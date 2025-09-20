Pronóstico del Tiempo: España se enfría y se moja este sábado 20 de septiembre de 2025

Parece que el verano ha decidido hacer mutis por el foro y, de paso, regalar a España un sábado de lo más animado en lo meteorológico.

Si ayer pensabas sacar el abanico, hoy igual te toca rescatar el paraguas.

La atmósfera se ha puesto en modo vaguada (esa simpática lengua de aire frío en altura que a veces decide pasar sus vacaciones por la península), y el resultado es un menú de tormentas, bajada de temperaturas y, en el norte, un ambiente casi otoñal.

Y si lo tuyo es mirar el termómetro, ojo: Madrid no pasará hoy de los 24 ºC, mientras que en el norte los valores se quedarán incluso por debajo.

¿Preparados para el cambio de armario exprés?

¿Qué tiempo hace hoy en España? Panorama general

Descenso brusco de temperaturas en buena parte del país, especialmente acusado en la mitad norte, donde en ciudades como Bilbao , León , Lugo , Vitoria o Pamplona las máximas apenas rozarán los 16-18 ºC.

en buena parte del país, especialmente acusado en la mitad norte, donde en ciudades como , , , o las máximas apenas rozarán los 16-18 ºC. En el centro y sur la caída será más moderada, con máximas aún cercanas a los 30 ºC en puntos de Sevilla , Córdoba o Murcia .

, o . El ambiente se mantendrá más fresco de lo normal en el norte y algo más cálido de lo habitual en el área mediterránea y el sur.

El cielo se cubrirá especialmente en el norte y nordeste, donde las lluvias y tormentas serán protagonistas, algunas incluso con granizo y actividad eléctrica notable.

En el área mediterránea y el sur, la situación será más estable, aunque no se descarta algún chubasco aislado.

Zonas con más marcha: lluvias y tormentas bajo la lupa

Atención especial al País Vasco , Navarra , La Rioja , noreste de Castilla y León y norte de Aragón : aquí las tormentas pueden ser localmente fuertes o muy fuertes, con acumulados de hasta 15-20 l/m² en una hora.

, , , noreste de y norte de : aquí las tormentas pueden ser localmente fuertes o muy fuertes, con acumulados de hasta 15-20 l/m² en una hora. Granizo posible en el alto Ebro, Pirineos, sur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana.

Las lluvias continuarán en el Cantábrico y podrán ser intensas a primeras horas en Baleares .

y podrán ser intensas a primeras horas en . En Canarias, se esperan precipitaciones destacables, sobre todo en las islas occidentales, donde la inestabilidad será la tónica del fin de semana.

Temperaturas: del abanico al jersey en un día

Ciudad Temperatura Máxima (ºC) Temperatura Mínima (ºC) Madrid 24 13 Barcelona 26 21 Sevilla 30 18 Bilbao 16 11 Pamplona 17 10 Valencia 29 18 A Coruña 18 13 Murcia 31 19 Las Palmas 26 21

Nota: valores aproximados según predicción para hoy sábado 20 de septiembre de 2025.

¿Por qué este cambio tan repentino? El papelón de la vaguada

La llegada de una vaguada, esa lengua de aire frío en altura, ha puesto el país patas arriba en lo meteorológico. ¿El resultado? Bajada generalizada de temperaturas, chubascos tormentosos en el norte y noreste, y un ambiente mucho más otoñal de lo que cabría esperar en septiembre. En el sur, el efecto es menor, pero tampoco se libra del todo de la inestabilidad.

Resumen del pronóstico para los próximos 4 días

A continuación, una tabla con el pronóstico general para España durante los próximos días. Si tienes planes al aire libre, consulta antes de salir, porque el tiempo promete dar juego:

Día Temperatura en Madrid Fenómenos destacados Notas generales Sábado 20 septiembre 24 ºC Tormentas norte y nordeste, fresco Lluvias intensas norte, sur estable Domingo 21 septiembre 22 ºC Chubascos norte, algo más seco sur Sigue el ambiente otoñal Lunes 22 septiembre 23 ºC Intervalos nubosos, lluvias norte Ligera recuperación temperaturas Martes 23 septiembre 25 ºC Estabilidad creciente Suben ligeramente las máximas

Fuente: elaboración propia con datos de AEMET, Eltiempo.es y Meteored.

Consejos prácticos y anécdotas del meteorólogo

Si vives en el norte, no olvides el paraguas ni la chaqueta. Si estás en el sur, un jersey ligero tampoco sobra: la vaguada no entiende de fronteras.

Ojo con las tormentas intensas: evite actividades al aire libre en zonas montañosas o cerca de cauces de agua, especialmente en el noreste.

Los cambios bruscos de temperatura son ideales para recordar que el entretiempo es esa época en la que puedes llevar sandalias y bufanda a la vez… y nadie te mira raro.

Resumen rápido: ¿qué esperar hoy en España?

Bajón térmico general, sobre todo en la mitad norte.

Lluvias y tormentas intensas en el norte y noreste, con posibles granizadas.

Sur y área mediterránea, más estables, pero con temperaturas aún elevadas para la época.

Ambiente otoñal, pero sin grandes extremos: septiembre sigue fiel a su fama de mes cambiante.

No olvides consultar actualizaciones frecuentes, porque el tiempo en España este fin de semana está más animado que la verbena del pueblo. ¡Buen sábado y que no te pille la lluvia sin paraguas!