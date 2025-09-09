Océanos bajo presión: el calor amenaza al ‘motor invisible’ del fitoplancton

En la superficie de los mares tropicales, donde el agua suele parecer un paraíso azul turquesa, ocurre una crisis silenciosa que podría cambiar el rumbo de la vida marina y la atmósfera terrestre.

La próxima vez que respires hondo junto al mar, recuerda que buena parte de ese oxígeno es obra de millones de invisibles aliados, luchando contra el calor en la primera línea del cambio climático.

El protagonista: Prochlorococcus, el microorganismo fotosintético más abundante del planeta y un auténtico “motor” ecológico. A día de hoy, 9 de septiembre de 2025, la comunidad científica advierte que el calentamiento de los océanos está poniendo en jaque la supervivencia de este diminuto pero crucial habitante marino.

Un reciente estudio publicado en Nature Microbiology ha puesto cifras al problema: las poblaciones de Prochlorococcus podrían caer hasta un 50% en las aguas tropicales si las temperaturas superficiales superan los 28°C durante periodos prolongados.

Este umbral, que cada vez se alcanza con mayor frecuencia debido al cambio climático, desencadena un estrés fisiológico en el fitoplancton que limita su capacidad de fotosíntesis y reproducción. Según los modelos, este descenso tendría repercusiones directas en el oxígeno oceánico y en la productividad pesquera, dos pilares básicos para la vida en la Tierra.

¿Por qué importa tanto un microbio marino?

Aunque resulte difícil de creer, los océanos son responsables de producir entre el 50% y el 85% del oxígeno que respiramos, gracias a la actividad del fitoplancton, con Prochlorococcus como principal protagonista. Su tamaño minúsculo —unas 100 veces más pequeño que un grano de arena— no le impide ser una auténtica central de energía solar: absorbe la luz y convierte el CO₂ en oxígeno, alimentando además la base de la cadena trófica marina.

Un descenso abrupto de estas poblaciones no solo comprometería la concentración de oxígeno en la atmósfera, sino que también afectaría a las pesquerías comerciales, especialmente en los trópicos. Las regiones más afectadas coinciden con los llamados “hotspots” del calentamiento marino, donde el aumento de temperatura es más acusado y persistente. Un mapa global de estos puntos críticos muestra que el Índico, el Pacífico occidental y el Atlántico ecuatorial están especialmente amenazados.

El eslabón perdido: economía, clima y pesca

El impacto de la reducción de Prochlorococcus se extiende mucho más allá de la biología marina. La economía global, muy dependiente de la pesca y de los recursos oceánicos, podría sufrir graves alteraciones. Menos fitoplancton significa menos alimento para el zooplancton, y por tanto menos peces y mariscos, desde el atún rojo hasta las sardinas. Las proyecciones económicas advierten de descensos significativos en las capturas, con repercusiones directas sobre la seguridad alimentaria y los ingresos de millones de personas.

Además, al disminuir la actividad fotosintética, los océanos perderían parte de su capacidad de absorber CO₂ atmosférico, acelerando el calentamiento global en un círculo vicioso. El “pulmón azul” del planeta, como ya destacan algunos divulgadores, está en peligro de sufrir un colapso funcional, con consecuencias imprevisibles para el clima y la biodiversidad.

Políticas climáticas: ¿hay margen de maniobra?

Ante este panorama, la comunidad internacional debate sobre la necesidad de reforzar los compromisos climáticos y adoptar medidas urgentes para limitar el aumento de la temperatura global. Entre las propuestas más destacadas figuran:

Reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Protección y restauración de ecosistemas marinos clave.

Apoyo a la investigación sobre la resiliencia del fitoplancton.

Vigilancia satelital de los “hotspots” oceánicos para anticipar crisis ecológicas.

El reto es inmenso, pero algunos expertos sugieren que aún hay margen para evitar los peores escenarios, siempre que la acción sea inmediata y coordinada a escala global.

Curiosidades científicas: la vida secreta del Prochlorococcus