Pronóstico del Tiempo: España despide septiembre entre calor y chubascos este martes 30 de septiembre de 2025

Septiembre llega a su fin y, como es habitual, el tiempo hoy en España presenta una combinación de calor, nubes y algún que otro chaparrón.

Para quienes busquen un resumen conciso: en Madrid, las temperaturas rondarán los 30 ºC, en el sur hará incluso más calor, y en el norte es recomendable no salir sin paraguas, por si acaso.

El panorama meteorológico se mantiene en línea con un mes que ha resultado ser algo más cálido y seco de lo habitual, aunque sin grandes extremos, según indican las previsiones de la AEMET y medios especializados.

Pronóstico detallado por regiones

Centro de la Península : Cielos nubosos con algunos claros durante la tarde y temperaturas que oscilarán entre 20 y 23 ºC . En Madrid , el calor casi veraniego alcanzará máximas de 30 ºC . No se descartan algunas nubes de evolución, pero sin lluvias significativas.

: Cielos nubosos con algunos claros durante la tarde y temperaturas que oscilarán entre . En , el calor casi veraniego alcanzará máximas de . No se descartan algunas nubes de evolución, pero sin lluvias significativas. Sur de España : El sol será el rey del día, con temperaturas altas que alcanzarán entre 29-32 ºC en diversas zonas de Andalucía y el valle del Guadalquivir. Perfecto para quienes aún no han guardado el ventilador.

: El sol será el rey del día, con temperaturas altas que alcanzarán entre en diversas zonas de y el valle del Guadalquivir. Perfecto para quienes aún no han guardado el ventilador. Norte peninsular : Aquí la meteorología se anima con más nubosidad y posibilidad de chubascos, especialmente en áreas del Cantábrico , Galicia y el Pirineo . Las máximas estarán entre 15 y 21 ºC , ofreciendo un ambiente fresco y húmedo, muy otoñal.

: Aquí la meteorología se anima con más nubosidad y posibilidad de chubascos, especialmente en áreas del , y el . Las máximas estarán entre , ofreciendo un ambiente fresco y húmedo, muy otoñal. Mediterráneo y Baleares : Días irregulares con nubes intercaladas con claros, además de la posibilidad de tormentas localmente intensas, sobre todo en la costa catalana y Comunidad Valenciana. Las temperaturas se mantienen entre 21 y 23 ºC .

: Días irregulares con nubes intercaladas con claros, además de la posibilidad de tormentas localmente intensas, sobre todo en la costa catalana y Comunidad Valenciana. Las temperaturas se mantienen entre . Canarias: Algunas islas tendrán nubes y algo de calima, pero las temperaturas serán suaves, oscilando entre los 22 y 23 ºC. Lo habitual en las islas afortunadas.

Fenómenos meteorológicos destacados

Chubascos y tormentas : Se anticipan precipitaciones localmente intensas en el nordeste peninsular así como parte del Mediterráneo. Hay que estar atentos a las tormentas en Cataluña , Aragón , así como ciertos puntos de Castellón y Teruel . En estas zonas, el paraguas podría convertirse en un fiel compañero.

: Se anticipan precipitaciones localmente intensas en el nordeste peninsular así como parte del Mediterráneo. Hay que estar atentos a las tormentas en , , así como ciertos puntos de y . En estas zonas, el paraguas podría convertirse en un fiel compañero. Viento : Se prevén rachas moderadas en el noreste y en Galicia, donde las velocidades podrían superar los 30 km/h , según los modelos más recientes.

: Se prevén rachas moderadas en el y en Galicia, donde las velocidades podrían superar los , según los modelos más recientes. Temperaturas: Los valores altos resaltan especialmente en el centro y sur, muy por encima de lo habitual para la época, manteniendo esa sensación de un veranillo que parece negarse a despedirse.

Tendencia para los próximos días

¿Este cóctel de calor y chubascos se mantendrá? Las previsiones para la primera semana de octubre sugieren:

Un ligero descenso térmico hacia jueves y viernes, especialmente notorio en el norte y centro; aunque en las regiones del sur y este seguirán predominando temperaturas elevadas para esta época del año.

hacia jueves y viernes, especialmente notorio en el norte y centro; aunque en las regiones del sur y este seguirán predominando temperaturas elevadas para esta época del año. Se esperan chubascos ocasionales principalmente en la mitad norte y este peninsular, siendo más probables en zonas montañosas así como áreas cercanas al Mediterráneo.

El fin de semana podría traer cierta estabilidad, con menos lluvias e temperaturas agradables; no obstante, hay que estar atentos a posibles cambios relacionados con una borrasca atlántica que merodea la península.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Centro (Madrid) Norte (Bilbao) Sur (Sevilla) Mediterráneo (Valencia) Canarias (Las Palmas) Martes 30 sep 30°C, nubes 20°C, lluvias 32°C, sol 23°C, tormentas 23°C, calima Miércoles 1 oct 28°C, nubes 19°C, lluvias 30°C, sol 22°C, chubascos 23°C, nubes Jueves 2 oct 26°C, nubes 18°C, nubes 29°C, sol 22°C, nubes 22°C, nubes Viernes 3 oct 25°C, claros 17°C, claros 28°C, sol 23°C, claros 22°C, claros

Nota: Valores medios aproximados según predicciones de AEMET y medios consultados. Para detalles localizados es recomendable consultar fuentes oficiales.

Consejos para el día

Si te encuentras en el sur o en Madrid , no olvides aplicar protector solar. El veranillo aún está presente.

o en , no olvides aplicar protector solar. El veranillo aún está presente. En el norte y el área del Mediterráneo , lo mejor es no salir sin paraguas. Si tienes planes cerca del mar, consulta antes el radar de lluvias.

y el área del , lo mejor es no salir sin paraguas. Si tienes planes cerca del mar, consulta antes el radar de lluvias. Para los más previsores: tal vez sea mejor esperar un poco más para hacer ese cambio de armario en el centro o sur; mientras tanto ya empieza a apetecer la chaqueta por el norte.

Palabras clave de enfoque

Pronóstico del tiempo, España, Madrid, temperaturas, chubascos, tormentas, AEMET, septiembre, tabla de pronóstico.

¡Feliz martes! Que el tiempo te acompañe.