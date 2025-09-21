Pronóstico del Tiempo: lluvias generalizadas y bajada de temperaturas en España este domingo 21 de septiembre de 2025

Domingo y España se levanta con ganas de manta y, para muchos, de paraguas.

El pronóstico meteorológico para este 21 de septiembre de 2025 nos deja un panorama propio de la transición entre estaciones: lluvias, cielos encapotados y temperaturas que se resienten tras el último coletazo de calor.

Si pensabas que el verano tenía cuerda para rato, hoy la atmósfera te recuerda que el otoño está a la vuelta de la esquina y viene con ganas de protagonismo.

El ambiente en Madrid será un ejemplo perfecto de este cambio de ciclo.

El termómetro alcanzará los 29 ºC a primeras horas de la tarde, pero las nubes y el viento irán ganando terreno.

El día pide planes de interior o, al menos, no alejarse demasiado del abrigo, porque el descenso térmico será aún más evidente en el norte peninsular.

Lluvias generalizadas y tormentas en el norte

La jornada dominical viene marcada por la presencia de una vaguada atlántica y el paso de un frente activo de oeste a este. En consecuencia, se esperan precipitaciones y chubascos prácticamente generalizados en la Península, con especial intensidad en el Cantábrico oriental, el Alto Ebro y el Pirineo occidental, donde no se descartan tormentas localmente fuertes.

Extremo norte: lluvias persistentes y puntualmente intensas, acumulando registros significativos en Galicia , Asturias , Cantabria , País Vasco y el Pirineo .

lluvias persistentes y puntualmente intensas, acumulando registros significativos en , , , y el . Centro y este peninsular: chubascos intermitentes, especialmente en áreas de montaña y zonas del interior.

chubascos intermitentes, especialmente en áreas de montaña y zonas del interior. Suroeste peninsular y Baleares: menor probabilidad de precipitaciones, aunque no se descarta algún chubasco aislado en el este y bancos de niebla matinales.

menor probabilidad de precipitaciones, aunque no se descarta algún chubasco aislado en el este y bancos de niebla matinales. Canarias: situación diferente, con cielos poco nubosos salvo alguna nube en las cumbres y presencia de calima en varias islas. Además, las temperaturas aquí siguen en valores altos, con avisos amarillos por calor.

Temperaturas: bajan en el norte, resisten en el sur

Uno de los titulares del día es el descenso prácticamente generalizado de las temperaturas máximas, sobre todo en el noroeste peninsular. Mientras tanto, en el Levante y Baleares los valores térmicos se mantienen, e incluso pueden subir ligeramente en algunos litorales del sudeste.

Madrid: máxima de 29 ºC, mínima de 18 ºC.

máxima de 29 ºC, mínima de 18 ºC. Sevilla y Córdoba: calor persistente, con máximas próximas a los 34 ºC.

calor persistente, con máximas próximas a los 34 ºC. Bilbao: bajada notable, máxima alrededor de 21 ºC.

bajada notable, máxima alrededor de 21 ºC. Barcelona: ambiente templado, máximas de 27 ºC.

ambiente templado, máximas de 27 ºC. Canarias: calor intenso, máximas de 35 ºC en zonas del sur y medianías, mínimas que no bajan de 25 ºC.

Las mínimas se mantienen elevadas en el Mediterráneo y en valles interiores del sur, donde difícilmente bajarán de los 20 ºC.

Viento: protagonistas en litorales y zonas altas

El viento también quiere su cuota de protagonismo hoy:

Noroeste y Cantábrico: vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en los litorales.

vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en los litorales. Estrecho y Cádiz: intervalos de viento fuerte, posibles rachas muy fuertes.

intervalos de viento fuerte, posibles rachas muy fuertes. Mediterráneo: viento flojo de sur y este, rolando a oeste a lo largo del día, con aparición del cierzo y la tramontana.

viento flojo de sur y este, rolando a oeste a lo largo del día, con aparición del cierzo y la tramontana. Canarias: alisios moderados, reforzando la sensación de calima y calor.

Resumen por regiones

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco: paraguas imprescindible, lluvias intensas y ambiente fresco.

paraguas imprescindible, lluvias intensas y ambiente fresco. Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha: nubes, chubascos intermitentes y bajada de temperaturas.

nubes, chubascos intermitentes y bajada de temperaturas. Andalucía, Extremadura: menos lluvias, calor notable en el sur.

menos lluvias, calor notable en el sur. Levante, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña: probabilidad de chubascos dispersos, sobre todo en áreas de montaña.

probabilidad de chubascos dispersos, sobre todo en áreas de montaña. Baleares: posible nubosidad baja y algún chubasco débil.

posible nubosidad baja y algún chubasco débil. Canarias: calor, calima y alguna nube en zonas altas.

¿Cómo sigue la semana? Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

A continuación, se presenta una tabla-resumen basada en los modelos y previsiones más recientes, útil para anticipar el tiempo en las principales ciudades españolas:

Día Madrid Barcelona Sevilla Bilbao Valencia Las Palmas GC Domingo 21 29ºC, nubes y lluvia débil 27ºC, nubes y claros 34ºC, sol y calor 21ºC, lluvia persistente 28ºC, nubes y claros 32ºC, sol, calima Lunes 22 26ºC, más fresco, nubes 25ºC, lluvias débiles 32ºC, calor, menos nubes 19ºC, lluvias 27ºC, intervalos nubosos 31ºC, sol, calima Martes 23 25ºC, intervalos nubosos 24ºC, nuboso 31ºC, cielo despejado 20ºC, nubes 27ºC, nubes 30ºC, nubes Miércoles 24 25ºC, sol y nubes 25ºC, poco nuboso 31ºC, sol 21ºC, claros 28ºC, sol 30ºC, sol

Valores aproximados. Fuente: Modelos ECMWF, GFS, predicciones AEMET y recopilación de medios especializados.

Claves del pronóstico y tendencias

El tiempo se caracteriza por la inestabilidad atmosférica, con un frente atlántico cruzando la península y dejando lluvias en buena parte del país.

Las temperaturas bajan de manera acusada en el norte, mientras que el sur y las islas mantienen valores elevados.

Atención a las posibles tormentas en el tercio norte y áreas de montaña del este.

El viento puede dificultar la sensación térmica en zonas expuestas, especialmente en los litorales cantábrico y atlántico.

Consejos prácticos (y con humor)

Hoy el paraguas será más útil que la crema solar en buena parte de España .

. Si vives en el norte, no te olvides del chubasquero y esa chaqueta “de entretiempo” que nunca sabes cuándo usar.

Para los del sur, el verano se resiste, así que una botella de agua y sombra seguirán siendo aliados.

Los alérgicos a la calima en Canarias, ojo al aire y las ventanas abiertas.

Recuerda: el tiempo nunca deja a todos contentos, pero siempre da de qué hablar. Y, si tienes dudas, consulta los avisos oficiales y mantente informado: la meteorología no entiende de domingos de descanso.