Pronóstico del Tiempo: España despide septiembre entre calor y chubascos este martes 30 de septiembre de 2025

Septiembre llega a su fin y, como es habitual, el tiempo hoy en España presenta una combinación de calor, nubes y algún que otro chaparrón.
Para quienes busquen un resumen conciso: en Madrid, las temperaturas rondarán los 30 ºC, en el sur hará incluso más calor, y en el norte es recomendable no salir sin paraguas, por si acaso.
El panorama meteorológico se mantiene en línea con un mes que ha resultado ser algo más cálido y seco de lo habitual, aunque sin grandes extremos, según indican las previsiones de la AEMET y medios especializados.
Pronóstico detallado por regiones
- Centro de la Península: Cielos nubosos con algunos claros durante la tarde y temperaturas que oscilarán entre 20 y 23 ºC. En Madrid, el calor casi veraniego alcanzará máximas de 30 ºC. No se descartan algunas nubes de evolución, pero sin lluvias significativas.
- Sur de España: El sol será el rey del día, con temperaturas altas que alcanzarán entre 29-32 ºC en diversas zonas de Andalucía y el valle del Guadalquivir. Perfecto para quienes aún no han guardado el ventilador.
- Norte peninsular: Aquí la meteorología se anima con más nubosidad y posibilidad de chubascos, especialmente en áreas del Cantábrico, Galicia y el Pirineo. Las máximas estarán entre 15 y 21 ºC, ofreciendo un ambiente fresco y húmedo, muy otoñal.
- Mediterráneo y Baleares: Días irregulares con nubes intercaladas con claros, además de la posibilidad de tormentas localmente intensas, sobre todo en la costa catalana y Comunidad Valenciana. Las temperaturas se mantienen entre 21 y 23 ºC.
- Canarias: Algunas islas tendrán nubes y algo de calima, pero las temperaturas serán suaves, oscilando entre los 22 y 23 ºC. Lo habitual en las islas afortunadas.
Fenómenos meteorológicos destacados
- Chubascos y tormentas: Se anticipan precipitaciones localmente intensas en el nordeste peninsular así como parte del Mediterráneo. Hay que estar atentos a las tormentas en Cataluña, Aragón, así como ciertos puntos de Castellón y Teruel. En estas zonas, el paraguas podría convertirse en un fiel compañero.
- Viento: Se prevén rachas moderadas en el noreste y en Galicia, donde las velocidades podrían superar los 30 km/h, según los modelos más recientes.
- Temperaturas: Los valores altos resaltan especialmente en el centro y sur, muy por encima de lo habitual para la época, manteniendo esa sensación de un veranillo que parece negarse a despedirse.
Tendencia para los próximos días
¿Este cóctel de calor y chubascos se mantendrá? Las previsiones para la primera semana de octubre sugieren:
- Un ligero descenso térmico hacia jueves y viernes, especialmente notorio en el norte y centro; aunque en las regiones del sur y este seguirán predominando temperaturas elevadas para esta época del año.
- Se esperan chubascos ocasionales principalmente en la mitad norte y este peninsular, siendo más probables en zonas montañosas así como áreas cercanas al Mediterráneo.
- El fin de semana podría traer cierta estabilidad, con menos lluvias e temperaturas agradables; no obstante, hay que estar atentos a posibles cambios relacionados con una borrasca atlántica que merodea la península.
Tabla de pronóstico para los próximos 4 días
|Día
|Centro (Madrid)
|Norte (Bilbao)
|Sur (Sevilla)
|Mediterráneo (Valencia)
|Canarias (Las Palmas)
|Martes 30 sep
|30°C, nubes
|20°C, lluvias
|32°C, sol
|23°C, tormentas
|23°C, calima
|Miércoles 1 oct
|28°C, nubes
|19°C, lluvias
|30°C, sol
|22°C, chubascos
|23°C, nubes
|Jueves 2 oct
|26°C, nubes
|18°C, nubes
|29°C, sol
|22°C, nubes
|22°C, nubes
|Viernes 3 oct
|25°C, claros
|17°C, claros
|28°C, sol
|23°C, claros
|22°C, claros
Nota: Valores medios aproximados según predicciones de AEMET y medios consultados. Para detalles localizados es recomendable consultar fuentes oficiales.
Consejos para el día
- Si te encuentras en el sur o en Madrid, no olvides aplicar protector solar. El veranillo aún está presente.
- En el norte y el área del Mediterráneo, lo mejor es no salir sin paraguas. Si tienes planes cerca del mar, consulta antes el radar de lluvias.
- Para los más previsores: tal vez sea mejor esperar un poco más para hacer ese cambio de armario en el centro o sur; mientras tanto ya empieza a apetecer la chaqueta por el norte.
