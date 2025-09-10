  • ESP
El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 28 grados

Pronóstico del Tiempo en España: miércoles 10 de septiembre de 2025

Jornada marcada por cielos cambiantes, descenso de temperaturas y chubascos en el norte y este peninsular

Si eres de los que miran el calendario esperando que septiembre traiga fresquito, hoy toca una pequeña decepción… o una alegría, según dónde vivas.

Este miércoles, España se despide poco a poco del verano y abraza la clásica transición al otoño, aunque este año, según los pronósticos, la cosa viene algo más seca y cálida de lo habitual en muchas regiones.

Eso sí, las lluvias y el fresco se resisten a decir adiós en el norte y el Mediterráneo.

Como redactor especializado en meteorología, me toca recordarte: los modelos meteorológicos no mienten (aunque a veces parecen tener sentido del humor propio).

Así que prepara paraguas si vives en Galicia o Baleares, pero no te molestes en buscar el abrigo si estás por Madrid o Andalucía.

El tiempo hoy: entre frentes atlánticos y tormentas mediterráneas

  • En la mitad noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria): jornada de cielos cubiertos por el paso de un frente frío. Lluvias persistentes e incluso chubascos localmente fuertes, especialmente al oeste de Galicia y Extremadura. No te extrañes si te despiertas con brumas matinales.
  • En el Mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares): tormentas localmente fuertes o muy fuertes, con riesgo de granizo y rachas intensas de viento. El paraguas será casi obligatorio; ¡y que no sea de esos de publicidad barata!.
  • En el centro peninsular (Madrid y alrededores): intervalos nubosos y ambiente templado. Alguna nube alta pero sin lluvias relevantes. La temperatura máxima rondará los 28°C en Madrid.
  • En Andalucía: bancos de niebla matinales en zonas occidentales, despejando conforme avanza la mañana. Ambiente templado con mínimas sin bajar de los 20°C en amplias áreas.
  • En Canarias: predominio de cielos poco nubosos, aunque con posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada en las islas centrales. Aumento notable de las temperaturas máximas y presencia ocasional de calima.

Temperaturas: bajón térmico… pero sólo para algunos

El paso del frente atlántico provoca un descenso notable de las temperaturas máximas entre 6 y 10°C en gran parte del interior peninsular y la mitad norte. Sin embargo, en la vertiente mediterránea y sur el descenso es más moderado; allí el ambiente sigue templado y agradable. En Canarias, las máximas suben claramente.

CiudadTemp. MáximaTemp. MínimaEstado general
Madrid28°C16°CNuboso sin lluvias
Barcelona26°C19°CTormentas dispersas
Sevilla32°C20°CSoleado
Bilbao21°C14°CLluvias intermitentes
Valencia27°C18°CChubascos aislados
Palma (Baleares)25°C17°CTormentas matinales
Santa Cruz (Canarias)29°C21°CSol y calima

Fenómenos destacados: nieblas, calima y vientos caprichosos

  • Probabilidad alta de nieblas matinales en interiores del norte y este peninsular.
  • Presencia de calima (ese polvo sahariano tan fotogénico) sobre todo en sudeste peninsular, Alborán, Baleares y Canarias.
  • Vientos flojos con intervalos moderados en la Península; componente sur y este dominando el Mediterráneo e islas.
  • Alisio moderado en Canarias; poniente fuerte en Alborán.

Previsión para los próximos cuatro días

La pregunta obligada: ¿esto va a durar? Aquí tienes la tabla resumen con las tendencias principales:

DíaNorteCentroSurMediterráneoCanarias
Mié 10/09Lluvias, frescoNuboso templadoSoleado cálidoTormentas dispersasCalima, sol
Jue 11/09Lluvias débilesIntervalos nubososSol, sube mercurioChubascos residualesSoleado
Vie 12/09Nubes/sol, frescoSol/nubes altasSolEstabilidadSol
Sáb 13/09Mejoría claraSolSolSoleadoPosibles lluvias

Recuerda: Las previsiones cambian más rápido que tus ganas de volver al trabajo tras las vacaciones. Consulta actualizaciones diarias si tienes planes importantes.

Septiembre apunta a cálido y seco… pero con sorpresas

Las tendencias para todo el mes muestran que septiembre será algo más cálido y seco que lo habitual en buena parte del país—especialmente el interior peninsular y área mediterránea—pero con lluvias abundantes puntuales en Galicia, Cataluña y Baleares. Las temperaturas medias nacionales rondarán los 20-21ºC, bastante agradables para estrenar chaqueta sin pasar frío.

Consejos rápidos para hoy

  • Si vas al norte: paraguas imprescindible.
  • Si vives en Madrid o centro: día perfecto para pasear sin sudar.
  • Mediterráneo: vigila avisos por tormentas; mejor posponer actividades al aire libre.
  • Canarias: protección solar y ojo con la calima.
  • Andalucía: madruga si quieres disfrutar del frescor antes del calorcito.

¿Conclusión? Hoy el tiempo invita a improvisar… ¡y a mirar al cielo antes de salir!

