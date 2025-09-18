AEMET advierte: el calor anómalo continuará en otoño tras un verano histórico en España

Quien pensaba que el calor extremo se tomaría un respiro con la llegada del otoño, se equivoca de estación y de año. España ha registrado en 2025 el verano más caluroso desde que existen datos, con una temperatura media de 24,2 grados en la península, superando en una décima el anterior récord de 2022 y situándose muy por encima del verano de 2003, hasta ahora símbolo del calor europeo extremo. A día de hoy, 17 de septiembre de 2025, los meteorólogos de la AEMET no dejan lugar a dudas: la tendencia no solo no se frena, sino que se acelera.

Nueve de los diez veranos más cálidos en España se concentran en este siglo, y los tres últimos figuran entre los siete más extremos. Este año, junio se llevó la palma, con una desviación de 3,6 grados respecto a la media, y agosto empató en temperaturas récord. Las noches tropicales —esas en las que el termómetro no baja de 20 grados— ya no son una rareza del litoral: ciudades como Córdoba, Sevilla o el sur de Extremadura han vivido varias semanas con mínimas inusualmente altas.

Otoño anómalo: el calor no se va de vacaciones

La predicción de la AEMET para el trimestre de septiembre a noviembre no invita al optimismo para los amantes del fresco y las castañas. La probabilidad de que el otoño sea más cálido de lo normal supera el 60% en la península y Baleares, y el 50% en Canarias. El escenario dominante será de temperaturas superiores a lo habitual, y en algunas zonas del sur y oeste, el calor podría acercarse a registros veraniegos, especialmente durante septiembre.

En cuanto a las precipitaciones, los modelos climáticos muestran una elevada incertidumbre, aunque todo apunta a que el oeste peninsular y Canarias serán las zonas con mayor déficit de lluvias. El resto del país podría experimentar un otoño de lluvias normales, pero con grandes contrastes regionales y episodios puntuales de inestabilidad, como ya han demostrado las primeras tormentas torrenciales en el litoral mediterráneo y Baleares, con avisos rojos y naranjas por lluvias intensas y granizo.

Impactos sobre salud, agricultura y energía

El calor prolongado no es solo una anécdota meteorológica: el verano de 2025 ha dejado 16.500 muertes asociadas al calor extremo en Europa, con Madrid, Barcelona y Valencia entre las ciudades más afectadas. Las olas de calor y las noches tropicales aumentan el riesgo para la salud pública, sobre todo entre personas mayores y colectivos vulnerables, elevando la presión sobre el sistema sanitario.

La sequía y el déficit hídrico, ya evidentes en el oeste peninsular y Canarias, amenazan la campaña agrícola y ganadera. Los cultivos de secano y la disponibilidad de agua para riego y consumo humano pueden verse gravemente comprometidos si no se adoptan medidas de gestión hídrica y adaptación al nuevo clima.

En el ámbito energético, el consumo de electricidad se dispara por la necesidad de refrigeración, lo que tensiona la red y eleva el riesgo de episodios de demanda pico. Todo ello en un contexto de transición energética, donde la eficiencia y la diversificación de fuentes renovables resultan más imprescindibles que nunca.

¿Cambio climático o simple mala racha?

Los expertos de la AEMET son tajantes: las temperaturas alcanzadas en 2022 y 2025 eran las que los modelos climáticos preveían para mediados de siglo. La aceleración del calentamiento es un hecho y no una simple variabilidad natural. Los científicos advierten que, de no frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, los “veranos de récord” podrían convertirse en la norma en apenas dos décadas.

Las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y duraderas, y el fenómeno de las “noches tropicales” se extiende hacia el interior peninsular, alterando los ritmos biológicos de personas, animales y cultivos. En paralelo, la irregularidad de las lluvias —con episodios de sequía alternados con tormentas torrenciales— complica la gestión de recursos hídricos y la prevención de catástrofes.

¿Está el Gobierno preparado?

La persistencia del calor extremo y la sequía ponen en evidencia la necesidad de planes de adaptación y respuesta rápida. Las asociaciones agrarias y expertos en salud pública reclaman al Gobierno políticas más ambiciosas de protección social, gestión hídrica y prevención sanitaria ante el calor. Además, la política energética debe anticiparse a la mayor demanda de electricidad y promover el autoconsumo y la eficiencia, para evitar sobresaltos en la red.

La crítica crece si las medidas no llegan a tiempo: la falta de infraestructuras adaptadas, la escasa inversión en redes de alerta temprana y la lentitud en la implantación de soluciones renovables pueden agravar el impacto de estos eventos extremos y dejar al país expuesto a riesgos crecientes.

Curiosidades científicas y anécdotas climáticas

Las noches tropicales han llegado a ciudades como Salamanca o Ávila , donde hasta hace poco la manta era imprescindible en septiembre.

Los expertos han identificado la "chispa" que enciende las olas de calor mediterráneas: la entrada de aire cálido africano y la persistencia de anticiclones que bloquean la llegada de frentes atlánticos.

En Tarragona, las alertas por lluvias torrenciales han registrado hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora , una cifra que convierte cualquier paraguas en accesorio inútil.

Las cigarras, tradicionalmente asociadas al verano, han extendido su canto hasta mediados de octubre en algunas zonas del sur peninsular.

El récord de temperatura máxima en septiembre de 2025 se ha rozado en Córdoba y Sevilla, donde los termómetros han coqueteado con los 40 grados, más propios de julio que del inicio otoñal.

Y mientras los termómetros se resisten a dar tregua, España se convierte, una vez más, en el laboratorio climático de Europa, donde el otoño ya no es sinónimo de chaquetas y paraguas, sino de abanicos y noches sin sábanas.