Pronóstico del Tiempo: lluvias, viento y bajada de temperaturas en España este sábado 8 de noviembre de 2025

¿Preparados para un sábado agitado?

El pronóstico meteorológico para este 8 de noviembre de 2025 en España sugiere que es el momento de sacar el paraguas y no confiarse con una chaqueta ligera. Las palabras clave de este día son: lluvias, descenso de temperaturas y viento, un trío clásico del otoño peninsular que se apoderará de la jornada en gran parte del territorio.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), junto a Meteored y otros servicios como Accuweather, apuntan a que la inestabilidad será la norma en muchas regiones del país, con especial énfasis en el norte, noreste y áreas del Mediterráneo.

Si tenía pensado salir a dar un paseo o aprovechar el día para actividades al aire libre, es mejor que revise la previsión hora a hora y busque opciones bajo techo.

Panorama general: lluvias, viento y frío a la vista

Lluvias : Se anticipan precipitaciones generalizadas, localmente intensas en el Cantábrico oriental, norte de Castellón y especialmente en Baleares , donde los chubascos pueden ser muy fuertes e ir acompañados de tormentas. El oeste gallego, el interior peninsular y las áreas montañosas también recibirán lo suyo, aunque el extremo sureste quedará más aislado.

: Se anticipan precipitaciones generalizadas, localmente intensas en el Cantábrico oriental, norte de y especialmente en , donde los chubascos pueden ser muy fuertes e ir acompañados de tormentas. El oeste gallego, el interior peninsular y las áreas montañosas también recibirán lo suyo, aunque el extremo sureste quedará más aislado. Viento : Las rachas de viento serán fuertes o muy fuertes en lugares como el bajo Ebro, noreste catalán, Maestrazgo, interior de Alicante , norte de la Región de Murcia y este de Albacete . En Galicia y el Cantábrico, hay que estar atentos a los golpes de viento en las costas.

: Las rachas de viento serán fuertes o muy fuertes en lugares como el bajo Ebro, noreste catalán, Maestrazgo, interior de , norte de la Región de y este de . En y el Cantábrico, hay que estar atentos a los golpes de viento en las costas. Temperaturas : El descenso térmico será notable en el noreste peninsular y norte de la meseta sur. En Madrid , se espera que el termómetro no supere los 12°C a media tarde, aunque la sensación será algo más fría debido al viento. En otras zonas, el ambiente se mantendrá fresco, salvo en el litoral mediterráneo y áreas del sur donde la bajada será menos pronunciada.

: El descenso térmico será notable en el noreste peninsular y norte de la meseta sur. En , se espera que el termómetro no supere los a media tarde, aunque la sensación será algo más fría debido al viento. En otras zonas, el ambiente se mantendrá fresco, salvo en el litoral mediterráneo y áreas del sur donde la bajada será menos pronunciada. Nieve: En los Pirineos, la cota de nieve se situará entre los 1600 y 2000 metros. No es un buen día para rutas altas si no desea encontrarse con sorpresas nevadas.

Pronóstico detallado por zonas

Norte peninsular y Galicia : Cielo muy nuboso o cubierto con lluvias persistentes que pueden ser puntualmente fuertes. Existe la posibilidad de tormentas y granizo en la costa gallega. En el Cantábrico oriental y Pirineos se prevén acumulaciones significativas con un ambiente poco agradable.

: Cielo muy nuboso o cubierto con lluvias persistentes que pueden ser puntualmente fuertes. Existe la posibilidad de tormentas y granizo en la costa gallega. En el Cantábrico oriental y Pirineos se prevén acumulaciones significativas con un ambiente poco agradable. Centro y meseta : Nubes bajas acompañadas de lloviznas intermitentes que irán dando paso a claros conforme avance la tarde. En Madrid , las precipitaciones serán generalmente débiles y dispersas; sin embargo, el viento del suroeste hará que se perciba una temperatura inferior a la real.

: Nubes bajas acompañadas de lloviznas intermitentes que irán dando paso a claros conforme avance la tarde. En , las precipitaciones serán generalmente débiles y dispersas; sin embargo, el viento del suroeste hará que se perciba una temperatura inferior a la real. Comunidad Valenciana y Murcia : Menos lluvia prevista, aunque no se descartan chubascos aislados junto con vientos intensos en el interior. En Valencia , se espera una máxima alrededor de los 20°C; no obstante, la sensación térmica será ligeramente inferior por efecto del viento.

: Menos lluvia prevista, aunque no se descartan chubascos aislados junto con vientos intensos en el interior. En , se espera una máxima alrededor de los 20°C; no obstante, la sensación térmica será ligeramente inferior por efecto del viento. Andalucía : Nubosidad variable con lluvias débiles concentradas en el oeste; mayor estabilidad se observará en el extremo sureste. Las temperaturas seguirán siendo suaves en la costa aunque tienden a descender.

: Nubosidad variable con lluvias débiles concentradas en el oeste; mayor estabilidad se observará en el extremo sureste. Las temperaturas seguirán siendo suaves en la costa aunque tienden a descender. Baleares : Se prevé un temporal marítimo, chubascos muy intensos y tormentas especialmente en Mallorca y Menorca . Se recomienda precaución por acumulaciones significativas y riesgo elevado de fenómenos adversos.

: Se prevé un temporal marítimo, chubascos muy intensos y tormentas especialmente en y . Se recomienda precaución por acumulaciones significativas y riesgo elevado de fenómenos adversos. Canarias: Intervalos nubosos con probables lluvias débiles sobre las islas más montañosas. El viento alisio soplará moderado con algunas rachas fuertes.

Evolución próxima: ¿más frío y lluvias?

El domingo 9 de noviembre será un día intermedio; comenzará una retirada gradual de la inestabilidad hacia el este y Baleares. Sin embargo, por la tarde-noche llegará un nuevo frente atlántico desde el noroeste que traerá lluvias a Galicia y Asturias. El resto del país disfrutará de una tregua momentánea aunque con nubes persistentes y ambiente fresco. Las temperaturas mínimas descenderán e incluso habrá heladas débiles en zonas altas del norte.

A lo largo de la próxima semana, parece que masas de aire frío provenientes del norte podrían acentuar aún más el descenso térmico e incrementar las precipitaciones especialmente en las regiones del extremo norte y noroeste. La incertidumbre persiste; sin embargo, podría ser que un anticiclón frene la llegada de borrascas hacia el sur y este.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Estado del cielo Precipitación Temperatura Madrid (°C) Viento Sábado 8 Nuboso, lluvia débil 0.5-1.6 mm 7-12 Suroeste 12-36 km/h Domingo 9 Nuboso, lloviznas débil 6-13 Suroeste 10-30 km/h Lunes 10 Intervalos nubosos ocasional 7-14 Oeste 10-25 km/h Martes 11 Poco nuboso sin precip. 8-15 Oeste 8-20 km/h

Valores aproximados. Para detalles locales actualizados consulte diariamente posibles avisos.

Consejos prácticos para hoy

No olvide llevar paraguas si reside en el norte, noreste o Baleares.

Preste atención al viento fuerte especialmente en zonas costeras o montañosas.

Si va a conducir, tenga cuidado con posibles bancos de niebla o acumulaciones hídricas.

Si planea actividades montañesas, consulte las condiciones sobre nieve y evite rutas expuestas.

¿Es este noviembre más cálido y seco de lo habitual?

Aunque hoy sea un día para mojarse, las previsiones para noviembre de 2025 indican que podría ser un mes globalmente más cálido y seco respecto a lo habitual en buena parte del país; especialmente notorio en las regiones este y sur. Únicamente el noroeste así como ciertas áreas montañosas podrían aproximarse a las medias históricas de lluvia; sin embargo, varias zonas siguen enfrentándose a problemas relacionados con la sequía.

Recuerde: lo que solía ser típico durante el otoño español ha cambiado radicalmente. Los efectos del cambio climático han hecho que estas sorpresas sean cada vez más comunes; así que mejor no confíe demasiado e infórmese siempre sobre las previsiones antes de salir.