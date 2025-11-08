Pronóstico del Tiempo: lluvias, viento y bajada de temperaturas en España este sábado 8 de noviembre de 2025

¿Preparados para un sábado agitado?
El pronóstico meteorológico para este 8 de noviembre de 2025 en España sugiere que es el momento de sacar el paraguas y no confiarse con una chaqueta ligera. Las palabras clave de este día son: lluvias, descenso de temperaturas y viento, un trío clásico del otoño peninsular que se apoderará de la jornada en gran parte del territorio.
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), junto a Meteored y otros servicios como Accuweather, apuntan a que la inestabilidad será la norma en muchas regiones del país, con especial énfasis en el norte, noreste y áreas del Mediterráneo.
Si tenía pensado salir a dar un paseo o aprovechar el día para actividades al aire libre, es mejor que revise la previsión hora a hora y busque opciones bajo techo.
Panorama general: lluvias, viento y frío a la vista
- Lluvias: Se anticipan precipitaciones generalizadas, localmente intensas en el Cantábrico oriental, norte de Castellón y especialmente en Baleares, donde los chubascos pueden ser muy fuertes e ir acompañados de tormentas. El oeste gallego, el interior peninsular y las áreas montañosas también recibirán lo suyo, aunque el extremo sureste quedará más aislado.
- Viento: Las rachas de viento serán fuertes o muy fuertes en lugares como el bajo Ebro, noreste catalán, Maestrazgo, interior de Alicante, norte de la Región de Murcia y este de Albacete. En Galicia y el Cantábrico, hay que estar atentos a los golpes de viento en las costas.
- Temperaturas: El descenso térmico será notable en el noreste peninsular y norte de la meseta sur. En Madrid, se espera que el termómetro no supere los 12°C a media tarde, aunque la sensación será algo más fría debido al viento. En otras zonas, el ambiente se mantendrá fresco, salvo en el litoral mediterráneo y áreas del sur donde la bajada será menos pronunciada.
- Nieve: En los Pirineos, la cota de nieve se situará entre los 1600 y 2000 metros. No es un buen día para rutas altas si no desea encontrarse con sorpresas nevadas.
Pronóstico detallado por zonas
- Norte peninsular y Galicia: Cielo muy nuboso o cubierto con lluvias persistentes que pueden ser puntualmente fuertes. Existe la posibilidad de tormentas y granizo en la costa gallega. En el Cantábrico oriental y Pirineos se prevén acumulaciones significativas con un ambiente poco agradable.
- Centro y meseta: Nubes bajas acompañadas de lloviznas intermitentes que irán dando paso a claros conforme avance la tarde. En Madrid, las precipitaciones serán generalmente débiles y dispersas; sin embargo, el viento del suroeste hará que se perciba una temperatura inferior a la real.
- Comunidad Valenciana y Murcia: Menos lluvia prevista, aunque no se descartan chubascos aislados junto con vientos intensos en el interior. En Valencia, se espera una máxima alrededor de los 20°C; no obstante, la sensación térmica será ligeramente inferior por efecto del viento.
- Andalucía: Nubosidad variable con lluvias débiles concentradas en el oeste; mayor estabilidad se observará en el extremo sureste. Las temperaturas seguirán siendo suaves en la costa aunque tienden a descender.
- Baleares: Se prevé un temporal marítimo, chubascos muy intensos y tormentas especialmente en Mallorca y Menorca. Se recomienda precaución por acumulaciones significativas y riesgo elevado de fenómenos adversos.
- Canarias: Intervalos nubosos con probables lluvias débiles sobre las islas más montañosas. El viento alisio soplará moderado con algunas rachas fuertes.
Evolución próxima: ¿más frío y lluvias?
El domingo 9 de noviembre será un día intermedio; comenzará una retirada gradual de la inestabilidad hacia el este y Baleares. Sin embargo, por la tarde-noche llegará un nuevo frente atlántico desde el noroeste que traerá lluvias a Galicia y Asturias. El resto del país disfrutará de una tregua momentánea aunque con nubes persistentes y ambiente fresco. Las temperaturas mínimas descenderán e incluso habrá heladas débiles en zonas altas del norte.
A lo largo de la próxima semana, parece que masas de aire frío provenientes del norte podrían acentuar aún más el descenso térmico e incrementar las precipitaciones especialmente en las regiones del extremo norte y noroeste. La incertidumbre persiste; sin embargo, podría ser que un anticiclón frene la llegada de borrascas hacia el sur y este.
Tabla de pronóstico para los próximos 4 días
|Día
|Estado del cielo
|Precipitación
|Temperatura Madrid (°C)
|Viento
|Sábado 8
|Nuboso, lluvia débil
|0.5-1.6 mm
|7-12
|Suroeste 12-36 km/h
|Domingo 9
|Nuboso, lloviznas
|débil
|6-13
|Suroeste 10-30 km/h
|Lunes 10
|Intervalos nubosos
|ocasional
|7-14
|Oeste 10-25 km/h
|Martes 11
|Poco nuboso
|sin precip.
|8-15
|Oeste 8-20 km/h
Valores aproximados. Para detalles locales actualizados consulte diariamente posibles avisos.
Consejos prácticos para hoy
- No olvide llevar paraguas si reside en el norte, noreste o Baleares.
- Preste atención al viento fuerte especialmente en zonas costeras o montañosas.
- Si va a conducir, tenga cuidado con posibles bancos de niebla o acumulaciones hídricas.
- Si planea actividades montañesas, consulte las condiciones sobre nieve y evite rutas expuestas.
¿Es este noviembre más cálido y seco de lo habitual?
Aunque hoy sea un día para mojarse, las previsiones para noviembre de 2025 indican que podría ser un mes globalmente más cálido y seco respecto a lo habitual en buena parte del país; especialmente notorio en las regiones este y sur. Únicamente el noroeste así como ciertas áreas montañosas podrían aproximarse a las medias históricas de lluvia; sin embargo, varias zonas siguen enfrentándose a problemas relacionados con la sequía.
Recuerde: lo que solía ser típico durante el otoño español ha cambiado radicalmente. Los efectos del cambio climático han hecho que estas sorpresas sean cada vez más comunes; así que mejor no confíe demasiado e infórmese siempre sobre las previsiones antes de salir.