El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 23 grados

Pronóstico del Tiempo: jornada marcada por la inestabilidad en España este jueves 30 de octubre de 2025

Jornada de cielos nubosos, lluvias y viento en buena parte del país, con subida de temperaturas en Madrid

Gato. PD
Ciencia | Medio Ambiente

Si cada mañana te preguntas si debes sacar el paraguas o confiar en el optimismo meteorológico que trae octubre, hoy jueves 30 de octubre de 2025, tengo noticias que pueden ser buenas… o no tanto, dependiendo de tu perspectiva.

El tiempo en España se ha apuntado a la fiesta de la inestabilidad, esa invitada sorpresa que desafía tanto nuestros armarios como nuestra paciencia.

Con el otoño avanzando, la atmósfera parece celebrarlo con un despliegue de movimiento: cielos cubiertos, lluvias, viento y temperaturas que no dejan de sorprendernos.

La previsión para este jueves llega cargada de sorpresas y algún que otro aviso, así que prepárate para un día donde el pronóstico del tiempo será sin duda el tema central en más de una conversación matutina en las cafeterías.

Claves del pronóstico del tiempo para hoy

  • Cielos nubosos o cubiertos dominarán gran parte de la Península y Baleares, con brumas y bancos de niebla en interiores como Castilla y León.
  • Se esperan precipitaciones de diversa intensidad: débiles en el sureste, pero con riesgo de chubascos fuertes y tormentas en el litoral de Valencia, Alicante y Baleares.
  • A medida que avance la tarde, un frente lluvioso entrará por el noroeste, trayendo más nubosidad y lluvias generalizadas. Las temperaturas descenderán especialmente en Galicia y las cumbres de la Cordillera Cantábrica.
  • El viento soplará con fuerza: será el oeste quien mande, aunque se prevén rachas muy intensas por la tarde en Galicia; también habrá que sujetar bien el sombrero en la costa de Almería.
  • En Canarias, se espera un día variable con intervalos nubosos y chubascos en las islas occidentales.

Temperaturas: Madrid sube a 23 grados y el resto se reparte

Hoy el termómetro en Madrid alcanzará los 23 grados, una cifra más típica de primavera que del final del mes de octubre. Pero atención al mapa térmico:

  • Las máximas subirán notablemente en gran parte del centro peninsular y alrededor del Pirineo.
  • Las temperaturas descenderán por el oeste y litoral sur de Valencia, así como al norte de Alicante.
  • Las mínimas bajarán en el oeste mientras que experimentarán un ligero ascenso en el nordeste.
  • En Canarias, se prevén ligeros descensos en las mínimas.

¿Quién dijo que no podíamos tener alguna sorpresa cálida durante el otoño?

Fenómenos meteorológicos destacados: avisos y recomendaciones

La jornada llega acompañada de avisos naranjas y amarillos:

  • Aviso naranja por oleaje intenso en el norte de Mallorca y Menorca.
  • Avisos amarillos por lluvias en el sur de Valencia, Baleares y Galicia, además del viento fuerte que afectará a la costa de Almería.

Es recomendable tener precaución al volante, especialmente en zonas con niebla o durante las tormentas más intensas. Si tu intención era estrenar paraguas, ¡hoy es tu día!

¿Qué nos espera los próximos días? Tabla de pronóstico

Para aquellos que piensan que los meteorólogos solo están pendientes del presente, aquí tienes una tabla con el pronóstico del tiempo para los próximos cuatro días en España, según las fuentes consultadas:

DíaEstado del cieloPrecipitacionesTemperatura máximaTemperatura mínimaVientoObservaciones
Jueves 30/10Nuboso, lluviasLluvias generalizadas23°C (Madrid)12°C (media)Fuerte oesteAvisos por viento y lluvia
Viernes 31/10Intervalos nubososChubascos aislados22°C (Madrid)11°CModerado oesteTormentas débiles dispersas
Sábado 1/11Poco nuboso, nieblas AMLluvias débiles en Noroeste21°C (Madrid)10°CFlojo oesteBancos de niebla interiores
Domingo 2/11Nuboso, despejandoSin lluvia22°C (Madrid)11°CFlojoMejoría general

El otoño se despide con carácter cálido y lluvias escasas

La tendencia general para este cierre de octubre y comienzo de noviembre sigue apuntando a temperaturas superiores a lo habitual en gran parte del territorio nacional, consolidando un octubre más cálido de lo esperado. Las lluvias parecen ser más esquivas este año para lo que es habitual durante esta estación, salvo episodios puntuales ligados a vaguadas o posibles DANAs sobre el área mediterránea.

En definitiva, hoy el pronóstico del tiempo en España está marcado por la inestabilidad, ese baile incesante entre frentes y una subida notable en las temperaturas del centro. Con el termómetro en Madrid haciendo caso omiso a su calendario al alcanzar los 23 grados, si decides salir recuerda llevar chaqueta por si acaso, paraguas por si llueve y unas gafas de sol… porque nunca se sabe qué puede pasar.

¿Quién dijo que no había emoción durante el otoño? El tiempo sigue demostrando que, al igual que la vida misma, hay días para todo. ¡Feliz jueves meteorológico!

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

