¿Qué puede hacer el turismo ante los incendios forestales?

Uno de los sectores productivos más cercanos a los entornos naturales y rurales amenazados por los incendios forestales es el turismo, en el que se incluye alojamientos (hoteles, casas, apartamentos, campings, etc.), empresas de animación, restauración y todo un sistema de proveedores.

Cuando se incendia un entorno natural que afecta también a las zonas rurales, el turismo se resiente y bastante ya que pierde su atractivo natural que es una de las motivaciones principales del viaje y por tanto motor de esta economía rural.

Estoy convencido que aunque no incida directamente en un radio próximo a la empresa turística si incide muy negativamente al destino y por tanto también al negocio turístico, afectando a su imagen y por ende a su promoción y comercialización. Los efectos ya se notan como se desprende de esta publicación en Hosteltur.

Pero además a su salud emocional por la pérdida de un importante Patrimonio Natural del cual dependen tanto por ser recurso económico como por suministrar equilibrio emocional que si se pierde afectara al conjunto de la población.

Por tanto entendiendo la gravedad de este asunto, me gustaría reflexionar y aportar una mirada pragmática y sobre todo útil, especialmente pensada en la prevención y en el día después, teniendo en cuenta que las actuaciones seguramente deberán ir acompañadas del sector publico que tiene las competencias al que obviamente se puede y debe ejercer la presión social correspondiente.

Uno de los factores que se está usando como justificación es achacar la causa de estos incendios al cambio climático y por tanto poco o nada se podría hacer, pero no es correcto para nada dicha causa. Por muy seca que este una zona, sin humedad y grandes cantidades de vegetación que exista en este entorno, algo o alguien debe “prender la llama”. El hecho de estar a 42ºC no provoca un incendio per se, pero evidentemente estas condiciones ambientales aumentadas por los efectos del cambio climático favorecen mucho la propagación incontrolada o desbocada de cualquier fuego. Es el combustible perfecto, que los incendiarios y pirómanos lo conocen bien y por ello no suelen actuar en Otoño o Invierno.

Y es que casi el 90% (según diferentes estadísticas) de incendios forestales son por causa humana, ya sea intencionada (objetivos cinegéticos, ganaderos, enemistades locales, piromanía, intereses económicos o negligencias) o involuntaria (accidental), pero que al final tienen el mismo resultado catastrófico. Y en un porcentaje muy inferior (8-15% según diferentes datos) serian las causas naturales (rayos).

Los resultados para el turismo son muy evidentes, podrían perder su negocio bien en un corto plazo (dependiendo del impacto en la vegetación y el suelo) o a medio plazo de quizás 10 años hasta poder recuperar el paisaje natural de una forma perceptible para la demanda, algo que muy pocos negocios turísticos podrían afrontar y por tanto deberían cerrar impactando en su efecto económico multiplicador: toda la cadena de valor, proveedores, empleos, etc.

¿Y qué se puede hacer desde el turismo para mitigar los impactos negativos de estos incendios?

Prevención: Una de las ideas que se manejan a veces sin base científica (Ecología) como afirma el profesor Alfredo Ojanguren en esta entrevista sobre los fuegos en Asturias es que limpiar el bosque de sotobosque que otros llaman basura no es la solución y es muy, muy caro, pero favorece ciertos intereses económicos. Pretender “ajardinar” los bosques es totalmente insostenible y anti ecológico.

Aunque podría haber un cierto equilibrio como el uso de ungulados asilvestrados, como afirma Benigno Varillas, ya que estos animales de más de 300 km, pastan hasta en los lugares más recónditos de los bosques y sin coste de mantenimiento de una forma natural, que además seria un reclamo turístico con un ROI (retorno de inversión) muy alto para el turismo que a su vez es un importante sustento económico para todos estos pueblos amenazados de desaparición.

La labor de “vigía” en el campo es clave para poder detectar y avisar rápidamente de cualquier conato de incendio provocado o por negligencia, bien de modo individual o a través de redes de empresarios o profesionales turísticos rurales.

Tratar siempre de estar rodeados o cerca de una arboleda más resistente a los incendios, evitando por ejemplo el pino y eucalipto que son los de mejor combustión. Los paisajes en mosaico (se asemejan a un collage o rompecabezas de diferentes piezas que contrastan en color, forma y función) funcionan o ayudan como cortafuegos naturales.

Una formación en prevención de riesgos tanto para el empresariado y trabajadores, como para los clientes o turistas sería una buena herramienta de prevención.

La gestión del agua es clave en general y en particular para la prevención.

Miren este dato: Prevenir un incendio cuesta entre 800€-3. 000 €/ha. Apagarlo supone un mínimo de 19. 000 €/ha. Y faltaría el dato del coste de restaurar lo quemado que es mucho mayor, aunque siempre exista una regeneración natural que lleva su ritmo y su tiempo.

Regeneración: Quizás la palabra de moda seria el turismo regenerativo, es decir el turismo que crea impactos positivos tanto en el Patrimonio Natural como Social y específicamente la recuperación de la naturaleza en un entorno quemado es el objetivo más prioritario y el sector turístico puede actuar porque será una de las inversiones con mas retorno que puedan realizar.

La restauración de las zonas afectadas es crucial para minimizar el impacto negativo en el sector turístico y en la economía local. Cuanto antes se acometa, antes se podrá recuperar la actividad turística en la zona y hay que tener en cuenta que la zona de influencia, como se está viendo, puede llegar a mas de 50 Km. Pero noticias de recuperación crean mucha credibilidad y confianza.

Otra de las acciones que se puede hacer fácilmente y con impacto mediático es organizar la colocación de puntos de agua para la fauna silvestre, ayudar a animales heridos, atrapados, etc. o avisar a las organizaciones competentes.

¡Las empresas turísticas rurales pueden ser actores clave en la regeneración de la naturaleza después de un incendio forestal, porque conectan directamente con el territorio, la comunidad local y los visitantes. Esto responde a la iniciativa Tourism4Nature

1. Primeros pasos (0–6 meses después del incendio)

Una vez se tenga un Diagnóstico del área afectada

Crear o buscar un vivero comunitario con especies nativas/autóctonas para la reforestación.

Diseñar un programa de “Volunturismo”: visitantes ayudan en la limpieza de suelos erosionados, instalación de barreras naturales contra la erosión y recolección de semillas.

2. Mediano plazo (6 meses – 2 años)

Rutas de interpretación: senderos que muestren cómo se está regenerando el bosque, con señalización educativa sobre flora, fauna y prevención de incendios.

Actividades turísticas regenerativas:

“Adopta un árbol”o un “hábitat o ecosistema” → turistas plantan un árbol y reciben actualizaciones de su crecimiento.

Experiencias de avistamiento de fauna en recuperación. También se puede adoptar un animal silvestre que con cámaras de trampeo se le puede dar seguimiento.

3. Largo plazo (2–5 años)

Consolidar un modelo de turismo regenerativo, donde parte de los ingresos financie proyectos de conservación. (Véase la iniciativa Tourism4Nature)

Crear una red con otras empresas rurales para promover la región como destino de turismo regenerativo y resiliente.

4. Beneficios esperados

🌳 Recuperación acelerada de ecosistemas.

🐦 Aumento del valor ambiental, paisajístico y turístico de la zona.

👩‍Fortalecimiento de la economía local con empleos verdes.

🧑‍Mayor sensibilización de turistas y comunidad frente a la conservación.

👉 En resumen: la empresa turística no solo ofrece hospedaje o actividades, sino que se convierte en un agente de restauración ambiental y social.

Es importante tener en cuenta que aunque la Administración es la competente de esta labor, el sector privado puede hacer bastante y obviamente no puede esperar años hasta que el entorno se recupere porque su negocio tampoco puede pararse todo ese tiempo.