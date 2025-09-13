Documentos históricos revelan que España ya rozaba los 50 grados en los siglos XIX y XX

En pleno debate sobre el cambio climático y sus efectos devastadores, pocos imaginarían que los termómetros españoles ya se disparaban hasta casi 50 grados en plena Edad Contemporánea.

Lejos de ser una rareza moderna, los registros oficiales de los siglos XIX y XX muestran cifras que harían temblar a cualquier aficionado a la meteorología.

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Gobierno alertan sobre olas de calor históricas, incendios voraces y la necesidad urgente de un pacto nacional frente a la emergencia climática.

Sin embargo, buceando en los archivos del antiguo Ministerio del Aire, encontramos el calendario meteoro-fenológico del año 1946 con datos sorprendentes: Murcia alcanzó los 44,7 grados, Orense llegó a 43,6, Jaén marcó 43 y Badajoz tocó los 46 grados en agosto. Estas cifras rivalizan con las máximas actuales y cuestionan la idea de que estos extremos sean inéditos.

Más atrás en el tiempo, documentos oficiales de 1876 ya anotaban temperaturas superiores a los 40 grados en varias zonas peninsulares. De hecho, se registraron picos de hasta 51 grados en agosto y valores entre 40 y 45 grados en otras localidades. Si alguien pensaba que la famosa expresión «hace un calor de mil demonios» era exagerada, estos registros demuestran que la península ibérica lleva siglos cultivando su fama calurosa.

¿Cuán fiables son estos registros históricos?

La tentación de comparar aquellos datos con los actuales es grande. Sin embargo, el rigor científico exige cautela: los métodos de medición han evolucionado notablemente. Los calendarios meteoro-fenológicos publicados desde 1943 recogían temperaturas absolutas desde observatorios regionales, pero no siempre se detallan las condiciones exactas en las que se tomaron las medidas. Cambios en el tipo de garita o sensor podían alterar las máximas y mínimas registradas. Según expertos de la AEMET, para validar una cifra como récord oficial se necesita confirmar que proviene de una estación automática moderna y que las condiciones han sido homogéneas durante décadas.

De hecho, publicaciones virales sobre supuestos récords históricos —como los célebres «50 grados en La Mancha»— han sido desmentidas por científicos y verificadores: no se alcanzaron tales valores en 1957 ni en otras fechas, aunque las temperaturas extremas sí existieron puntualmente. El récord español «medido de forma confiable» sigue siendo el registrado en Montoro (Córdoba): 47,6 °C el 14 de agosto de 2021.

Calor extremo: ¿una constante climática?

¿Significa esto que el cambio climático es una invención? En absoluto. Si bien episodios aislados de calor extremo han existido desde hace siglos, lo preocupante hoy es la tendencia sostenida al alza. Según informes recientes del Ministerio para la Transición Ecológica y la AEMET, desde los años ochenta la temperatura media nacional ha subido ininterrumpidamente. El calentamiento global observado no tiene precedentes en más de dos milenios y está directamente vinculado a las emisiones humanas.

La diferencia clave reside en la frecuencia e intensidad: antes eran excepciones; ahora son habituales. Por ejemplo:

En el pasado siglo XX las olas de calor eran puntuales; desde 1975 se contabilizan como fenómenos recurrentes y cada vez más prolongados.

En el verano actual se han superado los 42 grados durante semanas en zonas como el valle del Guadalquivir y Guadiana, provocando estrés térmico extremo.

Impactos ambientales y sanitarios

El calor extremo no sólo se mide en grados. Sus efectos se sienten en la salud pública, el medio ambiente y la economía. Las altas temperaturas favorecen la aparición de incendios forestales devastadores —como los sufridos este verano— y elevan el riesgo de golpes de calor, deshidratación e incluso mortalidad entre grupos vulnerables.

Listemos algunas consecuencias directas:

Aumento del número e intensidad de incendios forestales.

Mayores ingresos hospitalarios por golpes de calor.

Estrés térmico prolongado que afecta a cultivos, animales y biodiversidad.

Incremento del consumo energético por aire acondicionado.

Alteraciones fenológicas: floración temprana o tardía, cambios en ciclos agrícolas.

En paralelo, estudios científicos advierten que cada grado adicional tiene un impacto exponencial sobre la salud pública. La Organización Mundial de la Salud considera las olas de calor uno de los riesgos climáticos más mortales para Europa.

Curiosidades científicas: entre termómetros y mitos

La historia meteorológica española está salpicada de anécdotas dignas del mejor gabinete científico:

El primer calendario meteoro-fenológico se publicó en 1943 por el Servicio Meteorológico Nacional; desde entonces incluye datos astronómicos, hidrológicos… ¡y hasta predicciones para eclipses!

En Sevilla se registraron oficialmente 46,6 ºC durante julio y agosto entre 1901-1930… pero no hay consenso sobre si aquel termómetro estaba bien calibrado.

durante julio y agosto entre 1901-1930… pero no hay consenso sobre si aquel termómetro estaba bien calibrado. La famosa portada del semanario «El Español» anunciando «50 grados en La Mancha» fue un bulo recurrente: ni entonces ni ahora hay pruebas fiables.

Los termómetros antiguos solían ubicarse cerca de paredes o suelos asfaltados… lo cual podía disparar artificialmente las máximas.

En algunos pueblos andaluces existía la costumbre popular de colgar hojas mojadas junto al termómetro para «bajarle los humos» al mercurio.

La AEMET sigue publicando sus calendarios meteoro-fenológicos cada año… aunque ahora incluyen alertas por radiación ultravioleta y consejos para combatir el calor.

Y es que España tiene una larga tradición conviviendo con temperaturas extremas —desde los tiempos del botijo hasta las apps meteorológicas— pero nunca antes había sido tan urgente entender sus causas científicas ni protegerse ante sus efectos.

¿Quién sabe? Quizás algún día inventemos el primer chiringuito solar capaz de refrescar toda una provincia… pero por ahora, mejor hidratarse bien y seguir atentos al próximo boletín meteorológico.