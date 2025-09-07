Pronóstico del Tiempo en España: domingo 7 de septiembre de 2025

¿Listos para un domingo que nos hará replantearnos la ropa que dejamos fuera del armario?
El tiempo en España este 7 de septiembre nos trae ese típico giro dramático que tanto gusta a los meteorólogos y sorprende a los más optimistas del verano tardío.
Hoy toca sacar la chaqueta ligera (y quizás el paraguas), porque el aire frío y los frentes atlánticos están dispuestos a animar la jornada con un descenso notable de las temperaturas y algún que otro chaparrón.
El pronóstico meteorológico para este domingo marca un punto de inflexión: tras días de calor y ambiente veraniego, llega una bajada generalizada del mercurio.
Si pensabas en apurar la terraza, mejor consulta primero las previsiones porque el clima se presenta más inestable de lo habitual y no conviene confiarse.
¿Qué nos espera hoy en España?
- Descenso brusco de las temperaturas: Un frente frío asociado a una borrasca atlántica cruza la península, lo que provocará una bajada de entre 6 y 10 ºC en buena parte del interior, mitad norte y noroeste. En Madrid, el termómetro marcará máximas de 26°C y mínimas de 18°C.
- Cielos variables: Se esperan intervalos nubosos con aumento de la nubosidad especialmente en el norte y oeste peninsular. En el Mediterráneo y sur, el descenso térmico será más moderado, manteniéndose aún templado pero sin excesos.
- Precipitaciones localizadas: Galicia, Cantábrico y puntos del suroeste peninsular registrarán lluvias, algunas localmente intensas. El resto del país vivirá un día más seco, aunque con posibilidad de alguna llovizna puntual en el Levante o bancos de niebla matinales.
- Canarias bajo vigilancia: Las islas occidentales pueden tener precipitaciones destacables y tormentas durante el fin de semana.
Pronóstico por regiones
|Ciudad/Región
|Máxima (°C)
|Mínima (°C)
|Cielos
|Precipitaciones (%)
|Notas relevantes
|Madrid
|26
|18
|Nuboso variable
|Baja
|Descenso térmico acusado
|Barcelona
|28
|23
|Nuboso denso
|Día: 2%, Noche: 17%
|Viento moderado, UV alto
|Sevilla
|31
|20
|Soleado a nuboso
|Muy baja
|Temperaturas superiores a la media
|Valencia
|29
|22
|Parcialmente nuboso
|Baja
|Calor moderado
|Bilbao
|23
|15
|Nuboso/lluvioso
|Moderada
|Lluvias intermitentes
|A Coruña
|22
|16
|Muy nuboso
|Alta
|Lluvias intensas al oeste
|Canarias (Oeste)
|27
|21
|Nuboso/tormentas
|Alta
|Fenómenos tormentosos
Claves meteorológicas del día
- El acercamiento de la borrasca atlántica no impactará directamente sobre la península pero sí lo hará el frente frío asociado, trayendo inestabilidad marcada.
- En menos de 24 horas hemos pasado de ambiente cálido a uno mucho más fresco e inestable.
- El descenso térmico será especialmente intenso en el interior peninsular y mitad norte, mientras que el Mediterráneo y sur verán un cambio más suave.
- Las lluvias serán protagonistas en Galicia, Cantábrico y Canarias occidentales, donde pueden ir acompañadas de tormentas localmente fuertes.
Evolución para los próximos cuatro días
Aquí tienes una tabla-resumen para planificar la semana sin sorpresas meteorológicas:
|Día
|Tendencia general
|Temperatura Madrid (°C)
|Precipitaciones
|Domingo 7 sept.
|Bajada térmica brusca
|Máx: 26 / Mín: 18
|Pocas lluvias; noroeste sí
|Lunes 8 sept.
|Fresco, algo inestable
|Máx: 24 / Mín: 16
|Lluvias débiles noroeste; seco resto
|Martes 9 sept.
|Estabilización progresiva
|Máx: 27 / Mín: 17
|Cielos despejados; baja probabilidad
|Miércoles 10 sept.
|Ascenso gradual
|Máx: 29 / Mín: 18
|Sin lluvias; calor moderado
Humor meteorológico
Hoy muchos descubrirán que guardar el ventilador ha sido buena idea… pero sacar la chaqueta tampoco sobraba. El tiempo juega al despiste este domingo y nos recuerda que septiembre es ese mes travieso donde puedes pasar calor en la sobremesa y necesitar calcetines por la noche.
Consejos útiles
- Si vas al norte o al oeste, lleva paraguas o chubasquero.
- Atención especial en las islas Canarias occidentales por tormentas.
- No olvides revisar la protección solar en el Mediterráneo; los rayos UV siguen siendo relevantes.
- Los amantes del calor pueden consolarse pensando que pronto volverán las temperaturas altas… ¡esto es solo un respiro!