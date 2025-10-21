  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 24 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: lluvias, viento y avisos en el norte este martes 21 de octubre de 2025

Jornada marcada por lluvias intensas en el norte, viento fuerte en la costa cantábrica y ambiente templado en el centro y el Mediterráneo

Pronóstico del Tiempo: lluvias, viento y avisos en el norte este martes 21 de octubre de 2025
Gallo y gallina. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

Xi Jinping y el poder de China

La desaceleración del PIB chino al 4,8% sacude los cimientos de la economía global

El otoño continúa dejando su huella en España, y este martes 21 de octubre de 2025 nos ofrece un panorama meteorológico diverso.

Si eres de los que disfrutan viendo llover desde la ventana, hoy tu destino ideal es claro: Galicia y la cornisa cantábrica.

En cambio, si prefieres el sol y un poco de calor, las zonas del Mediterráneo y el sur peninsular todavía te permiten disfrutar del verano con manga corta.

Y si resides en Madrid, puedes respirar tranquilo: la capital se despierta con temperaturas agradables, alcanzando unos cómodos 24 grados.

En resumen, el pronóstico meteorológico para hoy trae consigo lluvia, viento y oleaje en el norte, mientras que en otras partes del país el clima resulta más benévolo.

Eso sí, no olvides tener a mano una chaqueta, porque el otoño ya empieza a dejar sentir su presencia.

Resumen nacional: norte pasado por agua, centro y sur más tranquilos

  • Galicia enfrenta hoy las peores consecuencias de la borrasca: lluvias muy intensas, posibilidad de tormentas y rachas de viento que podrían poner a prueba más de un paraguas.
  • El oleaje será una preocupación en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde se han activado avisos por olas que pueden alcanzar los cuatro metros.
  • Asturias y partes de Castilla y León también tendrán que hacer frente a lluvias, aunque estas serán algo menos intensas.
  • En el Mediterráneo y el sur, se espera un ambiente más estable: temperaturas en ascenso y solo algunas nubes dispersas, salvo en el Estrecho de Gibraltar y algunos puntos aislados donde podría caer alguna gota.
  • En Canarias, hay probabilidad de chubascos dispersos por la tarde, especialmente en zonas interiores, aunque sin grandes sobresaltos.

El tiempo en Madrid y centro peninsular

La Comunidad de Madrid se salva hoy del mal tiempo que azota el norte. El cielo estará mayormente despejado con intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas rondarán los 24 grados, mientras que las mínimas serán frescas pero agradables, alrededor de los 13-14 grados. El viento soplará suavemente, sin rachas molestas; un día perfecto para dar un paseo o sacar ese abrigo ligero.

Temperaturas: suaves en el centro, calor en el sur

La jornada destaca por un ambiente otoñal suave en el centro y este peninsular, mientras que hacia el sur se registran temperaturas más cálidas. Mencionamos:

  • Región de Murcia: máximas superiores a los 30 grados.
  • Costa mediterránea: ascenso térmico notable, con máximas entre 26 y 28 grados en Valencia, Alicante y Málaga.
  • Norte peninsular: las máximas descienden debido a la lluvia y al viento, quedando por debajo de los 20 grados en numerosas áreas.
  • Canarias: sin cambios significativos; ambiente agradable con mínimas estables.

Viento y oleaje: precaución en el litoral cantábrico

El viento soplará con intensidad hoy en la costa cantábrica y zonas altas del noroeste, donde podrían registrarse rachas muy fuertes. El oleaje ha llevado a activar avisos en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Por lo tanto, si planeas acercarte a la costa, mejor mantén una distancia prudente del mar; deja esos selfies para otro día.

En otras partes de la península, el viento será moderado con alguna racha puntual notable hacia el oeste y suroeste; será más suave en el sur y noreste.

Lluvias y nieblas: paraguas en el norte, precaución en carretera

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán sobre todo en el noroeste. En Galicia se prevén acumulados significativos e incluso riesgo de tormenta hacia final del día. También habrá lluvias en Asturias y partes del norte de Castilla y León.

Mientras tanto, hacia el sur y el Mediterráneo las lluvias serán más esporádicas e insignificantes; muchas áreas apenas notarán su presencia.

Es importante estar alerta ante las nieblas matinales que podrían afectar la visibilidad en Galicia, Pirineos y Mallorca al conducir por carretera.

El tiempo en las islas: Canarias y Baleares

En Canarias, cielos nubosos cubrirán las islas montañosas con posibilidades de algún chubasco por la tarde, sobre todo dentro del territorio. Lanzarote y Fuerteventura tendrán alternancia entre nubes y claros sin lluvias destacables.

En Baleares, no se descarta alguna precipitación débil; sin embargo, predominarán intervalos nubosos junto a un ambiente templado.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

DíaNorte (Galicia, Cantábrico)Centro (Madrid)Mediterráneo (Valencia, Murcia)Andalucía (Sevilla, Málaga)Canarias
Martes 21Lluvias fuertes, viento, oleaje24°C, nubes altas27-30°C, estable26-28°C, estable23-26°C, nubes y algún chubasco
Miércoles 22Lluvias, avisos en A Coruña y Lugo23°C, más nubes27°C, estable25-27°C, estable23-25°C, chubascos débiles
Jueves 23Lluvias; bajan las temperaturas21°C; probables lluvias25°C; posible chubasco24-26°C; posible lluvia22-24°C; chubascos
Viernes 24Lluvias; ambiente más frío19°C; lluvias23-25°C; nubes y claros22-25°C; nubes21-23°C; nubes

Fuente: Elaboración propia con datos de RTVE, AEMET, Meteovigo y ElTiempo.es.

Perspectiva para el resto de la semana

La previsión para los próximos días indica que las borrascas continuarán acechando la península. Especialmente afectado estará el norte donde será imprescindible contar con un paraguas durante toda la semana. Además se anticipa una bajada generalizada de temperaturas para jueves coincidiendo con la llegada de una nueva masa fría .

En cuanto al sur y al Mediterráneo se espera un clima más estable aunque no está descartada alguna aparición aislada de chubascos, sobre todo entre jueves y viernes .

En Canarias, hay pronósticos sobre posibles precipitaciones destacadas durante el fin de semana principalmente en las islas occidentales donde podrían ser localmente intensas .

Consejos prácticos y curiosidades

  • Si resides al norte hoy es día para sacar paraguas o chubasquero. Y si te diriges a la costa ten especial cuidado.
  • En cambio si estás por Madrid o Andalucía aprovecha para ventilar tu hogar o dar un último paseo sin abrigo antes del descenso térmico.
  • La semana promete cambios bruscos así que revisa siempre las previsiones antes de hacer planes al aire libre.
  • Si eres sensible a la humedad tal vez sea mejor quedarte por el sur. Pero si te encantan las tormentas, ¡el norte te espera con los brazos abiertos…y también tu paraguas!

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GELES DESINFECTANTES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]