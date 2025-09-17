  • ESP
Recompensa a las empresas turísticas que se comprometan con la Naturaleza

La Naturaleza es un valor clave para percibir la sostenibilidad en el turismo, ya sean empresas o municipios

Archivado en: Medio Ambiente

Se crean los premios Tourism4Nature que se convertirán en un sello de confianza para los clientes y el sector turístico asegurando que dicha empresa o municipio está comprometido con la naturaleza.

Apoyar la conservación o regeneración de la naturaleza (fauna, flora, hábitats) tendrá su recompensa a partir de ahora, porque no solo es una respuesta a la necesidad que tiene la sociedad, sino que provocara un movimiento empresarial y municipal para invertir en el cuidado del medio natural.

Invertir en conservación o regeneración de la Naturaleza, hacerlo visible a los clientes turistas, crear emociones o experiencias relacionadas, genera un retorno de esta inversión (ROI) muy alto, generando visibilidad, reputación, diferenciación y credibilidad en las medidas de sostenibilidad.

Los únicos premios que muestran la cara positiva del turismo hacia la Naturaleza

Estos premios Tourism4Nature contemplan 7 categorías: hoteles, alojamientos rurales, empresas astroturísticas, municipios con oferta turística,  empresas de equipamiento en el medio natural, restaurantes y empresas de actividades.

Detrás de estos premios están diferentes organizaciones y profesionales muy relevantes en el turismo y la naturaleza, lideradas por Forum Natura y su CEO el biólogo ambiental Arturo Crosby

En definitiva se crea una herramienta muy útil para ayudar  a percibir y visibilizar la sostenibilidad en el turismo, a través de llevar a cabo o apoyar acciones de conservación o regeneración de la naturaleza. Es decir desarrollando sus propios programas o actividades o bien colaborando estrechamente con organizaciones que trabajan la conservación de especies (lince, oso, lobo, quebrantahuesos, águilas, etc.), ecosistemas, hábitats o paisajes o la flora de cualquier sitio natural o rural.

La participación no solo supone optar a un prestigioso galardón, sino también compartir experiencias, inspirar a otros y fortalecer redes de colaboración.

El proceso de candidatura es sencillo y accesible, abierto a proyectos de cualquier escala que demuestren innovación, autenticidad e impacto positivo en su entorno natural y social.

Entre todos podemos consolidar un turismo que cuide la naturaleza, fortalezca el tejido empresarial y proyecte a España como destino turístico líder en sostenibilidad.

Podrán presentar su candidatura hasta el 15 de Octubre, independientemente de su localización, tamaño o nivel de desarrollo o impacto, en este enlace T4N

