EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 30 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: España despide septiembre entre calor y chubascos este martes 30 de septiembre de 2025

El país vive una jornada marcada por temperaturas elevadas en el sur y centro, cielos cambiantes y algunos chubascos en el norte y el Mediterráneo.

Septiembre llega a su fin y, como es habitual, el tiempo hoy en España presenta una combinación de calor, nubes y algún que otro chaparrón.

Para quienes busquen un resumen conciso: en Madrid, las temperaturas rondarán los 30 ºC, en el sur hará incluso más calor, y en el norte es recomendable no salir sin paraguas, por si acaso.

El panorama meteorológico se mantiene en línea con un mes que ha resultado ser algo más cálido y seco de lo habitual, aunque sin grandes extremos, según indican las previsiones de la AEMET y medios especializados.

Pronóstico detallado por regiones

  • Centro de la Península: Cielos nubosos con algunos claros durante la tarde y temperaturas que oscilarán entre 20 y 23 ºC. En Madrid, el calor casi veraniego alcanzará máximas de 30 ºC. No se descartan algunas nubes de evolución, pero sin lluvias significativas.
  • Sur de España: El sol será el rey del día, con temperaturas altas que alcanzarán entre 29-32 ºC en diversas zonas de Andalucía y el valle del Guadalquivir. Perfecto para quienes aún no han guardado el ventilador.
  • Norte peninsular: Aquí la meteorología se anima con más nubosidad y posibilidad de chubascos, especialmente en áreas del Cantábrico, Galicia y el Pirineo. Las máximas estarán entre 15 y 21 ºC, ofreciendo un ambiente fresco y húmedo, muy otoñal.
  • Mediterráneo y Baleares: Días irregulares con nubes intercaladas con claros, además de la posibilidad de tormentas localmente intensas, sobre todo en la costa catalana y Comunidad Valenciana. Las temperaturas se mantienen entre 21 y 23 ºC.
  • Canarias: Algunas islas tendrán nubes y algo de calima, pero las temperaturas serán suaves, oscilando entre los 22 y 23 ºC. Lo habitual en las islas afortunadas.

Fenómenos meteorológicos destacados

  • Chubascos y tormentas: Se anticipan precipitaciones localmente intensas en el nordeste peninsular así como parte del Mediterráneo. Hay que estar atentos a las tormentas en Cataluña, Aragón, así como ciertos puntos de Castellón y Teruel. En estas zonas, el paraguas podría convertirse en un fiel compañero.
  • Viento: Se prevén rachas moderadas en el noreste y en Galicia, donde las velocidades podrían superar los 30 km/h, según los modelos más recientes.
  • Temperaturas: Los valores altos resaltan especialmente en el centro y sur, muy por encima de lo habitual para la época, manteniendo esa sensación de un veranillo que parece negarse a despedirse.

Tendencia para los próximos días

¿Este cóctel de calor y chubascos se mantendrá? Las previsiones para la primera semana de octubre sugieren:

  • Un ligero descenso térmico hacia jueves y viernes, especialmente notorio en el norte y centro; aunque en las regiones del sur y este seguirán predominando temperaturas elevadas para esta época del año.
  • Se esperan chubascos ocasionales principalmente en la mitad norte y este peninsular, siendo más probables en zonas montañosas así como áreas cercanas al Mediterráneo.
  • El fin de semana podría traer cierta estabilidad, con menos lluvias e temperaturas agradables; no obstante, hay que estar atentos a posibles cambios relacionados con una borrasca atlántica que merodea la península.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

DíaCentro (Madrid)Norte (Bilbao)Sur (Sevilla)Mediterráneo (Valencia)Canarias (Las Palmas)
Martes 30 sep30°C, nubes20°C, lluvias32°C, sol23°C, tormentas23°C, calima
Miércoles 1 oct28°C, nubes19°C, lluvias30°C, sol22°C, chubascos23°C, nubes
Jueves 2 oct26°C, nubes18°C, nubes29°C, sol22°C, nubes22°C, nubes
Viernes 3 oct25°C, claros17°C, claros28°C, sol23°C, claros22°C, claros

Nota: Valores medios aproximados según predicciones de AEMET y medios consultados. Para detalles localizados es recomendable consultar fuentes oficiales.

Consejos para el día

  • Si te encuentras en el sur o en Madrid, no olvides aplicar protector solar. El veranillo aún está presente.
  • En el norte y el área del Mediterráneo, lo mejor es no salir sin paraguas. Si tienes planes cerca del mar, consulta antes el radar de lluvias.
  • Para los más previsores: tal vez sea mejor esperar un poco más para hacer ese cambio de armario en el centro o sur; mientras tanto ya empieza a apetecer la chaqueta por el norte.

¡Feliz martes! Que el tiempo te acompañe.

