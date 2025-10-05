Pronóstico del Tiempo en España: domingo 5 de octubre de 2025

Si tenías pensado guardar los pantalones cortos y la crema solar este fin de semana, mejor espera hasta el lunes.

Este domingo 5 de octubre, España se despide del verano solo en el calendario, ya que el ambiente evoca más a julio que a octubre.

El veroño sigue aferrándose, y aunque un frente intenta colarse por el norte, la estabilidad y las temperaturas elevadas marcan la pauta meteorológica.

La jornada comienza con cielos despejados en gran parte del país, salvo por algunos nublados ocasionales en Galicia y el Cantábrico, donde un frente frío de última hora intenta aportar un toque otoñal.

En el resto del territorio, el sol es el protagonista indiscutible junto a máximas propias de una ola de calor tardía.

Temperaturas: entre el veroño y algún respiro

En Madrid , se espera que el termómetro alcance los 28 grados .

, se espera que el termómetro alcance los . En el sur, especialmente en Andalucía y Murcia , las máximas oscilarán entre 28 y 31ºC . No es ninguna broma: en Sevilla y Huelva se acercaron a los 35ºC la semana pasada, y hoy no bajan mucho.

y , las máximas oscilarán entre . No es ninguna broma: en y se acercaron a los la semana pasada, y hoy no bajan mucho. En el norte , la llegada del frente se deja sentir: hay un descenso de entre 6 a 10 grados respecto a días anteriores en regiones como Navarra , La Rioja , País Vasco y Castilla y León . En algunos lugares, las temperaturas no superarán los 20ºC . Por fin, quien guardó el paraguas podría tener que usarlo.

, la llegada del frente se deja sentir: hay un descenso de entre respecto a días anteriores en regiones como , , y . En algunos lugares, las temperaturas no superarán los . Por fin, quien guardó el paraguas podría tener que usarlo. En Canarias, se prevé un ambiente cálido y estable, aunque con nubosidad baja en el norte y algún intervalo de nubes medias y altas hacia el oeste.

Estado del cielo: sol, nubes altas y alguna niebla

Centro y sur peninsular : cielos despejados con intervalos de nubes altas y ambiente seco.

: cielos despejados con intervalos de nubes altas y ambiente seco. Galicia y Cantábrico : abundante nubosidad, lluvias débiles y bancos de niebla por la mañana. El frente frío ya se nota.

: abundante nubosidad, lluvias débiles y bancos de niebla por la mañana. El frente frío ya se nota. Baleares : intervalos nubosos con baja probabilidad de chubascos ocasionales al norte; la tendencia es a despejarse.

: intervalos nubosos con baja probabilidad de chubascos ocasionales al norte; la tendencia es a despejarse. Canarias: cielos mayormente poco nubosos, con alguna nube baja y posibilidad de lluvias en la mitad occidental durante la tarde.

Viento: flojo en general, con algún refuerzo

Viento moderado del sur y suroeste en el norte, cambiando a componente norte en Galicia y Cantábrico.

Viento suave de poniente en el Estrecho y Alborán, cierzo en el Ebro, además de tramontana al final del día en el Ampurdán.

Fenómenos meteorológicos destacados

Nieblas y brumas matinales en Galicia, Cantábrico oriental, alto Ebro, Estrecho y litoral mediterráneo.

Descenso térmico notable en las zonas norte y este tras el paso del frente frío.

Estabilidad atmosférica predominante en centro y sur peninsular con ambiente seco y cálido.

Posibilidad de lluvias localmente intensas en el extremo norte así como también en Canarias debido al desplazamiento de una depresión aislada.

Perspectiva para los próximos días

Según los modelos consultados, así se perfila la semana que viene:

La estabilidad será lo habitual, con temperaturas superiores a lo normal para esta época.

Una entrada de aire frío desde Europa podría afectar al norte peninsular aumentando la inestabilidad e impulsando lluvias hacia Galicia, Cantábrico y Pirineos.

En otras partes del país, se esperan pocas precipitaciones manteniendo un ambiente cálido con máximas que continuarán superando los valores habituales.

Tabla de pronóstico: próximos 4 días en las principales regiones

Región Domingo 5 Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Madrid 28°C, sol 27°C, sol 27°C, sol 26°C, sol Sevilla 33°C, sol 32°C, sol 31°C, sol 30°C, sol Barcelona 26°C, sol 25°C, sol 25°C, sol 24°C, sol Bilbao 19°C, nubes 18°C, nubes 18°C, nubes 17°C, lluvia débil Valencia 28°C, sol 27°C, sol 27°C, sol 26°C, sol Santiago 18°C, lluvia 17°C, lluvia 17°C, lluvia 16°C,nubes Las Palmas 29°C,nubes 28°C,nubes 28°C,nubes 27 °C,nubes Murcia 31 °C,sal 30 °C,sal 30 °C,sal 29 °C,sal

Datos aproximados según modelos numéricos de AEMET y Meteored.

¿Qué esperar del otoño 2025 en España?

Predominio de temperaturas más cálidas de lo habitual sobre todo al norte este Baleares (probabilidad del 70%).

Otoño más seco de lo normal para la parte oeste peninsular así como Canarias (probabilidad del 45%).

En otras regiones se prevén precipitaciones dentro de la media.

El fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) podría influir sobre la llegada de frentes e incluso alguna DANA, que siempre aparece cuando menos lo esperamos.

Recomendaciones prácticas para este domingo

Si resides en el norte asegúrate de sacar paraguas junto a una chaqueta ligera.

En las zonas centrales o meridionales aprovecha para disfrutar al aire libre pero sin olvidar hidratarte ni protegerte del sol. Aún no es tiempo para castañas ni mantas.

En Canarias , mantente alerta ante posibles avisos por lluvias sobre todo al oeste.

, mantente alerta ante posibles avisos por lluvias sobre todo al oeste. Los alérgicos al polvo deben tener cuidado: la estabilidad favorece su acumulación.

En definitiva ,el tiempo este domingo sigue empeñado en hacernos dudar sobre qué fecha marca nuestro calendario. El veroño persiste aunque por otro lado el norte toma un respiro mientras que los paraguas vuelven a aparecer tímidamente. La semana promete más calor con escasas lluvias; así que surge la eterna pregunta: ¿cuándo llegará realmente el otoño? Por ahora toca esperar disfrutando del sol con humor pero sin dramas.