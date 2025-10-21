Pronóstico del Tiempo: lluvias, viento y avisos en el norte este martes 21 de octubre de 2025

El otoño continúa dejando su huella en España, y este martes 21 de octubre de 2025 nos ofrece un panorama meteorológico diverso.

Si eres de los que disfrutan viendo llover desde la ventana, hoy tu destino ideal es claro: Galicia y la cornisa cantábrica.

En cambio, si prefieres el sol y un poco de calor, las zonas del Mediterráneo y el sur peninsular todavía te permiten disfrutar del verano con manga corta.

Y si resides en Madrid, puedes respirar tranquilo: la capital se despierta con temperaturas agradables, alcanzando unos cómodos 24 grados.

En resumen, el pronóstico meteorológico para hoy trae consigo lluvia, viento y oleaje en el norte, mientras que en otras partes del país el clima resulta más benévolo.

Eso sí, no olvides tener a mano una chaqueta, porque el otoño ya empieza a dejar sentir su presencia.

Resumen nacional: norte pasado por agua, centro y sur más tranquilos

Galicia enfrenta hoy las peores consecuencias de la borrasca: lluvias muy intensas, posibilidad de tormentas y rachas de viento que podrían poner a prueba más de un paraguas.

El tiempo en Madrid y centro peninsular

La Comunidad de Madrid se salva hoy del mal tiempo que azota el norte. El cielo estará mayormente despejado con intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas rondarán los 24 grados, mientras que las mínimas serán frescas pero agradables, alrededor de los 13-14 grados. El viento soplará suavemente, sin rachas molestas; un día perfecto para dar un paseo o sacar ese abrigo ligero.

Temperaturas: suaves en el centro, calor en el sur

La jornada destaca por un ambiente otoñal suave en el centro y este peninsular, mientras que hacia el sur se registran temperaturas más cálidas. Mencionamos:

Región de Murcia : máximas superiores a los 30 grados.

: máximas superiores a los 30 grados. Costa mediterránea : ascenso térmico notable, con máximas entre 26 y 28 grados en Valencia, Alicante y Málaga.

: ascenso térmico notable, con máximas entre 26 y 28 grados en Valencia, Alicante y Málaga. Norte peninsular : las máximas descienden debido a la lluvia y al viento, quedando por debajo de los 20 grados en numerosas áreas.

: las máximas descienden debido a la lluvia y al viento, quedando por debajo de los 20 grados en numerosas áreas. Canarias: sin cambios significativos; ambiente agradable con mínimas estables.

Viento y oleaje: precaución en el litoral cantábrico

El viento soplará con intensidad hoy en la costa cantábrica y zonas altas del noroeste, donde podrían registrarse rachas muy fuertes. El oleaje ha llevado a activar avisos en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Por lo tanto, si planeas acercarte a la costa, mejor mantén una distancia prudente del mar; deja esos selfies para otro día.

En otras partes de la península, el viento será moderado con alguna racha puntual notable hacia el oeste y suroeste; será más suave en el sur y noreste.

Lluvias y nieblas: paraguas en el norte, precaución en carretera

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán sobre todo en el noroeste. En Galicia se prevén acumulados significativos e incluso riesgo de tormenta hacia final del día. También habrá lluvias en Asturias y partes del norte de Castilla y León.

Mientras tanto, hacia el sur y el Mediterráneo las lluvias serán más esporádicas e insignificantes; muchas áreas apenas notarán su presencia.

Es importante estar alerta ante las nieblas matinales que podrían afectar la visibilidad en Galicia, Pirineos y Mallorca al conducir por carretera.

El tiempo en las islas: Canarias y Baleares

En Canarias, cielos nubosos cubrirán las islas montañosas con posibilidades de algún chubasco por la tarde, sobre todo dentro del territorio. Lanzarote y Fuerteventura tendrán alternancia entre nubes y claros sin lluvias destacables.

En Baleares, no se descarta alguna precipitación débil; sin embargo, predominarán intervalos nubosos junto a un ambiente templado.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Norte (Galicia, Cantábrico) Centro (Madrid) Mediterráneo (Valencia, Murcia) Andalucía (Sevilla, Málaga) Canarias Martes 21 Lluvias fuertes, viento, oleaje 24°C, nubes altas 27-30°C, estable 26-28°C, estable 23-26°C, nubes y algún chubasco Miércoles 22 Lluvias, avisos en A Coruña y Lugo 23°C, más nubes 27°C, estable 25-27°C, estable 23-25°C, chubascos débiles Jueves 23 Lluvias; bajan las temperaturas 21°C; probables lluvias 25°C; posible chubasco 24-26°C; posible lluvia 22-24°C; chubascos Viernes 24 Lluvias; ambiente más frío 19°C; lluvias 23-25°C; nubes y claros 22-25°C; nubes 21-23°C; nubes

Fuente: Elaboración propia con datos de RTVE, AEMET, Meteovigo y ElTiempo.es.

Perspectiva para el resto de la semana

La previsión para los próximos días indica que las borrascas continuarán acechando la península. Especialmente afectado estará el norte donde será imprescindible contar con un paraguas durante toda la semana. Además se anticipa una bajada generalizada de temperaturas para jueves coincidiendo con la llegada de una nueva masa fría .

En cuanto al sur y al Mediterráneo se espera un clima más estable aunque no está descartada alguna aparición aislada de chubascos, sobre todo entre jueves y viernes .

En Canarias, hay pronósticos sobre posibles precipitaciones destacadas durante el fin de semana principalmente en las islas occidentales donde podrían ser localmente intensas .

Consejos prácticos y curiosidades