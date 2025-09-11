Pronóstico del Tiempo: jornada soleada y calor veraniego en España este jueves 11 de septiembre de 2025

Hoy España se despereza bajo una atmósfera casi veraniega.

Si pensabas que el otoño ya había hecho acto de presencia, toca esperar: el calor se resiste a marcharse y nos regala una jornada más digna de julio que de septiembre.

El pronóstico del tiempo para este jueves 11 de septiembre de 2025 pone el foco en el ascenso de las temperaturas y en la estabilidad en la mayor parte del territorio, aunque algunas regiones del norte verán pasar las primeras lluvias tras días de tregua estival.

La AEMET, fiel a su estilo, nos recuerda que septiembre es el mes de la transición, pero este año parece que el verano ha pedido prórroga.

Así que, si tienes planes al aire libre en Madrid, prepárate: el termómetro llegará hasta los 33 grados.

Eso sí, no te olvides del paraguas si viajas a Galicia o el Cantábrico, donde la jornada viene acompañada de precipitaciones y cielos más bien plomizos.

Así se reparte el tiempo hoy: sol, nubes y algo de lluvia

El menú meteorológico de hoy se puede resumir así:

Centro y sur de España : Predominio de cielos despejados o con algunas nubes bajas matinales, especialmente en la meseta norte y zonas del suroeste. El sol será el protagonista y el calor, el invitado principal.

: Predominio de cielos despejados o con algunas nubes bajas matinales, especialmente en la meseta norte y zonas del suroeste. El sol será el protagonista y el calor, el invitado principal. Extremo norte : Aquí la cosa cambia. Lluvias abundantes en Galicia y el Cantábrico , con posibilidad de chubascos por la tarde en el interior de Cantabria y País Vasco . Nada dramático, pero sí suficiente para dar ambiente de otoño a la zona.

: Aquí la cosa cambia. Lluvias abundantes en y el , con posibilidad de chubascos por la tarde en el interior de y . Nada dramático, pero sí suficiente para dar ambiente de otoño a la zona. Sistema Central e Ibérico : No se descarta alguna lluvia débil y nubes persistentes, sobre todo en la primera mitad del día.

: No se descarta alguna lluvia débil y nubes persistentes, sobre todo en la primera mitad del día. Islas Baleares y Cataluña : Algunas lluvias o chubascos localizados, sin grandes sobresaltos, aunque en Baleares la inestabilidad podría dejar alguna sorpresa en forma de tormenta dispersa.

: Algunas lluvias o chubascos localizados, sin grandes sobresaltos, aunque en la inestabilidad podría dejar alguna sorpresa en forma de tormenta dispersa. Canarias: Intervalos nubosos en el norte de las islas, con precipitaciones durante la mañana en las de mayor relieve. El resto, bastante tranquilo y sin sobresaltos meteorológicos.

Temperaturas: septiembre se disfraza de julio

Lo de hoy es puro verano en buena parte del país. Las temperaturas suben y, aunque no llegamos a los récords históricos, sí nos movemos en valores propios de julio en muchas zonas:

Madrid : Máxima de 33°C . Te va a sobrar la chaqueta, el abrigo y casi hasta las ganas de salir a la calle en las horas centrales del día.

: Máxima de . Te va a sobrar la chaqueta, el abrigo y casi hasta las ganas de salir a la calle en las horas centrales del día. Andalucía : El sur peninsular se lleva la palma, con máximas rozando los 35°C en puntos de Córdoba y Sevilla .

: El sur peninsular se lleva la palma, con máximas rozando los en puntos de y . Galicia y Cordillera Cantábrica : Aquí el calor no aprieta tanto. Las máximas se mantienen estables respecto a días anteriores, y las mínimas incluso bajan un poco en el noroeste.

: Aquí el calor no aprieta tanto. Las máximas se mantienen estables respecto a días anteriores, y las mínimas incluso bajan un poco en el noroeste. Litorales mediterráneos: Las mínimas no bajarán de 20°C, lo que garantiza noches tropicales para los más noctámbulos.

En resumen: ambiente caluroso, incluso algo bochornoso en el centro y sur. La tendencia es a seguir con este calor al menos hasta el fin de semana, según los principales modelos meteorológicos.

Resumen por regiones: ¿Dónde llueve y dónde no?

Región Estado del cielo Lluvias/Chubascos Temperatura máxima Galicia, Cantábrico Nuboso Lluvias abundantes 22-26°C Centro peninsular Despejado o poco nubes No se esperan 31-34°C Andalucía Soleado No se esperan 34-36°C Cataluña, Baleares Nubes y claros Chubascos dispersos 28-31°C Canarias Intervalos nubosos Lluvias en islas altas 25-28°C

Pronóstico para los próximos 4 días

Los modelos apuntan a una cierta continuidad en la tendencia cálida, con algunos matices según la zona:

Día Resumen general Lluvias Temperatura máxima Madrid Jueves 11 Calor y sol, lluvias norte Galicia, Cantábrico 33°C Viernes 12 Estabilidad general, nubes altas Posibles chubascos en Mediterráneo 32°C Sábado 13 Más nubes, alguna lluvia norte Norte peninsular 31°C Domingo 14 Tiempo más estable, nubes dispersas Débiles en Mediterráneo 30°C

¿Qué esperar para el resto de septiembre?

Todo apunta a un septiembre más cálido y seco de lo habitual en el interior y Mediterráneo, según los expertos. Las lluvias seguirán concentrándose en el norte y, como suele ocurrir, llegarán en forma de episodios cortos pero intensos. En las islas, atención especial este fin de semana en Canarias, donde las precipitaciones pueden ser localmente fuertes.

Recomendaciones rápidas

Si vives en el centro o sur, prepara el abanico: el calor se queda, al menos, hasta el domingo.

Paraguas solo si vas al norte o a las islas más lluviosas.

Mantén la hidratación y evita las horas punta de sol, especialmente en ciudades como Madrid o Sevilla.

Palabra clave del día: pronóstico del tiempo.

¡Que el tiempo no te pille por sorpresa y recuerda: en septiembre, España es capaz de todo, menos aburrirte con el clima!