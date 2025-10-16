Pronóstico del Tiempo: inestabilidad otoñal y temperaturas suaves en España este jueves 16 de octubre de 2025

Este jueves, España se presenta con un mosaico meteorológico fascinante.

Desde chubascos en el este hasta bancos de niebla en el norte, pasando por un ambiente cálido que predomina en la mayor parte del territorio.

Aquellos que opten por vestirse con ropa ligera tendrán suerte en muchas localidades, pero no olviden el paraguas si residen en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, ya que se ha emitido un aviso amarillo por tormentas en estas áreas, especialmente a partir de la tarde.

El otoño avanza con firmeza y, aunque una masa fría persiste sobre el este peninsular y Baleares, trayendo consigo más inestabilidad, el ambiente general sigue siendo cálido para esta época del año.

Si los meteorólogos tuviéramos que elegir una palabra que defina el día, sería «diversidad». Y es que, al fin y al cabo, el tiempo también tiene su propia personalidad.

Temperaturas: Madrid calienta motores

En Madrid, hoy el termómetro alcanzará los 24 grados, con mínimas alrededor de los 11. Pocos cambios respecto a días anteriores; ni frío intenso ni calor abrasador. La capital se suma así a las ciudades donde el otoño parece estar siendo más benévolo de lo habitual.

En otras localidades, las temperaturas se presentan de la siguiente manera:

Barcelona : máxima de 21 °C y mínima de 14 °C. La probabilidad de lluvia es baja, aunque la nubosidad irá aumentando hacia la tarde.

: máxima de 21 °C y mínima de 14 °C. La probabilidad de lluvia es baja, aunque la nubosidad irá aumentando hacia la tarde. Vigo : máxima de 22 °C y mínima variable. Viento suave y un ambiente fresco pero agradable.

: máxima de 22 °C y mínima variable. Viento suave y un ambiente fresco pero agradable. Sevilla: máxima de 28 °C, con solo un 11% de probabilidad de lluvia, manteniendo un ambiente seco como es típico del sur.

En general, las temperaturas máximas rondan entre los 22 y los 25 grados en gran parte del país, con leves descensos en el tercio sur y en Galicia, donde la mañana comienza con bancos de niebla.

Fenómenos destacados: tormentas y nieblas, pero solo para algunos

La inestabilidad se siente especialmente en la zona mediterránea y parte del interior. Los chubascos y tormentas tendrán mayor impacto en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que estarán bajo aviso amarillo durante la segunda mitad del día. Además, hay riesgo de bancos de niebla en Galicia durante las primeras horas.

¿Y lo demás? El centro y oeste peninsular disfrutan de una jornada más tranquila, con cielos mayormente despejados y algunas nubes bajas en el norte. El litoral de Cataluña y las zonas cercanas al golfo de Valencia podrían experimentar algún chubasco aislado, aunque la situación es menos adversa que días anteriores.

En Canarias, predominará la nubosidad, siendo las lluvias más frecuentes en las islas occidentales, sobre todo orientadas hacia el oeste y sur.

El humor del clima: ¿cuándo toca sacar el paraguas?

El clima en España nos enseña a no confiarnos nunca. Hoy puede que tu paraguas sea tu mejor aliado si te encuentras en el este peninsular o en Baleares. Sin embargo, si resides en el interior o al oeste, puedes dejarlo guardado y optar por unas gafas de sol. Eso sí, hay que estar atentos al fin de semana porque las borrascas atlánticas están listas para hacer su aparición y todo podría cambiar rápidamente.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Temperatura Madrid (°C) Fenómenos principales Zonas de riesgo Jueves 16 Máx. 24 / Mín. 11 Chubascos en el este, nieblas en Galicia, estable en centro-oeste Aragón, Baleares, C. Valenciana, Galicia Viernes 17 Máx. 24 / Mín. 11 Nubes y chubascos débiles, más lluvias en Canarias y Mediterráneo Canarias, Mediterráneo Sábado 18 Máx. 23 / Mín. 10 Mayor tranquilidad, aumento de nubosidad por el oeste, bajada de temperatura Oeste peninsular, Canarias Domingo 19 Máx. 22 / Mín. 9 Nubes y precipitaciones en el norte, estabilidad en el resto; posible bajada térmica Norte peninsular, Galicia

Predicción general por regiones

Norte peninsular : mañanas frescas con bancos de niebla en Galicia , ambiente estable salvo para el domingo cuando se anticipan lluvias y descenso térmico.

: mañanas frescas con bancos de niebla en , ambiente estable salvo para el domingo cuando se anticipan lluvias y descenso térmico. Este peninsular y Baleares : jornada marcada por tormentas y chubascos dispersos; menos intensos que días anteriores pero con avisos vigentes.

: jornada marcada por tormentas y chubascos dispersos; menos intensos que días anteriores pero con avisos vigentes. Centro y oeste : predominio de cielos despejados con temperaturas cálidas; sin embargo, la nubosidad aumentará conforme avance el fin de semana.

: predominio de cielos despejados con temperaturas cálidas; sin embargo, la nubosidad aumentará conforme avance el fin de semana. Canarias : abundante presencia de nubes con lluvias ocasionalmente fuertes sobre las islas occidentales desde hoy hasta el fin de semana.

: abundante presencia de nubes con lluvias ocasionalmente fuertes sobre las islas occidentales desde hoy hasta el fin de semana. Andalucía y Extremadura: clima cálido y seco con máximas cercanas a los 30 °C en la cuenca del Guadalquivir junto a mínimas suaves.

Avance para el fin de semana: ¿vuelve la lluvia?

Al mirar hacia el fin de semana, los modelos meteorológicos sugieren que una borrasca atlántica llegará desde el oeste. Esto traerá consigo un descenso térmico así como lluvias para las regiones del norte y oeste del país. El ambiente será más fresco e ideal para sacar ese abrigo ligero mientras disfrutamos paseos sin temor a un golpe caloroso. En cambio, al este y sur se espera una tendencia más estable aunque no se descartan algunos restos de lluvias.

Palabras clave de enfoque

En este pronóstico hemos analizado cómo estará el tiempo en España, presentado un actualizado pronóstico meteorológico e incluido una útil tabla previsiva para los próximos días. Como siempre nos recuerda la climatología: es preferible consultar fuentes fiables antes de organizar cualquier actividad al aire libre.

¡Así que mantengan los ojos al cielo! Que no os sorprenda el tiempo inesperadamente.