Pronóstico del Tiempo: España entre nubes, lluvias y calor este miércoles 22 de octubre de 2025

Este miércoles 22 de octubre de 2025, la situación meteorológica en España se asemeja a una película de intriga, donde no sabes si salir con paraguas, gafas de sol o, quizás, quedarte en casa.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), junto con los principales modelos internacionales, concuerdan en que continuamos en un otoño lleno de contrastes.

Habrá lluvias en el norte y temperaturas agradables en el centro y sur del país.

Así que, si eres de los que se quejan del «tiempo loco», este miércoles te dará razones para seguir haciéndolo.

Como periodista especializado en meteorología, te ofrezco una perspectiva clara y amena sobre la situación atmosférica y las previsiones para los próximos días, con datos verificados y algún toque de humor para que el pronóstico no sea tan seco como una llanura manchega.

Panorama general: ¿qué pasa hoy en España?

En la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco), se prevén lluvias intensas acompañadas de rachas de viento fuerte. Existen avisos por oleaje que podrían llegar a los cuatro metros. Si resides allí, es mejor dejar el paraguas y optar por un chubasquero digno de un pescador.

(Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco), se prevén lluvias intensas acompañadas de rachas de viento fuerte. Existen avisos por oleaje que podrían llegar a los cuatro metros. Si resides allí, es mejor dejar el paraguas y optar por un chubasquero digno de un pescador. En el centro y sur peninsular , incluyendo Madrid y Andalucía , se mantiene la estabilidad climática con ambiente templado. En Madrid , las temperaturas rondan los 22 grados y se esperan cielos con intervalos nubosos, aunque sin precipitaciones.

, incluyendo y , se mantiene la estabilidad climática con ambiente templado. En , las temperaturas rondan los y se esperan cielos con intervalos nubosos, aunque sin precipitaciones. En Sevilla , las temperaturas aún son veraniegas, alcanzando máximas de 27°C y mínimas de 17°C . Perfecto para disfrutar en las terrazas, pero cuidado con el aire fresco al anochecer.

, las temperaturas aún son veraniegas, alcanzando máximas de y mínimas de . Perfecto para disfrutar en las terrazas, pero cuidado con el aire fresco al anochecer. En Málaga , la jornada será cálida, con máximas de 31°C y mínimas de 22°C . El viento soplará suavemente desde el noroeste; así que si eres propenso al frío, puedes dejar la chaqueta guardada.

, la jornada será cálida, con máximas de y mínimas de . El viento soplará suavemente desde el noroeste; así que si eres propenso al frío, puedes dejar la chaqueta guardada. En Baleares , se anticipan cielos nubosos con algunas lluvias débiles, pero las temperaturas serán agradables, rondando los 25°C .

, se anticipan cielos nubosos con algunas lluvias débiles, pero las temperaturas serán agradables, rondando los . En Canarias, se incrementa la inestabilidad y las precipitaciones durante la tarde, especialmente en las islas occidentales. Estas podrían ser localmente fuertes, así que es recomendable revisar los avisos antes de salir a explorar.

Tendencias y curiosidades del otoño 2025

La AEMET indica que este otoño presenta un 70% de probabilidad de ser más cálido de lo habitual en el norte, este y Baleares; mientras que hay un 60% para el resto del territorio nacional. Las lluvias serán menos frecuentes en el oeste peninsular y Canarias, donde hay un 45% de posibilidad de sufrir una sequía otoñal.

Las masas de aire frío que descienden desde Europa podrían provocar descensos térmicos bruscos la próxima semana; sin embargo, por ahora seguimos disfrutando de temperaturas agradables junto a episodios de lluvias atlánticas en el norte. Los expertos advierten que el anticiclón al suroeste peninsular está «protegiendo» gran parte del país ante los embates más severos, aunque esto puede cambiar rápidamente.

Pronóstico por ciudades

Ciudad Máxima (°C) Mínima (°C) Estado del cielo Lluvias Madrid 22 13 Nuboso No Sevilla 27 17 Soleado No Málaga 31 22 Soleado No Palma 25 18 Nuboso Débil Santander 19 13 Nuboso Intensas Vigo 20 14 Nuboso Intensas Las Palmas 25 19 Variable Chubascos

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (Madrid)

Día Temperatura máxima Temperatura mínima Estado del cielo Probabilidad de lluvia Viento Miércoles 22/10 22°C 13°C Nuboso 0% Oeste, 14 km/h Jueves 23/10 22°C 12°C Nuboso 0% Oeste, 14 km/h Viernes 24/10 17°C 10°C Muy nuboso, lluvias 70% Noroeste, 2 km/h Sábado 25/10 13°C 7°C Cubierto, lluvias 70% Oeste, 7 km/h

¿Qué esperar los próximos días?

En Madrid , el jueves continuará el ambiente templado y seco; sin embargo, a partir del viernes y sábado la situación cambiará: llegan las lluvias y descenderán las temperaturas. Así que no olvides preparar tu paraguas y una chaqueta ligera.

, el jueves continuará el ambiente templado y seco; sin embargo, a partir del viernes y sábado la situación cambiará: llegan las lluvias y descenderán las temperaturas. Así que no olvides preparar tu paraguas y una chaqueta ligera. El norte peninsular seguirá bajo la influencia de las borrascas, con lluvias recurrentes acompañadas por viento fuerte.

seguirá bajo la influencia de las borrascas, con lluvias recurrentes acompañadas por viento fuerte. En el área del sur y la costa del Mediterráneo , las temperaturas seguirán siendo agradables; aunque desde el sábado podrían aumentar las nubes junto a una mayor probabilidad de precipitaciones débiles.

y la costa del , las temperaturas seguirán siendo agradables; aunque desde el sábado podrían aumentar las nubes junto a una mayor probabilidad de precipitaciones débiles. En Canarias, se anticipan chubascos y hasta alguna tormenta durante el fin de semana, sobre todo en las islas occidentales.

Recomendaciones meteorológicas

No olvides consultar los avisos actualizados si resides en el norte o en Canarias .

. Si piensas estar al aire libre en Madrid o su centro peninsular, aprovecha hoy y mañana para disfrutar del buen tiempo.

o su centro peninsular, aprovecha hoy y mañana para disfrutar del buen tiempo. Si eres amante de las tormentas, el norte peninsular te ofrecerá un espectáculo natural; aunque es mejor verlo desde casa con un café caliente.

Y si ya tenías planes para guardar la ropa veraniega… espera unos días más; parece que este otoño aún no acaba por decidirse.

Palabras clave de enfoque

En este artículo hemos examinado el pronóstico del tiempo en España, así como el análisis climático correspondiente a este miércoles. También hemos explorado cómo evolucionan los modelos meteorológicos junto a las tendencias atmosféricas que marcarán los días venideros. Con este panorama presente ante nosotros, queda claro que hablar del tiempo sigue siendo ese tema universal que nunca pasa desapercibido.