Pronóstico del Tiempo: Estabilidad y cielos despejados en España este 27 de septiembre de 2025

Hoy España despierta bajo un escenario de estabilidad atmosférica, donde los cielos despejados o con pocas nubes dominan gran parte del territorio.

El habitual anticiclón parece haber tomado las riendas, mientras las borrascas disfrutan de unas merecidas vacaciones en el Atlántico. Sin embargo, en algunas zonas, especialmente en el nordeste y Baleares, el tiempo se anima un poco más con nubes y algún chaparrón ocasional.

Las temperaturas son protagonistas hoy: el mercurio sigue ascendiendo, sobre todo en la mitad norte y buena parte del sur.

En Madrid, por ejemplo, se espera que el termómetro alcance los 30 grados, así que es un buen momento para buscar sombra y, si es posible, una terraza con un refresco bien frío.

Detalles por regiones: ¿Dónde se esconde la lluvia?

Centro y sur peninsular : Cielos despejados en la mayoría de las provincias. Temperaturas máximas en aumento, con calor veraniego en Madrid , Sevilla o Córdoba . Vientos suaves que no alterarán el día.

: Norte peninsular : Bancos de niebla matinales en el interior de Galicia , Asturias y Cantabria . Nubes altas avanzando desde el oeste a lo largo del día, aunque sin causar grandes complicaciones. Máximas en ascenso, especialmente a lo largo del litoral cantábrico.

: Nordeste y Baleares : Aquí el tiempo presenta más complicaciones: chubascos y alguna tormenta ocasional afectarán a Mallorca , Menorca y las zonas costeras de Cataluña . Lluvias localmente moderadas en el nordeste de Cataluña durante la primera mitad del día. Nubosidad variable que tiende a mejorar por la tarde.

: Comunidad Valenciana y Región de Murcia : Intervalos nubosos en el litoral, con posibilidad de algún chubasco matinal al norte de la Comunidad Valenciana . Predominio de cielos despejados durante el resto del día.

: Andalucía : Cielos mayormente despejados salvo algunas nubes de evolución por la tarde en las sierras mediterráneas, donde no se descartan algunos chubascos puntuales. Temperaturas elevadas y ambiente seco.

: Canarias : Nubosidad en el norte de las islas montañosas, pero sin lluvias significativas. Viento alisio entre flojo y moderado, como marca la tradición.

:

Temperaturas: El termómetro sigue de subida

Ciudad Máxima prevista (°C) Estado del cielo Madrid 30 Despejado Barcelona 27 Nuboso, chubascos AM Sevilla 33 Despejado Valencia 28 Intervalos nubosos Bilbao 26 Despejado/nuboso Palma 27 Chubascos/tormentas Santa Cruz de Tenerife 27 Nuboso en el norte

Las mínimas se mantendrán estables en su mayoría, aunque se prevé un ligero ascenso en zonas altas y descensos moderados en Galicia y el sudeste.

Viento: Nada que tumbe una sombrilla

Predominan los vientos suaves variables en la península y las Baleares .

. Se esperan intervalos moderados en el Estrecho , litoral noroeste y al final del día en la costa de la Comunidad Valenciana .

, litoral noroeste y al final del día en la costa de la . En Canarias, los vientos alisios continúan soplando entre flojos y moderados; ideales para volar cometas pero no para causar alarmas.

Fenómenos destacados: ¿Alerta por tormentas? Solo en el nordeste

Posibilidad de tormentas localmente intensas en Baleares y el nordeste de Cataluña por la mañana, aunque se espera que disminuyan a lo largo del día.

y el nordeste de por la mañana, aunque se espera que disminuyan a lo largo del día. Bancos de niebla matinales persistirán en el norte y este peninsular, sobre todo en áreas montañosas.

Consejos prácticos para hoy

Si resides en Madrid o en el centro/sur, es hora de encender el ventilador y recordar aplicar protección solar.

o en el centro/sur, es hora de encender el ventilador y recordar aplicar protección solar. En el nordeste y las Baleares , mejor llevar paraguas a primera hora por si acaso.

, mejor llevar paraguas a primera hora por si acaso. Quienes estén al norte pueden aprovechar la subida de temperaturas para dar un paseo, pero cuidado con la niebla matinal.

El tiempo hoy en España invita a disfrutar al aire libre casi por completo, aunque hay que estar atentos a posibles sorpresas bajo forma de tormenta en el nordeste y las islas Baleares. El otoño aún no termina por imponerse; parece que le cuesta dejar marchar al calor veraniego. Así que aprovechemos estos últimos coletazos cálidos antes del cambio estacional. ¡Que tengas una excelente jornada meteorológica!