AEMET alerta: el otoño 2025 será tan caluroso y seco como el verano más extremo registrado

Cuando creíamos haberlo visto todo en cuanto a calor, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de lanzar una advertencia que no deja indiferente a nadie: tras el verano más caluroso jamás registrado en España, el otoño se presenta igual de anómalo, con temperaturas persistentemente altas y precipitaciones muy por debajo de lo habitual, sobre todo en el oeste peninsular y Canarias. Y no, no es una exageración. Los datos oficiales lo confirman: junio, julio y agosto de 2025 han pulverizado los registros históricos, situando la media nacional hasta 0,7ºC por encima del periodo de referencia y encadenando olas de calor que han dejado a más de uno buscando sombra bajo la nevera.

A día de hoy, 18 de septiembre de 2025, la inquietud crece entre agricultores, gestores públicos y ciudadanos ante un escenario meteorológico que multiplica los riesgos para la economía y el medio ambiente. La AEMET pronostica que este otoño pertenecerá al «tercil cálido», es decir, será más caluroso que el 66% de los otoños registrados desde que existen datos fiables. Por si fuera poco, las lluvias serán tan escasas en el oeste peninsular y Canarias que los mapas parecen diseñados por un minimalista: apenas unos brochazos azules rodeados por extensos territorios secos.

El precio del calor extremo: impacto económico y social

No se trata solo de incomodidad térmica o sudores nocturnos. Los efectos del cambio climático en España ya se cuentan en euros (y muchos). Según estudios recientes elaborados por instituciones europeas y universidades alemanas, la factura climática para España este año supera los 12.200 millones solo en pérdidas directas por sequías, olas de calor e inundaciones. Y si miramos a medio plazo, las estimaciones ascienden a 34.800 millones para 2029.

Andalucía : hasta 2.200 millones perdidos este año solo por sequía.

: hasta 2.200 millones perdidos este año solo por sequía. Castilla y León : cerca de 800 millones este año por falta de agua y incendios.

: cerca de 800 millones este año por falta de agua y incendios. Madrid: encabeza el ranking con más de 3.200 millones de pérdidas asociadas al déficit hídrico.

Estas cifras no incluyen aún los efectos indirectos como la subida del precio de los alimentos, el incremento del gasto público para mitigar daños o el coste social asociado al estrés hídrico. El turismo y la agricultura, dos motores económicos nacionales, sufren especialmente: cosechas reducidas, reservas hídricas bajo mínimos y cancelaciones turísticas son la nueva normalidad.

Sequía persistente: un reto para la salud pública

El déficit hídrico no solo afecta al bolsillo. La salud pública también está en juego cuando las lluvias escasean durante meses. La sequía favorece la concentración de contaminantes atmosféricos, dificulta la calidad del aire en las ciudades y agrava enfermedades respiratorias. Además, limita el acceso a agua potable en ciertas regiones rurales y multiplica el riesgo de incendios forestales que afectan tanto a ecosistemas como a poblaciones humanas.

Especialmente preocupante es el caso del oeste peninsular y Canarias:

Reducción drástica en las reservas hídricas.

Aumento significativo del estrés hídrico entre comunidades agrícolas.

Mayor vulnerabilidad ante enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos) debido a cambios en los ecosistemas.

Responsabilidad institucional: ¿están las políticas ambientales a la altura?

Las alertas meteorológicas lanzadas por AEMET ponen sobre la mesa una cuestión candente: ¿están las instituciones tomando medidas suficientes para afrontar esta emergencia climática? Expertos insisten en que las inversiones actuales destinadas a mitigar la escasez hídrica no alcanzan ni remotamente las pérdidas económicas proyectadas para los próximos años. El debate político gira ahora en torno a:

Modernización urgente de infraestructuras hidráulicas.

Fomento decidido del uso eficiente del agua tanto en agricultura como en industria.

Refuerzo de campañas públicas sobre ahorro energético e hídrico.

Implementación acelerada de energías renovables como alternativa real a los combustibles fósiles.

Mientras tanto, ciudadanos e instituciones siguen pendientes cada semana de las alertas meteorológicas que marcan nuevas olas de calor o anuncian lluvias “testimonialmente insuficientes”.

Medio ambiente bajo presión: biodiversidad en jaque

La persistencia del calor extremo y la sequía prolongada tienen efectos devastadores sobre ecosistemas clave para la biodiversidad española:

Reducción alarmante del caudal en ríos emblemáticos como el Guadalquivir o el Duero.

Pérdida acelerada de hábitats húmedos imprescindibles para especies protegidas.

Proliferación inusitada de incendios forestales (más de un millón de hectáreas quemadas este verano solo en la UE).

El ciclo hidrológico alterado repercute también en aves migratorias, anfibios y flora autóctona, cuyas poblaciones sufren retrocesos visibles incluso para observadores poco expertos.

Curiosidades científicas para aliviar el drama

Y aunque el panorama sea serio (o dramático), nunca está de más rescatar algunas curiosidades científicas que nos ayuden a entender mejor lo que ocurre… ¡o al menos a sonreír entre tanto dato!

El récord absoluto nacional lo batió este verano Montoro (Córdoba) con ¡47ºC! Un calor tan extremo que hasta los termómetros pidieron vacaciones.

con ¡47ºC! Un calor tan extremo que hasta los termómetros pidieron vacaciones. Según estudios recientes sobre percepción térmica, nuestro cerebro tiende a “olvidar” los días frescos cuando encadena tres olas de calor consecutivas… Por eso cada septiembre nos parece peor que el anterior.

El fenómeno conocido como “sequía relámpago” (flash drought) se ha detectado ya este año en varias zonas peninsulares; implica descensos bruscos y rápidos del contenido hídrico del suelo en apenas semanas… Lo suficiente para convertir prados verdes en paisajes lunares antes de poder decir “gota fría”.

Las plantas mediterráneas están desarrollando estrategias evolutivas aceleradas para resistir altas temperaturas; algunas especies han reducido su tamaño foliar o modificado sus ciclos reproductivos… En otras palabras: adaptarse o morir.

El otoño 2025 promete seguir escribiendo páginas insólitas en los libros meteorológicos nacionales. Quien quiera vivir emociones fuertes sin salir del país sólo tiene que mirar al cielo… o al grifo.