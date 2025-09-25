Pronóstico del Tiempo: España enfrenta calor y pulsaciones frías este jueves 25 de septiembre de 2025

¿Quién dijo que el otoño llega con frío y mantita?

Este jueves 25 de septiembre de 2025 nos presenta un panorama meteorológico que parece más un ensayo de laboratorio que el inicio de la estación otoñal.

Los pronósticos del tiempo indican un día de calor intenso, con temperaturas muy elevadas en la mitad sur y centro de España, mientras que en el norte y en las islas la situación se complica con tormentas y precipitaciones significativas.

Como experto en meteorología, me atrevo a advertir: hoy no es momento de quedarse mirando por la ventana.

Es hora de prepararse, paraguas en mano, para las borrascas que llegan por el Cantábrico y las pulsaciones de aire frío que amenazan con alterar el clima del país en los próximos días.

Y si resides en Madrid, no olvides sacar la camiseta más fresca: los 38 grados no perdonan ni en septiembre.

¿Calor veraniego en plena estación otoñal? Así se presenta la situación

Las altas presiones continúan dominando la península, lo que nos brinda un tiempo estable y seco en gran parte del territorio. Pero atención, porque no todo es sol y tranquilidad:

Centro y sur peninsular: Temperaturas disparadas, con máximas que oscilan entre 36 y 38 ºC, llegando a picos de hasta 42 ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir . El calor será el verdadero protagonista, y la sensación térmica puede ser aún más elevada.

Temperaturas disparadas, con máximas que oscilan entre 36 y 38 ºC, llegando a picos de hasta 42 ºC en los valles del y . El calor será el verdadero protagonista, y la sensación térmica puede ser aún más elevada. Norte peninsular: Aquí el clima cambia radicalmente. Las borrascas impulsadas por una pulsación de aire frío están llegando al Cantábrico , Galicia y Pirineos , dejando chubascos y tormentas ocasionalmente intensas.

Aquí el clima cambia radicalmente. Las borrascas impulsadas por una pulsación de aire frío están llegando al , y , dejando chubascos y tormentas ocasionalmente intensas. Islas Canarias: La inestabilidad también afecta al archipiélago, donde se esperan precipitaciones destacables y avisos activados por lluvias en las islas occidentales.

La inestabilidad también afecta al archipiélago, donde se esperan precipitaciones destacables y avisos activados por lluvias en las islas occidentales. Comunidad Valenciana: Ejemplo perfecto de la diversidad climática: mientras que en el interior se prevén tormentas, en Valencia la jornada será más apacible, con máximas de 25 ºC y mínimas de 18 ºC.

¿Quién dijo que el tiempo en España era monótono? Hoy hay que estar atentos a las tormentas, pero también a los golpes de calor. Que nadie se confíe: tanto la sombrilla como el paraguas son imprescindibles.

Fenómenos meteorológicos destacados del día

Tormentas fuertes en zonas montañosas de Aragón , Comunidad Valenciana , Castilla-La Mancha , Murcia y Andalucía oriental . Hay que estar alerta ante posibles episodios de granizo en algunos lugares.

, , , y . Hay que estar alerta ante posibles episodios de granizo en algunos lugares. Precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental , el este de Cataluña y el norte de Baleares . Se ha emitido aviso amarillo por fenómenos costeros en Cataluña y Baleares .

, el este de y el norte de . Se ha emitido aviso amarillo por fenómenos costeros en y . Una depresión aislada se mueve hacia el suroeste peninsular, avanzando hacia Canarias con lluvias que pueden ser localmente intensas durante el fin de semana.

¿Y qué nos espera los próximos días? Tabla del pronóstico

La atmósfera está inquieta y los modelos meteorológicos enfrentan desafíos: una enorme pulsación de aire frío atraviesa Europa y puede alterar la calma actual en España. Por ahora, esto es lo que indican las previsiones más confiables:

Día Centro y Sur Peninsular Norte Peninsular Islas Canarias Valencia Madrid Jueves 25 Calor extremo (36-38°C) Chubascos y tormentas Lluvias en occidente 25/18°C, estable 38°C, soleado Viernes 26 Calor persistente (35-38°C) Tormentas aisladas Lluvias, posible granizo 26/19°C, nuboso 37°C, despejado Sábado 27 Temperaturas elevadas Chubascos débiles Lluvias fuertes 25/18°C, nubes 36°C, ligero descenso Domingo 28 Calor estable Lluvias débiles Lluvias, tormentas 24/17°C, estable 35°C, soleado

Las claves: ¿por qué este tiempo tan errático en España?

Un anticiclón persistente: Mantiene un clima seco y caluroso sobre todo en el centro y sur.

Mantiene un clima seco y caluroso sobre todo en el centro y sur. La llegada de una pulsación de aire frío: Se desplaza por Europa e impacta al norte peninsular, provocando borrascas e incluso una caída de temperaturas en algunas regiones.

La mencionada depresión aislada: Trae inestabilidad hacia Canarias, donde se anticipan lluvias destacables además de posibles tormentas durante el fin de semana.

Consejos para lidiar con el clima hoy

Si resides en el centro o sur , mantente hidratado e intenta evitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas.

, mantente hidratado e intenta evitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas. En el norte , ten siempre a mano tu paraguas y sigue los avisos meteorológicos.

, ten siempre a mano tu paraguas y sigue los avisos meteorológicos. En Canarias , precaución ante las lluvias intensas: revisa los avisos vigentes y evita desplazamientos innecesarios donde hay alertas.

, precaución ante las lluvias intensas: revisa los avisos vigentes y evita desplazamientos innecesarios donde hay alertas. Y si estás por Valencia, disfruta del clima templado pero no olvides mirar al cielo… ¡no vaya a ser que te sorprenda una tormenta!

Palabras clave relevantes

Pronóstico del tiempo, España, Madrid, tormentas, calor, precipitaciones, borrasca, pulsación de aire frío, Canarias, Valencia.

En resumen, este jueves promete ser apasionante para quienes disfrutan del clima. El otoño parece resistirse a llegar mientras la atmósfera juega sus cartas. No te fíes demasiado del calendario: al final es el propio pronóstico del tiempo quien marca la pauta.