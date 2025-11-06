Pronóstico del Tiempo: lluvias, frío y viento este jueves 6 de noviembre de 2025

¿Creías que el otoño había decidido pasarse de largo por España?

Hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, el clima se encarga de recordarnos que ya es hora de sacar el abrigo del armario.

Las temperaturas descienden drásticamente y la inestabilidad se hace notar en gran parte del país, sobre todo en el nordeste y las Islas Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el semáforo naranja en varias comunidades debido a las lluvias intensas y un oleaje que promete ser significativo.

Si resides en Madrid, no olvides llevar contigo paraguas y chaqueta: hoy no superaremos los 17 ºC, una cifra que nos aleja del “veroño” que disfrutamos días atrás y nos sumerge por completo en la atmósfera otoñal.

¿Dónde llueve más y por qué tanto viento?

El paso de frentes atlánticos y la formación de una baja en el Mediterráneo norte traerán cielos muy nubosos o cubiertos en casi toda la Península y Baleares, a excepción de algunas áreas del sureste y los archipiélagos, donde los claros aparecerán con cierta timidez. Las precipitaciones serán especialmente intensas en el tercio nordeste (atención, Aragón y Cataluña), donde se prevén tormentas localmente fuertes, persistentes e incluso con posibilidad de granizo. En Baleares, el cielo también se animará, sobre todo durante la mañana.

En el Cantábrico y a lo largo del litoral atlántico gallego, además de mojarte, tendrás que sujetar bien tu paraguas: rachas de viento muy fuertes acompañarán esta jornada. Si planeas acercarte a la costa, ten cuidado con el oleaje.

Por la tarde, las lluvias comenzarán a remitir y se abrirán algunos claros; sin embargo, en el norte seguirán predominando las nubes y no se descartan chubascos residuales. En los Pirineos, la cota de nieve descenderá hasta los 1.500 metros, así que los amantes del esquí pueden ir preparándose (aunque todavía solo para mirar, ya que la temporada aún no ha comenzado).

El frío se instala: desplome de temperaturas y primeras heladas

El gran titular hoy para casi toda España es el descenso acusado de las temperaturas. La caída será generalizada, pero especialmente notable en el interior sureste, donde los termómetros pueden bajar entre 8-10 ºC respecto a días anteriores. En zonas del interior norte y áreas montañosas, el frío será protagonista absoluto; por la noche llegarán las primeras heladas débiles, siendo más intensas en el Pirineo.

En ciudades del interior como León, Burgos o Cuenca, las máximas podrían quedarse cerca de los 13-15 ºC. En cambio, en la costa mediterránea, así como en el sur de Andalucía y Canarias, resistirán un poco más al frío; los termómetros seguirán marcando entre 20-24 ºC.

Viento para todos los gustos

El viento soplará con fuerza en muchos puntos del territorio nacional. Los vientos del oeste y suroeste serán predominantes, con intervalos fuertes especialmente en el Estrecho, así como en litorales atlánticos y cantábricos. No descartes alguna racha intensa en áreas montañosas o costeras. Si piensas salir con tu bicicleta o paraguas, ¡mejor hazlo con precaución!

En Canarias, se espera un ambiente nuboso con lluvias dispersas en las islas más elevadas; además habrá un descenso térmico que podría alcanzar entre 3-5 ºC, aunque aquí el viento será menos intenso.

Resumen por zonas: ¿qué esperar hoy en tu región?

Nordeste peninsular y Baleares: Lluvias y tormentas localmente fuertes. Aviso naranja por acumulaciones significativas.

Lluvias y tormentas localmente fuertes. Aviso naranja por acumulaciones significativas. Noroeste, Galicia y Cantábrico: Lluvias moderadas, viento fuerte y oleaje. Ambiente fresco.

Lluvias moderadas, viento fuerte y oleaje. Ambiente fresco. Centro y sur peninsular: Nubes intercaladas con claros; lluvias débiles junto a una bajada notable de temperaturas. Más estabilidad hacia el sureste.

Nubes intercaladas con claros; lluvias débiles junto a una bajada notable de temperaturas. Más estabilidad hacia el sureste. Pirineos: Precipitaciones persistentes, descenso notable de la cota de nieve e heladas nocturnas.

Precipitaciones persistentes, descenso notable de la cota de nieve e heladas nocturnas. Canarias: Nubosidad variable con lluvias dispersas; descenso térmico presente.

Tabla de pronóstico: próximos 4 días en España

Día Estado del cielo Temperaturas máximas (Madrid) Precipitaciones Viento Jueves 6 Muy nuboso, lluvias (NE) 17 ºC Moderadas/fuertes (nordeste) Rachas fuertes en norte Viernes 7 Nuboso, lluvias norte 16 ºC Lluvias en noroeste y norte Viento moderado Sábado 8 Nubes y claros; lluvias N 15 ºC Chubascos en tercio norte Viento flojo a moderado Domingo 9 Intervalos nubosos 17 ºC Lluvias débiles en el norte Viento flojo

Fuente: AEMET, ElTiempo.es, RTVE, Accuweather, Meteosat

¿Qué nos espera para el fin de semana?

Los modelos meteorológicos indican que este ambiente fresco junto a las lluvias continuarán afectando al norte y noroeste peninsular durante viernes y sábado. Por otro lado, en otras partes del país la situación tenderá a estabilizarse; disfrutaremos cielos menos cubiertos junto a temperaturas más suaves. Eso sí, no olvides abrigarte bien por las noches pues las heladas serán comunes sobre todo en zonas montañosas e interiores.

Así que ya sabes: hoy es un buen día para sacar ese paraguas del armario. Abrígate bien porque si eres aficionado a saltar charcos… ¡hoy tienes una oportunidad perfecta! ¡El otoño ha llegado para quedarse!