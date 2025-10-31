Pronóstico del Tiempo: España entre nubes y claros este viernes 31 de octubre de 2025

El otoño en España siempre ofrece un espectáculo meteorológico, y este viernes 31 de octubre de 2025 no es la excepción.

El tiempo llega con ese carácter cambiante que caracteriza a la estación, donde un paraguas puede resultar más útil que cualquier disfraz de Halloween.

Si buscas un pronóstico del tiempo confiable y actualizado, aquí tienes la radiografía más precisa para organizar tu día, con un ojo en los modelos meteorológicos y otro en la realidad, que a veces se empeña en darnos sorpresas.

Las palabras clave de hoy son: nubes, lluvias localizadas y descenso moderado de temperaturas.

En Madrid, por ejemplo, se espera que el termómetro alcance los 19 ºC, lo que sugiere dejar el abrigo en casa, aunque sin olvidar que la manga larga sigue siendo la prenda reina del armario otoñal.

Panorama general: ¿Lluvia, sol o ese «ni fu ni fa»?

Este viernes se presenta inestable en varias comunidades del país. El noroeste peninsular, especialmente Galicia , Castilla y León , Castilla-La Mancha y Extremadura , está bajo aviso amarillo por lluvias. No es para menos: se anticipan precipitaciones persistentes con acumulados significativos en la costa gallega, el noroeste de Castilla y León y el oeste del Sistema Central.

Por su parte, en Canarias, la jornada comienza con intervalos nubosos, pero hacia la tarde se abrirán claros que dejarán un ambiente más apacible.

Temperaturas: adiós al calor, pero sin dramas

Las máximas bajan en la meseta norte, Cantábrico oriental y alto Ebro. El descenso será más ligero en las zonas montañosas del interior.

En Madrid, se prevé que el termómetro se sitúe alrededor de los 19 ºC, con mínimas cercanas a los 11 ºC. Un ambiente fresco pero sin sobresaltos.

Viento y estado del cielo: ¿Volarán los paraguas?

El viento soplará desde el suroeste, con rachas moderadas especialmente en el norte y noroeste. Mucho cuidado si te pilla desprevenido en la costa gallega; allí el paraguas podría convertirse en un cometa amateur.

El cielo estará muy nuboso sobre todo en el noroeste y centro del país, aunque irá despejándose hacia el sureste y Baleares. En Canarias, por la tarde se dejará ver más el sol.

Pronóstico por regiones: Lo que debes saber si viajas o vives en…

Galicia, Castilla y León, Extremadura : Lluvias persistentes, riesgo de acumulados importantes; ¡no olvides tu chubasquero!

Andalucía, Levante, Baleares : Tiempo seco y estable, con temperaturas ligeramente descendentes pero agradables.

: Tiempo seco y estable, con temperaturas ligeramente descendentes pero agradables. Canarias: Intervalos nubosos por la mañana; claros por la tarde; temperaturas agradables.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Estado del cielo Temperaturas (Madrid) Lluvias esperadas Comentario destacado Viernes 31 oct Nuboso, posibles claros 19° / 11° Muy bajas, casi nulas Ambiente otoñal fresco Sábado 1 nov Cubierto; posibilidad de lluvia 18° / 13° Baja probabilidad Ligeras lloviznas por la tarde Domingo 2 nov Muy nuboso 17° / 11° Baja Día gris pero estable Lunes 3 nov Despejado 17° / 8° Ninguna Fresco pero soleado

Fuente: Eltiempo.es, RTVE, Tutiempo.net, AEMET.

Ojo a los avisos: ¿Dónde no dejar el coche bajo un árbol?

Se ha emitido un aviso amarillo por lluvias para Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura durante gran parte del día.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán especialmente en el litoral gallego y el noroeste. Si planeas pasear por allí, mejor lleva botas impermeables y deja ese paraguas frágil en casa.

Tendencias para el fin de semana y primeros días de noviembre

Para el sábado 1 de noviembre se mantendrá la inestabilidad en el noroeste con lluvias esperadas en Galicia, Castilla y León y Extremadura; sin embargo, disminuye el riesgo para otras zonas del país.

El domingo 2 parece que habrá una estabilización generalizada aunque podrían aparecer chubascos residuales en la mitad sur junto a algún cielo cubierto sobre todo al norte y Baleares.

De cara al lunes 3 todo indica que disfrutaremos de un ambiente más despejado y seco. Las mañanas serán frescas mientras que las horas centrales serán agradables; ideal para retomar la rutina sin demasiados sobresaltos meteorológicos.

Un octubre que se despide cálido y seco (salvo en el norte)

Los datos recogidos durante este mes confirman una tendencia clara: este octubre de 2025 ha sido más cálido de lo habitual para gran parte de España, con escasas lluvias excepto en Galicia y Cantábrico. Las temperaturas medias han rondado los 16 ºC; sin embargo, las cifras han superado claramente ese valor en las zonas centro-sur. Las precipitaciones han quedado por debajo de lo normal casi a lo largo del territorio nacional salvo excepciones notables en el noroeste.

Consejos exprés para el día

Si resides en el noroeste asegúrate de llevar paraguas o chubasquero: son imprescindibles.

En Madrid aprovecha las horas centrales para salir. No hace falta bufanda pero tampoco conviene salir con sandalias.

En Andalucía o Baleares bastará con una chaqueta ligera. El sol asoma pero ya no hay rastro del calor veraniego.

Canarias: ¡disfruta esos claros vespertinos!

El pronóstico del tiempo para este viernes 31 de octubre de 2025 presenta una mezcla entre nubosidad variable y lluvias localizadas al noroeste junto a una estabilidad palpable hacia el sur y levante. Las temperaturas son propias del calendario otoñal. La inestabilidad será pasajera; así que parece que nos espera un fin de semana más tranquilo para muchos. Pero ojo al cielo antes de salir porque nunca está demás estar preparado ante cualquier eventualidad.