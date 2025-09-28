Pronóstico del Tiempo: lluvias intensas y tormentas marcarán el domingo 28 de septiembre de 2025

El domingo 28 de septiembre de 2025 se convertirá en una fecha memorable en el ámbito meteorológico español.

La jornada comienza con la entrada de la borrasca Gabrielle, ese ex-huracán que se ha transformado en el visitante menos esperado de nuestro otoño.

Esta situación promete convertir varias regiones del país en un escenario de precipitaciones, tormentas y caídas notables en los termómetros.

Si tenías pensado disfrutar al aire libre, no olvides llevar tu paraguas… y si es posible, un plan alternativo bajo techo.

Radiografía del tiempo en España

Lluvias y tormentas : La borrasca es la gran protagonista del día, recorriendo la península y dejando caer lluvias intensas y tormentas, sobre todo en las zonas sur y este. La AEMET ha emitido un aviso especial por lluvias muy fuertes que se extenderán desde hoy hasta el martes. Las precipitaciones irán avanzando desde el oeste y el centro, siendo especialmente constantes en las sierras del suroeste y localmente intensas en áreas de Andalucía occidental, Extremadura, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. No se descarta la aparición de granizo en algunas de estas regiones.

: La borrasca es la gran protagonista del día, recorriendo la península y dejando caer lluvias intensas y tormentas, sobre todo en las zonas sur y este. La ha emitido un aviso especial por lluvias muy fuertes que se extenderán desde hoy hasta el martes. Las precipitaciones irán avanzando desde el oeste y el centro, siendo especialmente constantes en las sierras del suroeste y localmente intensas en áreas de Andalucía occidental, Extremadura, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. No se descarta la aparición de granizo en algunas de estas regiones. Temperaturas : En la mayoría del país se prevé un descenso térmico, excepto en el suroeste gallego y Canarias, donde aún resistirán a los cambios estacionales. En Madrid , la máxima esperada será de 27 grados , una bajada con respecto a días anteriores, pero aún dentro de lo tolerable para salir sin abrigo.

: En la mayoría del país se prevé un descenso térmico, excepto en el suroeste gallego y Canarias, donde aún resistirán a los cambios estacionales. En , la máxima esperada será de , una bajada con respecto a días anteriores, pero aún dentro de lo tolerable para salir sin abrigo. Viento : La borrasca no solo trae agua; también soplarán vientos de fuerza moderada, con rachas puntualmente intensas en los litorales del noroeste peninsular y el área de Alborán. Se recomienda estar alerta ante posibles incidentes por viento en zonas expuestas.

: La borrasca no solo trae agua; también soplarán vientos de fuerza moderada, con rachas puntualmente intensas en los litorales del noroeste peninsular y el área de Alborán. Se recomienda estar alerta ante posibles incidentes por viento en zonas expuestas. Canarias : Las islas se libran, al menos parcialmente, del impacto peninsular. Predominarán cielos despejados, aunque no se pueden descartar nubes en el norte de las islas más montañosas.

: Las islas se libran, al menos parcialmente, del impacto peninsular. Predominarán cielos despejados, aunque no se pueden descartar nubes en el norte de las islas más montañosas. Baleares: Habrá intervalos nubosos con probabilidad de chubascos o tormentas localmente fuertes, especialmente a partir de la tarde del lunes.

Previsión por regiones: ¿Dónde lloverá más? ¿Dónde hará más fresco?

Galicia : Las primeras lluvias asociadas a la borrasca llegarán con fuerza al oeste. Aviso especial para aquellos que piensen visitar la costa: temporal marítimo en áreas atlánticas.

: Las primeras lluvias asociadas a la borrasca llegarán con fuerza al oeste. Aviso especial para aquellos que piensen visitar la costa: temporal marítimo en áreas atlánticas. Andalucía occidental y Extremadura : Se espera que las precipitaciones persistentes acompañadas de posibles tormentas sean localmente intensas, sobre todo en zonas montañosas.

: Se espera que las precipitaciones persistentes acompañadas de posibles tormentas sean localmente intensas, sobre todo en zonas montañosas. Comunidad Valenciana y Cataluña : Se prevén chubascos tormentosos que pueden ser intensos e incluir granizo. En el sur de Cataluña, las lluvias podrían ser muy fuertes hacia última hora del día.

: Se prevén chubascos tormentosos que pueden ser intensos e incluir granizo. En el sur de Cataluña, las lluvias podrían ser muy fuertes hacia última hora del día. Centro peninsular (incluida Madrid) : A lo largo del día habrá lluvias moderadas con un ambiente más fresco y temperaturas a la baja.

: A lo largo del día habrá lluvias moderadas con un ambiente más fresco y temperaturas a la baja. Norte peninsular: Entre nubes, claros y alguna lluvia residual, el descenso térmico será lo más destacado.

El “veranillo de San Miguel” se despide entre paraguas

Este episodio lluvioso pone fin, al menos temporalmente, al conocido veranillo de San Miguel. Si guardabas esperanzas de aprovechar los últimos rayos veraniegos, tendrás que esperar a observar cómo evoluciona la atmósfera desde el miércoles. Se prevé cierta estabilización junto a un posible repunte térmico en el sur y este, aunque sin alcanzar temperaturas extremas.

Tabla de pronóstico: próximos 4 días en España

Día Estado del cielo Precipitaciones Temperaturas máximas (Madrid) Viento Domingo 28 Muy nuboso, tormentas Lluvias fuertes, granizo en este/sur 27°C Moderado/fuerte noroeste Lunes 29 Nuboso, tormentoso Lluvias muy fuertes en este/sur/Valencia, Baleares 25°C Rachas intensas Martes 30 Nuboso, chubascos Persisten lluvias en este/sureste/Baleares 23°C Viento fuerte, disminuyendo Miércoles 1 Disminución de nubes Chubascos débiles, mejoría progresiva 25°C Flojo, variable

Datos contrastados según AEMET, RTVE y El Tiempo .

Consejos prácticos para el domingo

Si planeas salir, no olvides tu paraguas y consulta las actualizaciones de la AEMET ; la borrasca puede dar sorpresas con tormentas inesperadas.

; la borrasca puede dar sorpresas con tormentas inesperadas. Precaución al conducir: la mezcla de lluvia y viento puede complicar mucho la circulación, especialmente en el noroeste y áreas montañosas.

Si resides en lugares propensos a inundaciones, mantente alerta ante los avisos emitidos por Protección Civil.

Para quienes son más optimistas, tanto Canarias como ciertas zonas del sur peninsular ofrecerán un ambiente más estable aunque algo ventoso.

¿Qué esperar después del temporal?

Aunque este episodio marcado por las lluvias y tormentas dominará hasta el martes, los modelos sugieren una estabilización progresiva desde el miércoles. Las temperaturas podrían aumentar ligeramente en el sur y este sin llegar a excesos notables. Sin embargo, septiembre nos recuerda que el otoño puede ser tan impredecible como un partido emocionante que llega a tiempo añadido: hasta el último instante todo puede cambiar.

Palabras clave relevantes: pronóstico del tiempo, lluvias, temperaturas, tormentas, España, septiembre 2025, AEMET, borrasca Gabrielle, Madrid, previsión meteorológica.