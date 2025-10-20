Pronóstico del Tiempo en España: lunes 20 de octubre de 2025

El tiempo en España para este lunes 20 de octubre de 2025 nos anima a sacar tanto la chaqueta ligera como las gafas de sol.

Este comienzo de semana se presenta como un auténtico “día de transición” meteorológica, donde la estabilidad predomina, aunque no sin algunos detalles a tener en cuenta: nubes altas y bajas, bancos de niebla y, por supuesto, las siempre cambiantes lluvias en algunas zonas del norte y en las islas Canarias.

Si eres de los que revisan la previsión antes de salir, hoy no te la juegues: hay variedad en el horizonte.

La península disfruta de una jornada relativamente tranquila, aunque hacia el final del día un frente atlántico hará su aparición por el noroeste, lo que traerá cielos cubiertos y alguna precipitación en Galicia y áreas cercanas.

En otras regiones, el sol irá ganando terreno, aunque las nubes altas avanzarán de oeste a este casi sin que nos demos cuenta.

Presta atención si te desplazas por la costa catalana o el interior de Mallorca: los chubascos puntuales pueden darte una sorpresa, sobre todo por la mañana y también por la tarde.

Pronóstico para las principales ciudades

A continuación, te ofrecemos un vistazo ciudad por ciudad para que no te sorprenda el tiempo:

Madrid : Temperatura máxima alcanzará los 21°C y mínima será de 13°C. Cielos mayormente despejados con alguna nube alta y viento suave del suroeste. No se esperan lluvias, para alegría de quienes planean un paseo por el Retiro.

: Temperatura máxima alcanzará los y mínima será de 13°C. Cielos mayormente despejados con alguna nube alta y viento suave del suroeste. No se esperan lluvias, para alegría de quienes planean un paseo por el Retiro. Sevilla : Día cálido y estable con máximas que llegarán a 27°C y mínimas alrededor de 18°C. Ambiente soleado sin precipitaciones, ideal para disfrutar del tapeo en terraza.

: Día cálido y estable con máximas que llegarán a y mínimas alrededor de 18°C. Ambiente soleado sin precipitaciones, ideal para disfrutar del tapeo en terraza. Barcelona : Nubes bajas y bancos de niebla por la mañana, con posibilidad de chubascos en áreas costeras durante las horas matutinas. Máximas suaves rondando los 22°C según los valores medios típicos para esta época.

: Nubes bajas y bancos de niebla por la mañana, con posibilidad de chubascos en áreas costeras durante las horas matutinas. Máximas suaves rondando los 22°C según los valores medios típicos para esta época. Valencia : Alternancia entre nubes y claros sin lluvias a la vista. Temperaturas moderadas que crean un ambiente agradable.

: Alternancia entre nubes y claros sin lluvias a la vista. Temperaturas moderadas que crean un ambiente agradable. Bilbao y el Cantábrico: Nubes intercaladas con claros a lo largo del día, aunque el frente atlántico podría dejar alguna lluvia leve al final. Las máximas irán ligeramente al alza, superando los 20°C en muchos lugares.

y el Cantábrico: Nubes intercaladas con claros a lo largo del día, aunque el frente atlántico podría dejar alguna lluvia leve al final. Las máximas irán ligeramente al alza, superando los 20°C en muchos lugares. Canarias: Predominan las nubes altas en Lanzarote y Fuerteventura. En las islas occidentales habrá más nubosidad y posibilidad de precipitaciones ocasionalmente intensas, especialmente hacia el fin de semana. Es recomendable estar atentos a los avisos meteorológicos activos en esa área.

Mapa de la situación: ¿Qué domina el cielo?

Nubes altas avanzan sobre la península desde oeste a este, presagiando la llegada inminente de un frente más activo.

avanzan sobre la península desde oeste a este, presagiando la llegada inminente de un frente más activo. Niebla matinal presente en el tercio oriental y ciertas zonas del norte; perfecta para despistados o fotógrafos buscando paisajes únicos.

Un frente atlántico se asoma al noroeste, trayendo consigo las lluvias esperadas para Galicia y el norte de Castilla y León al final del día.

se asoma al noroeste, trayendo consigo las lluvias esperadas para y el norte de al final del día. En el sur y este del país predominan cielos despejados o poco nubosos, con ambiente seco y temperaturas agradables.

En Canarias, la inestabilidad es protagonista con lluvias que pueden ser localmente intensas, sobre todo en las islas occidentales hacia el fin de semana.

¿Frío o calor? Termómetros al alza… pero con matices

Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico y Galicia, alcanzando valores más típicos de septiembre que propios ya de finales de octubre.

subirán en el y Galicia, alcanzando valores más típicos de septiembre que propios ya de finales de octubre. Se prevé un ligero descenso en las mínimas del cuadrante sureste peninsular, aunque sin grandes sobresaltos.

En general, se mantendrá una estabilidad térmica que proporciona una sensación generalizada de “otoño suave” en gran parte del territorio.

Viento: ¿Dónde volarán los sombreros?

Un leve viento del Levante soplará moderadamente en Alborán , con rachas fuertes en el Estrecho. Si te encuentras por allí, asegúrate bien tu gorra.

soplará moderadamente en , con rachas fuertes en el Estrecho. Si te encuentras por allí, asegúrate bien tu gorra. Vientos provenientes del sur afectarán al Cantábrico y a la vertiente atlántica norte; mientras tanto, en Canarias , predominan vientos del norte.

y a la vertiente atlántica norte; mientras tanto, en , predominan vientos del norte. Rachas suaves dominan en gran parte del país, perfectas para disfrutar del aire libre.

Tabla de pronóstico: próximos 4 días en Madrid

Día Estado del cielo Máxima (°C) Mínima (°C) Precipitaciones Viento (km/h) Lunes 20 Despejado con nubes altas 21 13 0 mm 8-11 Suroeste Martes 21 Parcialmente nublado 22 12 0 mm 10-13 Suroeste Miércoles 22 Nubes y claros 20 11 0 mm 9-12 Oeste Jueves 23 Nuboso, posibles lluvias 18 10 1-2 mm 11-15 Suroeste

Datos aproximados según fuentes consultadas y sujetos a actualizaciones diarias.

Lo que viene: atentos al descenso térmico y las lluvias

Los modelos meteorológicos están alineados: tras varios días con temperaturas superiores a lo habitual, una entrada fría podría cambiar radicalmente el panorama desde jueves o viernes. Se anticipa un descenso térmico significativo junto con lluvias más generalizadas especialmente hacia el norte y noroeste. La incertidumbre es elevada; así que no conviene confiarse demasiado: este otoño puede reclamar su protagonismo inesperadamente.

Este lunes nos ofrece un respiro otoñal con tintes casi veraniegos sobre todo en el sur y centro peninsular. Mientras tanto, quienes se encuentren al norte o en las islas deberán estar atentos al radar meteorológico. Como siempre recordamos a nuestros lectores: consultar fuentes oficiales antes de emprender actividades al aire libre es esencial. Porque si algo nos ha enseñado el tiempo en España, es que la previsión puede cambiar tan rápido como cambia nuestro estado anímico un lunes.