EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 17 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: lluvia, viento y bajada de temperaturas en España este miércoles 5 de noviembre de 2025

La jornada estará marcada por lluvias, viento y un descenso progresivo de temperaturas en buena parte del país

Mascotas, perro y gato. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Este miércoles 5 de noviembre de 2025, la situación meteorológica en España da un vuelco y el ambiente otoñal se asienta, al menos por unos días.

Si pensabas dejar el paraguas en casa, piénsalo dos veces: la llegada de un frente atlántico trae consigo lluvias, tormentas e incluso granizo en varias regiones, además de vientos que convertirán el acto de sujetar el paraguas en una auténtica hazaña.

Si esperabas disfrutar del tradicional “veroño” español para lucir las chanclas, es hora de reconsiderarlo.

Las temperaturas comenzarán a descender, sobre todo en el oeste y noroeste, aunque las zonas del este y sur peninsular resistirán un poco más antes de rendirse al frescor otoñal. En Madrid, el termómetro alcanzará hoy una máxima de 17°C y una mínima de 9°C.

Resumen nacional: avisos por lluvia y viento, y ambiente inestable

  • Un frente atlántico cruzará la Península de oeste a este, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en gran parte del territorio.
  • Las lluvias serán más intensas en el oeste, afectando especialmente a Galicia, Extremadura, Andalucía, Asturias y Cantabria. Estas comunidades estarán bajo aviso naranja por lluvias y viento.
  • Otras diez comunidades se encontrarán en aviso amarillo por fenómenos similares.
  • No se descartan tormentas con granizo e incluso algún tornado menor en el suroeste y ciertas áreas del sur andaluz.
  • En el sureste peninsular y las Baleares, se prevé un día más tranquilo, con cielos poco nubosos o solo algo cubiertos por intervalos nublados.
  • En Canarias, habrá intervalos de nubes altas y posibilidad de lluvias débiles en las islas más montañosas.
  • En la zona del Ebro, interior de Cataluña y el este peninsular, se anticipan nieblas matinales y brumas.

El viento, protagonista incómodo

Hoy el viento del sur soplará con intensidad moderada casi en toda la Península y Baleares. Se esperan rachas muy fuertes especialmente en el noroeste, áreas montañosas y la cornisa cantábrica. Si planeas sacar la bufanda, asegúrate de que no se te escape volando.

Temperaturas: bajada progresiva, pero con matices

  • Se prevé un descenso de las máximas en el oeste peninsular, así como en Canarias, bajo Ebro y algunas zonas del centro sur y nordeste.
  • Una ligera subida será posible en el bajo Ebro y áreas del centro y sur peninsular.
  • En cuanto al resto del país, los cambios serán mínimos.
  • Las mínimas descenderán en Canarias y el noroeste; sin embargo, aumentarán ligeramente en otras regiones.

En Madrid, como ya hemos mencionado, se registrará una máxima de 17°C y una mínima de 9°C. En Zaragoza, se esperan máximas de 20°C y mínimas de 11°C. En el norte, tanto Bilbao como San Sebastián tendrán máximas de 24°C con mínimas alrededor de 15°C.

Pronóstico detallado para las principales ciudades

CiudadMínima (°C)Máxima (°C)Estado del cieloFenómenos destacados
Madrid917Nuboso, chubascosLluvias ocasionales, viento
Barcelona1321Intervalos nubososPosibles lluvias débiles
Sevilla1320Muy nuboso, lluviasLluvias, posible tormenta
Valencia1222NubosoLluvias débiles
Bilbao1524Nuboso, chubascosViento fuerte, lluvias
Zaragoza1120NubosoLluvias aisladas
A Coruña1318Muy nuboso, lluviasLluvias fuertes, viento
Las Palmas1723Intervalos nubososLluvias débiles

¿Qué nos espera los próximos días? Tabla de pronóstico (6-9 de noviembre)

DíaFenómeno principalTemperaturas (Madrid)Resumen nacional
Jueves 6Lluvias y tormentas8-15°CPrecipitaciones y tormentas en nordeste y Baleares; bajada térmica generalizada
Viernes 7Intervalos nubosos; lluvias norte7-14°CLluvias en norte y noroeste; más estable y despejado en centro y sureste
Sábado 8Nubes; lluvias norte6-14°CLluvias en tercio norte; por la tarde también afectará al nordeste y Baleares; resto estable
Domingo 9Tiempo más estable6-15°CLluvias débiles principalmente en centro y norte; ambiente fresco

Curiosidades y consejos prácticos para el día

  • Si resides en el oeste o suroeste, lo mejor será posponer las actividades al aire libre. El granizo y las tormentas pueden sorprenderte.
  • Los apasionados por la meteorología tendrán un día lleno de “entretenimiento”, con numerosos fenómenos atmosféricos concentrados en pocos kilómetros.
  • No olvides chequear los avisos emitidos por la AEMET antes de salir. Y lleva ropa adecuada: tu chaqueta impermeable será tu mejor compañera.
  • En Canarias, aunque el paraguas es opcional hoy, no descartes un chaparrón repentino.

En resumen: el otoño se hace notar

El tiempo hoy en España no permitirá que nadie se aburra: lluvias, tormentas, granizo, viento junto a un descenso progresivo de las temperaturas dan paso a lo que realmente caracteriza al mes de noviembre.. Prepárate para abrir tu paraguas… ¡y que no lo lleve volando el viento!

Palabras clave de enfoque: pronóstico del tiempo, España, lluvia, viento, temperaturas, otoño.

