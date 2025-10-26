Pronóstico del Tiempo: lluvias, descenso de temperaturas y claros este domingo 26 de octubre de 2025

Este domingo 26 de octubre de 2025, el clima en España se adentra en la temporada otoñal, dejando atrás los calores prolongados del verano.

Tras una semana en la que la borrasca Benjamín ha hecho estragos, hoy es el momento de sacar el paraguas y la chaqueta, aunque no es necesario prepararse para un diluvio universal… aún.

La previsión apunta a cielos muy cubiertos, lluvias intermitentes y un descenso significativo de las temperaturas, sobre todo en la mitad norte y centro del país.

Como periodista especializado en meteorología, te lo explico de manera sencilla para que no te pierdas entre gráficos y mapas: si tenías pensado salir a disfrutar del aire libre, asegúrate de mirar al cielo y, por si acaso, incluye un chubasquero en tu mochila.

El tiempo se ha vuelto algo caprichoso y nos brinda una jornada típicamente otoñal, con los ingredientes clásicos: nubosidad abundante, lluvias esporádicas y ese frescor que invita a pedir un café caliente.

Panorama general: nubosidad, lluvias y descenso térmico

Las previsiones para este domingo indican que la Península y Baleares estarán bajo una intensa circulación atlántica junto a un sistema frontal estacionario que dejará cielos muy nubosos durante la mañana. Se anticipan precipitaciones, algunas localmente intensas y acompañadas de tormenta especialmente en el nordeste peninsular y el mar Balear. Las lluvias se desplazarán hacia el sur y este a medida que avance el día, persistiendo al final en el sureste, la costa mediterránea y Baleares.

En el norte, la llegada de una masa fría y húmeda tras el frente traerá consigo precipitaciones más persistentes, especialmente en el Cantábrico oriental y los Pirineos, donde incluso podrían caer los primeros copos de nieve a partir de los 1400-1800 metros. En Canarias, se mantienen intervalos nubosos sin grandes sobresaltos.

Temperaturas: adiós al calor, hola al abrigo

El termómetro también experimentará cambios este domingo. Las temperaturas máximas descenderán en la Península y Baleares, con caídas notables en el sureste y centro-este; las mínimas también bajarán sobre todo en áreas de la Ibérica sur y el Sistema Central oriental. Como excepción, las máximas permanecerán más suaves en zonas bajas del tercio nordeste peninsular.

En Madrid, se prevé una temperatura máxima de 18°C y mínima de 7°C, así que es hora de buscar la manga larga e incluso considerar sacar ese primer jersey de la temporada si eres sensible al frío. En otras ciudades como Vitoria-Gasteiz, las máximas rondarán los 14°C con mínimas alrededor de 4°C, además de chubascos débiles repartidos a lo largo del día.

Zonas con mayor riesgo de lluvias y tormentas

Castilla y León y Extremadura estuvieron bajo aviso amarillo el sábado; hoy seguirán con cielos cubiertos y lluvias aunque estas tiendan a disminuir por la tarde.

y estuvieron bajo aviso amarillo el sábado; hoy seguirán con cielos cubiertos y lluvias aunque estas tiendan a disminuir por la tarde. En torno al Sistema Central , la Ibérica norte y sureste de Castilla y León podrán experimentar precipitaciones localmente intensas acompañadas de tormentas.

, la y sureste de podrán experimentar precipitaciones localmente intensas acompañadas de tormentas. En el Cantábrico oriental y los Pirineos , se esperan lluvias constantes con posibilidad de nieve en altitudes elevadas.

y los , se esperan lluvias constantes con posibilidad de nieve en altitudes elevadas. En Baleares y la costa mediterránea, las lluvias aparecerán hacia el final del día, algunas con carácter intenso.

El tiempo en Madrid

Máxima : 18°C

: 18°C Mínima : 7°C

: 7°C Cielos muy cubiertos durante la mañana.

Lluvias débiles dispersas con tendencia a abrir claros por la tarde.

Descenso notable respecto a días anteriores.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Fenómeno principal Temperatura máxima Temperatura mínima Lluvias Viento Domingo 26 Nuboso, lluvias débiles 18°C 7°C Sí Moderado O-NO Lunes 27 Despejado, brumas matinales 15°C 4°C No Flojo SW-NO Martes 28 Cubierto, posible lluvia 15°C 4°C Baja Moderado NO Miércoles 29 Poco nuboso 18°C 4°C No Flojo NO

Datos basados en Madrid ajustados según las fuentes consultadas. Se espera una tendencia general hacia estabilidad creciente con una recuperación gradual de temperaturas a partir del miércoles.

Recomendaciones para el día

Si tienes planes fuera, lo mejor es llevar paraguas y ropa adecuada para entretiempo.

Las lluvias serán más frecuentes en el norte del país pero pueden aparecer chubascos dispersos en otras regiones.

El descenso térmico será notable especialmente en el centro y sureste peninsular; olvídate por unos días de las mangas cortas.

En altitudes elevadas de los Pirineos, hay que estar atentos a la posible aparición de nieve.

¿Qué nos espera el resto de la semana?

Los modelos meteorológicos presentan cierta incertidumbre; sin embargo, parece que habrá una estabilización progresiva con menos lluvias y un ligero aumento térmico desde el martes. Eso sí, hay que estar alertas ante posibles brumas matinales e incluso alguna helada débil en el interior norte, recordándonos que el invierno ya empieza a asomar tímidamente su cabeza.

En resumen

Este domingo, España vive un día que marca una transición hacia el otoño con nubosidad, lluvias e importantes descensos térmicos. Un escenario ideal para estrenar botas impermeables mientras buscamos lo positivo: ese aire fresco, el aroma a tierra mojada o incluso esa excusa perfecta para quedarnos en casa disfrutando de un buen libro acompañado por la radio sintonizada al pronóstico meteorológico.

