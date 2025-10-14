Pronóstico del Tiempo en España: martes 14 de octubre de 2025

La meteorología nunca se detiene. Este martes 14 de octubre de 2025, España nos ofrece un variado repertorio de fenómenos atmosféricos.

Si eres de los que consultan el cielo antes de salir, aquí tienes lo que te espera: una jornada interesante, con chubascos, tormentas y temperaturas que, sin ser extremas, sugieren guardar el abrigo pero tampoco renunciar a la manga larga.

En Madrid, la máxima alcanzará 23°C y la mínima será de 11°C. No es momento para sacar la bufanda, pero sí para recordar que el otoño avanza y no perdona despistes.

Afortunadamente, la capital se libra de las lluvias intensas que sí afectarán a otras partes del país.

Panorama general: tiempo agitado en el Mediterráneo, estable en el interior

Centro y norte peninsular : Amanecen cubiertos por bancos de niebla matinales, especialmente en el centro y en el interior del tercio este, aunque se espera que vayan despejándose a medida que avance el día.

: Amanecen cubiertos por bancos de niebla matinales, especialmente en el centro y en el interior del tercio este, aunque se espera que vayan despejándose a medida que avance el día. Mediterráneo y Baleares : Aquí las cosas se complican. Predominan cielos nubosos y se anticipan chubascos y tormentas localmente intensas, sobre todo en Tarragona , Castellón , Comunidad Valenciana y Cataluña . Además, en Baleares hay aviso por precipitaciones persistentes, así que cuidado con los planes al aire libre.

: Aquí las cosas se complican. Predominan cielos nubosos y se anticipan chubascos y tormentas localmente intensas, sobre todo en , , y . Además, en hay aviso por precipitaciones persistentes, así que cuidado con los planes al aire libre. Resto de la península : Predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas. Por la tarde podría aparecer algún chubasco aislado en zonas montañosas del centro y del tercio oriental, especialmente alrededor de Teruel .

: Predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas. Por la tarde podría aparecer algún chubasco aislado en zonas montañosas del centro y del tercio oriental, especialmente alrededor de . Canarias: En el norte habrá más nubosidad; al sur, intervalos nublados pero sin lluvias significativas. Las precipitaciones notables llegarán durante el fin de semana, así que los canarios pueden estar tranquilos por ahora.

Temperaturas: suaves y sin grandes sorpresas

Las máximas aumentan en el Cantábrico , Baleares y cuadrante sudeste peninsular, mientras descienden en Cataluña , manteniéndose estables en otras áreas.

aumentan en el , y cuadrante sudeste peninsular, mientras descienden en , manteniéndose estables en otras áreas. Las mínimas experimentan un ligero ascenso en el centro, mitad norte y zona de Alborán , con pocos cambios en los demás lugares.

experimentan un ligero ascenso en el centro, mitad norte y zona de , con pocos cambios en los demás lugares. En las cumbres pirenaicas podría producirse alguna helada débil, por si alguien tenía nostalgia del invierno.

Viento y otros avisos: ¡atención en la costa!

Predominan vientos del este en la península y Baleares , moderados tanto en litorales como en el interior sur, con rachas muy fuertes en el litoral sudeste, especialmente en la costa de Almería .

en la península y , moderados tanto en litorales como en el interior sur, con rachas muy fuertes en el litoral sudeste, especialmente en la costa de . En otras regiones, los vientos serán más suaves; mientras tanto, en Canarias , predomina un alisio moderado también del este.

, predomina un alisio moderado también del este. Se prevé polvo en suspensión en Alborán y el sur/sudeste peninsular, lo cual puede afectar a la calidad del aire y ofrecer una excusa perfecta para no lavar el coche hoy.

¿Qué esperar los próximos días? Tabla de pronóstico

La semana promete cierta inestabilidad, sobre todo en el extremo norte y áreas del Mediterráneo. Sin embargo, las temperaturas seguirán siendo agradables para esta época del año. La incertidumbre meteorológica es alta: los modelos sugieren una posible llegada de aire frío desde Europa. Pero aún queda por ver cuánto nos impactará eso.

A continuación, te presentamos una tabla resumen con las previsiones para los próximos cuatro días en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla (máximas y mínimas junto a la tendencia principal):

Ciudad Martes (14/10) Miércoles (15/10) Jueves (16/10) Viernes (17/10) Tendencia principal Madrid 23°C / 11°C 24°C / 13°C 25°C / 13°C 22°C / 11°C Despejado, leve descenso Barcelona 22°C / 15°C 21°C / 15°C 20°C / 14°C 21°C / 13°C Chubascos, más fresco Valencia 25°C / 16°C 24°C / 15°C 23°C / 14°C 22°C / 13°C Tormentas, bajada gradual Sevilla 29°C / 15°C 30°C / 16°C 31°C / 15°C 28°C / 14°C Estable, calor suave

Datos contrastados de fuentes AEMET, Meteored y Eltiempo.es.

¿Toca sacar paraguas, chaqueta o gafas de sol?

Si resides en el centro o sur del país, una chaqueta ligera será tu mejor compañera: temperaturas agradables y cielos despejados.

o sur del país, una chaqueta ligera será tu mejor compañera: temperaturas agradables y cielos despejados. En la zona del Mediterráneo y al norte, no olvides llevar paraguas ni chubasquero; las tormentas podrían ser protagonistas.

y al norte, no olvides llevar paraguas ni chubasquero; las tormentas podrían ser protagonistas. Los alérgicos al polvo deben estar alerta sobre todo en el sur y sudeste debido a la calima.

Aquellos que prefieren disfrutar del calor pueden aprovecharlo bien en Sevilla y sus alrededores; los termómetros están generosos.

Claves para el día

Madrid : Máxima de 23 °C; jornada tranquila con sol radiante.

: Máxima de 23 °C; jornada tranquila con sol radiante. Cataluña/Comunidad Valenciana/Baleares : Se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes.

: Se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes. Norte peninsular : Nubosidad variable con posibilidad de lluvias débiles.

: Nubosidad variable con posibilidad de lluvias débiles. Canarias: Nublados al norte; condiciones estables al sur; lluvias relevantes se esperan para este fin de semana.

El día se presenta ideal para disfrutar del tiempo bajo sus diversas facetas. Desde quienes prefieren relajarse al sol hasta aquellos que tendrán que hacer malabares entre paraguas y viento. Recuerda consultar los avisos vigentes antes de planear un picnic playero; porque como siempre sucede con la meteorología… ¡ella tiene la última palabra!

