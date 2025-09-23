Pronóstico del Tiempo: martes 23 de septiembre de 2025

El cachorro de perro y el niño..

La meteorología siempre da que hablar, y hoy España se despierta con un panorama que grita cambio de estación.

Si pensabas que el verano se quería quedar un poco más, es hora de sacar el paraguas y una chaqueta ligera.

Este martes 23 de septiembre de 2025, el tiempo se vuelve serio y refresca el ambiente en gran parte del territorio.

Los pronósticos, elaborados por entidades como AEMET, RTVE y otros medios reconocidos, anticipan lluvias, descenso térmico y tormentas en numerosas zonas, sobre todo en el norte y la franja mediterránea.

Así que, oficialmente, parece que nos despedimos del “veroño”.

La inestabilidad atmosférica se convierte en la protagonista del día, con una dana moviéndose cerca del sur de Francia.

No viene sola: trae consigo chubascos y tormentas localmente fuertes, además de un ambiente más fresco. Es el momento perfecto para estrenar la manga larga y lucir como un experto meteorólogo anticipando el chaparrón.

Panorama general: lluvias, avisos y ambiente otoñal

Hoy, cinco comunidades autónomas están bajo aviso amarillo por lluvias: Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. En algunas zonas, la alerta se extiende durante toda la jornada. Así que si vives en alguna de estas áreas, no olvides tu paraguas.

En la mitad norte y el área mediterránea, los cielos nubosos dominarán el panorama, acompañados de precipitaciones y tormentas que pueden ser puntualmente intensas.

Durante la madrugada, se esperan fuertes tormentas en los litorales del sudeste y Cataluña, que luego se extenderán a Baleares y zonas cercanas del litoral catalán.

y zonas cercanas del litoral catalán. Por la tarde, aparecerán nubes de evolución en los tercios norte y este, con posibilidad de chubascos ocasionales en las montañas del centro norte y extremo sudeste.

En Canarias, habrá intervalos nubosos junto a chubascos débiles, sobre todo en las islas montañosas.

¿Heladas en septiembre? Sí, aunque sean leves y solo en cotas altas de los Pirineos y otras montañas del norte. Incluso hay posibilidades de ver los primeros copos de nieve por encima de los 1.800-2.000 metros. Los amantes del frío deben estar preparados.

Temperaturas: adiós al calor veraniego

El descenso generalizado de las temperaturas es un hecho palpable. Las máximas caen notablemente en el sur peninsular y algunas áreas de La Mancha, mientras que en el norte y alto Ebro la disminución es más moderada.

En Madrid , se prevé un cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 9 y 22 grados . En las zonas altas de la Sierra podrían producirse heladas débiles.

, se prevé un cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas entre . En las zonas altas de la Sierra podrían producirse heladas débiles. En Barcelona , la máxima alcanzará los 21 grados mientras que la mínima será de 13 grados . La probabilidad de lluvia durante el día es del 60%, aumentando al 90% por la noche. La nubosidad variará entre el 28% y el 77%, con viento soplando a rachas de hasta 28 km/h.

, la máxima alcanzará los mientras que la mínima será de . La probabilidad de lluvia durante el día es del 60%, aumentando al 90% por la noche. La nubosidad variará entre el 28% y el 77%, con viento soplando a rachas de hasta 28 km/h. En otras partes del país, las máximas oscilarán entre 17 y 23 grados, dependiendo de la zona; las mínimas podrían descender hasta los 0 grados en puntos montañosos.

Vientos y otros fenómenos

El viento también entra al juego:

Habrá vientos moderados provenientes del oeste y norte, con intervalos fuertes e incluso rachas muy intensas de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán.

En el litoral cantábrico se prevén intervalos con viento fuerte.

Al final del día, el viento cambiará a dirección nordeste.

En Canarias, soplará un alisio moderado con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Resumen por regiones

Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana: Aviso amarillo por lluvias durante las primeras horas. Ambiente fresco con cielos nubosos y chubascos localmente intensos.

Aviso amarillo por lluvias durante las primeras horas. Ambiente fresco con cielos nubosos y chubascos localmente intensos. Cataluña y Baleares: Aviso amarillo vigente todo el día. Tormentas localmente fuertes, sobre todo en la costa y áreas cercanas. Descenso notable de temperaturas con ambiente otoñal.

Aviso amarillo vigente todo el día. Tormentas localmente fuertes, sobre todo en la costa y áreas cercanas. Descenso notable de temperaturas con ambiente otoñal. Extremo norte y Pirineos: Precipitaciones constantes junto a chubascos, además de probabilidad de nieve en cotas elevadas. Heladas débiles en áreas montañosas.

Precipitaciones constantes junto a chubascos, además de probabilidad de nieve en cotas elevadas. Heladas débiles en áreas montañosas. Canarias: Intervalos nubosos con chubascos débiles, así como posibilidad de fenómenos tormentosos especialmente en las islas occidentales.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Aquí te mostramos una tabla resumida con el pronóstico meteorológico para España hasta el viernes 26 de septiembre de 2025 según datos consultados:

Día Fenómeno principal Temperatura máxima (Madrid) Temperatura mínima (Madrid) Lluvias destacables Viento Martes 23 Chubascos, tormentas 22°C 9°C Andalucía, Cataluña, Baleares Moderado O-N Miércoles 24 Nubes, lloviznas 21°C 8°C Norte y este peninsular Moderado N-NO Jueves 25 Mejora parcial 22°C 9°C Lluvias residuales norte Moderado N Viernes 26 Estabilidad creciente 23°C 10°C Pocas lluvias, Canarias Suave NE

*O: Oeste; N: Norte; NO: Noroeste; NE: Nordeste

Recomendaciones para hoy

Si resides en áreas bajo aviso amarillo, presta atención a posibles inundaciones o tormentas intensas.

Ten cuidado al conducir: las lluvias junto a los vientos fuertes pueden complicar la circulación.

Si decides ir a montaña, abrígate bien: heladas leves e incluso los primeros copos pueden sorprenderte.

En Madrid y la meseta central puedes aprovechar para salir a pasear; eso sí, no olvides llevar una chaqueta por si refresca.

Palabras clave de enfoque

Pronóstico del tiempo, lluvias, tormentas, Madrid, España, descenso de temperaturas, AEMET, inestabilidad atmosférica, Barcelona, viento, tabla de pronóstico.

¡El otoño comienza con fuerza! El clima nos invita a vivirlo con paraguas, chaqueta… ¡y quizás una sonrisa ante lo impredecible que puede ser la atmósfera!