chubasquero.
  • Atención especial en las islas Canarias occidentales por tormentas.
  • No olvides revisar la protección solar en el Mediterráneo; los rayos UV siguen siendo relevantes.
  • Los amantes del calor pueden consolarse pensando que pronto volverán las temperaturas altas… ¡esto es solo un respiro!

 

