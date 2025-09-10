Pronóstico del Tiempo en España: miércoles 10 de septiembre de 2025

Si eres de los que miran el calendario esperando que septiembre traiga fresquito, hoy toca una pequeña decepción… o una alegría, según dónde vivas.
Este miércoles, España se despide poco a poco del verano y abraza la clásica transición al otoño, aunque este año, según los pronósticos, la cosa viene algo más seca y cálida de lo habitual en muchas regiones.
Eso sí, las lluvias y el fresco se resisten a decir adiós en el norte y el Mediterráneo.
Como redactor especializado en meteorología, me toca recordarte: los modelos meteorológicos no mienten (aunque a veces parecen tener sentido del humor propio).
Así que prepara paraguas si vives en Galicia o Baleares, pero no te molestes en buscar el abrigo si estás por Madrid o Andalucía.
El tiempo hoy: entre frentes atlánticos y tormentas mediterráneas
- En la mitad noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria): jornada de cielos cubiertos por el paso de un frente frío. Lluvias persistentes e incluso chubascos localmente fuertes, especialmente al oeste de Galicia y Extremadura. No te extrañes si te despiertas con brumas matinales.
- En el Mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares): tormentas localmente fuertes o muy fuertes, con riesgo de granizo y rachas intensas de viento. El paraguas será casi obligatorio; ¡y que no sea de esos de publicidad barata!.
- En el centro peninsular (Madrid y alrededores): intervalos nubosos y ambiente templado. Alguna nube alta pero sin lluvias relevantes. La temperatura máxima rondará los 28°C en Madrid.
- En Andalucía: bancos de niebla matinales en zonas occidentales, despejando conforme avanza la mañana. Ambiente templado con mínimas sin bajar de los 20°C en amplias áreas.
- En Canarias: predominio de cielos poco nubosos, aunque con posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada en las islas centrales. Aumento notable de las temperaturas máximas y presencia ocasional de calima.
Temperaturas: bajón térmico… pero sólo para algunos
El paso del frente atlántico provoca un descenso notable de las temperaturas máximas entre 6 y 10°C en gran parte del interior peninsular y la mitad norte. Sin embargo, en la vertiente mediterránea y sur el descenso es más moderado; allí el ambiente sigue templado y agradable. En Canarias, las máximas suben claramente.
|Ciudad
|Temp. Máxima
|Temp. Mínima
|Estado general
|Madrid
|28°C
|16°C
|Nuboso sin lluvias
|Barcelona
|26°C
|19°C
|Tormentas dispersas
|Sevilla
|32°C
|20°C
|Soleado
|Bilbao
|21°C
|14°C
|Lluvias intermitentes
|Valencia
|27°C
|18°C
|Chubascos aislados
|Palma (Baleares)
|25°C
|17°C
|Tormentas matinales
|Santa Cruz (Canarias)
|29°C
|21°C
|Sol y calima
Fenómenos destacados: nieblas, calima y vientos caprichosos
- Probabilidad alta de nieblas matinales en interiores del norte y este peninsular.
- Presencia de calima (ese polvo sahariano tan fotogénico) sobre todo en sudeste peninsular, Alborán, Baleares y Canarias.
- Vientos flojos con intervalos moderados en la Península; componente sur y este dominando el Mediterráneo e islas.
- Alisio moderado en Canarias; poniente fuerte en Alborán.
Previsión para los próximos cuatro días
La pregunta obligada: ¿esto va a durar? Aquí tienes la tabla resumen con las tendencias principales:
|Día
|Norte
|Centro
|Sur
|Mediterráneo
|Canarias
|Mié 10/09
|Lluvias, fresco
|Nuboso templado
|Soleado cálido
|Tormentas dispersas
|Calima, sol
|Jue 11/09
|Lluvias débiles
|Intervalos nubosos
|Sol, sube mercurio
|Chubascos residuales
|Soleado
|Vie 12/09
|Nubes/sol, fresco
|Sol/nubes altas
|Sol
|Estabilidad
|Sol
|Sáb 13/09
|Mejoría clara
|Sol
|Sol
|Soleado
|Posibles lluvias
Recuerda: Las previsiones cambian más rápido que tus ganas de volver al trabajo tras las vacaciones. Consulta actualizaciones diarias si tienes planes importantes.
Septiembre apunta a cálido y seco… pero con sorpresas
Las tendencias para todo el mes muestran que septiembre será algo más cálido y seco que lo habitual en buena parte del país—especialmente el interior peninsular y área mediterránea—pero con lluvias abundantes puntuales en Galicia, Cataluña y Baleares. Las temperaturas medias nacionales rondarán los 20-21ºC, bastante agradables para estrenar chaqueta sin pasar frío.
Consejos rápidos para hoy
- Si vas al norte: paraguas imprescindible.
- Si vives en Madrid o centro: día perfecto para pasear sin sudar.
- Mediterráneo: vigila avisos por tormentas; mejor posponer actividades al aire libre.
- Canarias: protección solar y ojo con la calima.
- Andalucía: madruga si quieres disfrutar del frescor antes del calorcito.
¿Conclusión? Hoy el tiempo invita a improvisar… ¡y a mirar al cielo antes de salir!