Pronóstico del Tiempo en España: miércoles 10 de septiembre de 2025

Si eres de los que miran el calendario esperando que septiembre traiga fresquito, hoy toca una pequeña decepción… o una alegría, según dónde vivas.

Este miércoles, España se despide poco a poco del verano y abraza la clásica transición al otoño, aunque este año, según los pronósticos, la cosa viene algo más seca y cálida de lo habitual en muchas regiones.

Eso sí, las lluvias y el fresco se resisten a decir adiós en el norte y el Mediterráneo.

Como redactor especializado en meteorología, me toca recordarte: los modelos meteorológicos no mienten (aunque a veces parecen tener sentido del humor propio).

Así que prepara paraguas si vives en Galicia o Baleares, pero no te molestes en buscar el abrigo si estás por Madrid o Andalucía.

El tiempo hoy: entre frentes atlánticos y tormentas mediterráneas

En la mitad noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria): jornada de cielos cubiertos por el paso de un frente frío. Lluvias persistentes e incluso chubascos localmente fuertes, especialmente al oeste de Galicia y Extremadura. No te extrañes si te despiertas con brumas matinales.

(Galicia, Asturias, Cantabria): jornada de cielos cubiertos por el paso de un frente frío. Lluvias persistentes e incluso chubascos localmente fuertes, especialmente al oeste de Galicia y Extremadura. No te extrañes si te despiertas con brumas matinales. En el Mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares): tormentas localmente fuertes o muy fuertes, con riesgo de granizo y rachas intensas de viento. El paraguas será casi obligatorio; ¡y que no sea de esos de publicidad barata!.

(Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares): tormentas localmente fuertes o muy fuertes, con riesgo de granizo y rachas intensas de viento. El paraguas será casi obligatorio; ¡y que no sea de esos de publicidad barata!. En el centro peninsular (Madrid y alrededores): intervalos nubosos y ambiente templado. Alguna nube alta pero sin lluvias relevantes. La temperatura máxima rondará los 28°C en Madrid.

(Madrid y alrededores): intervalos nubosos y ambiente templado. Alguna nube alta pero sin lluvias relevantes. La temperatura máxima rondará los en Madrid. En Andalucía : bancos de niebla matinales en zonas occidentales, despejando conforme avanza la mañana. Ambiente templado con mínimas sin bajar de los 20°C en amplias áreas.

: bancos de niebla matinales en zonas occidentales, despejando conforme avanza la mañana. Ambiente templado con mínimas sin bajar de los 20°C en amplias áreas. En Canarias: predominio de cielos poco nubosos, aunque con posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada en las islas centrales. Aumento notable de las temperaturas máximas y presencia ocasional de calima.

Temperaturas: bajón térmico… pero sólo para algunos

El paso del frente atlántico provoca un descenso notable de las temperaturas máximas entre 6 y 10°C en gran parte del interior peninsular y la mitad norte. Sin embargo, en la vertiente mediterránea y sur el descenso es más moderado; allí el ambiente sigue templado y agradable. En Canarias, las máximas suben claramente.

Ciudad Temp. Máxima Temp. Mínima Estado general Madrid 28°C 16°C Nuboso sin lluvias Barcelona 26°C 19°C Tormentas dispersas Sevilla 32°C 20°C Soleado Bilbao 21°C 14°C Lluvias intermitentes Valencia 27°C 18°C Chubascos aislados Palma (Baleares) 25°C 17°C Tormentas matinales Santa Cruz (Canarias) 29°C 21°C Sol y calima

Fenómenos destacados: nieblas, calima y vientos caprichosos

Probabilidad alta de nieblas matinales en interiores del norte y este peninsular.

Presencia de calima (ese polvo sahariano tan fotogénico) sobre todo en sudeste peninsular, Alborán, Baleares y Canarias.

Vientos flojos con intervalos moderados en la Península; componente sur y este dominando el Mediterráneo e islas.

Alisio moderado en Canarias; poniente fuerte en Alborán.

Previsión para los próximos cuatro días

La pregunta obligada: ¿esto va a durar? Aquí tienes la tabla resumen con las tendencias principales:

Día Norte Centro Sur Mediterráneo Canarias Mié 10/09 Lluvias, fresco Nuboso templado Soleado cálido Tormentas dispersas Calima, sol Jue 11/09 Lluvias débiles Intervalos nubosos Sol, sube mercurio Chubascos residuales Soleado Vie 12/09 Nubes/sol, fresco Sol/nubes altas Sol Estabilidad Sol Sáb 13/09 Mejoría clara Sol Sol Soleado Posibles lluvias

Recuerda: Las previsiones cambian más rápido que tus ganas de volver al trabajo tras las vacaciones. Consulta actualizaciones diarias si tienes planes importantes.

Septiembre apunta a cálido y seco… pero con sorpresas

Las tendencias para todo el mes muestran que septiembre será algo más cálido y seco que lo habitual en buena parte del país—especialmente el interior peninsular y área mediterránea—pero con lluvias abundantes puntuales en Galicia, Cataluña y Baleares. Las temperaturas medias nacionales rondarán los 20-21ºC, bastante agradables para estrenar chaqueta sin pasar frío.

Consejos rápidos para hoy

Si vas al norte: paraguas imprescindible.

Si vives en Madrid o centro: día perfecto para pasear sin sudar.

Mediterráneo: vigila avisos por tormentas; mejor posponer actividades al aire libre.

Canarias: protección solar y ojo con la calima.

Andalucía: madruga si quieres disfrutar del frescor antes del calorcito.

¿Conclusión? Hoy el tiempo invita a improvisar… ¡y a mirar al cielo antes de salir!