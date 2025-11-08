  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 12 grados

Pronóstico del Tiempo: lluvias, viento y bajada de temperaturas en España este sábado 8 de noviembre de 2025

Jornada marcada por lluvias generalizadas, viento intenso y descenso térmico en buena parte de España

Pronóstico del Tiempo: lluvias, viento y bajada de temperaturas en España este sábado 8 de noviembre de 2025
Mascotas. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

Siete alimentos esenciales para incrementar la masa muscular (y una receta de salmón asado con pesto que no te puedes perder)

Siete alimentos esenciales para incrementar la masa muscular (y una receta de salmón asado con pesto que no te puedes perder)

¿Preparados para un sábado agitado?

El pronóstico meteorológico para este 8 de noviembre de 2025 en España sugiere que es el momento de sacar el paraguas y no confiarse con una chaqueta ligera. Las palabras clave de este día son: lluvias, descenso de temperaturas y viento, un trío clásico del otoño peninsular que se apoderará de la jornada en gran parte del territorio.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), junto a Meteored y otros servicios como Accuweather, apuntan a que la inestabilidad será la norma en muchas regiones del país, con especial énfasis en el norte, noreste y áreas del Mediterráneo.

Si tenía pensado salir a dar un paseo o aprovechar el día para actividades al aire libre, es mejor que revise la previsión hora a hora y busque opciones bajo techo.

Panorama general: lluvias, viento y frío a la vista

  • Lluvias: Se anticipan precipitaciones generalizadas, localmente intensas en el Cantábrico oriental, norte de Castellón y especialmente en Baleares, donde los chubascos pueden ser muy fuertes e ir acompañados de tormentas. El oeste gallego, el interior peninsular y las áreas montañosas también recibirán lo suyo, aunque el extremo sureste quedará más aislado.
  • Viento: Las rachas de viento serán fuertes o muy fuertes en lugares como el bajo Ebro, noreste catalán, Maestrazgo, interior de Alicante, norte de la Región de Murcia y este de Albacete. En Galicia y el Cantábrico, hay que estar atentos a los golpes de viento en las costas.
  • Temperaturas: El descenso térmico será notable en el noreste peninsular y norte de la meseta sur. En Madrid, se espera que el termómetro no supere los 12°C a media tarde, aunque la sensación será algo más fría debido al viento. En otras zonas, el ambiente se mantendrá fresco, salvo en el litoral mediterráneo y áreas del sur donde la bajada será menos pronunciada.
  • Nieve: En los Pirineos, la cota de nieve se situará entre los 1600 y 2000 metros. No es un buen día para rutas altas si no desea encontrarse con sorpresas nevadas.

Pronóstico detallado por zonas

  • Norte peninsular y Galicia: Cielo muy nuboso o cubierto con lluvias persistentes que pueden ser puntualmente fuertes. Existe la posibilidad de tormentas y granizo en la costa gallega. En el Cantábrico oriental y Pirineos se prevén acumulaciones significativas con un ambiente poco agradable.
  • Centro y meseta: Nubes bajas acompañadas de lloviznas intermitentes que irán dando paso a claros conforme avance la tarde. En Madrid, las precipitaciones serán generalmente débiles y dispersas; sin embargo, el viento del suroeste hará que se perciba una temperatura inferior a la real.
  • Comunidad Valenciana y Murcia: Menos lluvia prevista, aunque no se descartan chubascos aislados junto con vientos intensos en el interior. En Valencia, se espera una máxima alrededor de los 20°C; no obstante, la sensación térmica será ligeramente inferior por efecto del viento.
  • Andalucía: Nubosidad variable con lluvias débiles concentradas en el oeste; mayor estabilidad se observará en el extremo sureste. Las temperaturas seguirán siendo suaves en la costa aunque tienden a descender.
  • Baleares: Se prevé un temporal marítimo, chubascos muy intensos y tormentas especialmente en Mallorca y Menorca. Se recomienda precaución por acumulaciones significativas y riesgo elevado de fenómenos adversos.
  • Canarias: Intervalos nubosos con probables lluvias débiles sobre las islas más montañosas. El viento alisio soplará moderado con algunas rachas fuertes.

Evolución próxima: ¿más frío y lluvias?

El domingo 9 de noviembre será un día intermedio; comenzará una retirada gradual de la inestabilidad hacia el este y Baleares. Sin embargo, por la tarde-noche llegará un nuevo frente atlántico desde el noroeste que traerá lluvias a Galicia y Asturias. El resto del país disfrutará de una tregua momentánea aunque con nubes persistentes y ambiente fresco. Las temperaturas mínimas descenderán e incluso habrá heladas débiles en zonas altas del norte.

A lo largo de la próxima semana, parece que masas de aire frío provenientes del norte podrían acentuar aún más el descenso térmico e incrementar las precipitaciones especialmente en las regiones del extremo norte y noroeste. La incertidumbre persiste; sin embargo, podría ser que un anticiclón frene la llegada de borrascas hacia el sur y este.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

DíaEstado del cieloPrecipitaciónTemperatura Madrid (°C)Viento
Sábado 8Nuboso, lluvia débil0.5-1.6 mm7-12Suroeste 12-36 km/h
Domingo 9Nuboso, lloviznasdébil6-13Suroeste 10-30 km/h
Lunes 10Intervalos nubososocasional7-14Oeste 10-25 km/h
Martes 11Poco nubososin precip.8-15Oeste 8-20 km/h

Valores aproximados. Para detalles locales actualizados consulte diariamente posibles avisos.

Consejos prácticos para hoy

  • No olvide llevar paraguas si reside en el norte, noreste o Baleares.
  • Preste atención al viento fuerte especialmente en zonas costeras o montañosas.
  • Si va a conducir, tenga cuidado con posibles bancos de niebla o acumulaciones hídricas.
  • Si planea actividades montañesas, consulte las condiciones sobre nieve y evite rutas expuestas.

¿Es este noviembre más cálido y seco de lo habitual?

Aunque hoy sea un día para mojarse, las previsiones para noviembre de 2025 indican que podría ser un mes globalmente más cálido y seco respecto a lo habitual en buena parte del país; especialmente notorio en las regiones este y sur. Únicamente el noroeste así como ciertas áreas montañosas podrían aproximarse a las medias históricas de lluvia; sin embargo, varias zonas siguen enfrentándose a problemas relacionados con la sequía.

Recuerde: lo que solía ser típico durante el otoño español ha cambiado radicalmente. Los efectos del cambio climático han hecho que estas sorpresas sean cada vez más comunes; así que mejor no confíe demasiado e infórmese siempre sobre las previsiones antes de salir.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]