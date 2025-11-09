Pronóstico del Tiempo: España recibe con aire fresco y alguna sorpresa este domingo 9 de noviembre de 2025

Este domingo, el pronóstico meteorológico para España se presenta lleno de matices y sorpresas.

Los especialistas en climatología y modelos meteorológicos están de acuerdo: el país está inmerso en una transición otoñal, marcada por la mezcla de frentes nubosos, descenso térmico y precipitaciones esporádicas.

Si eres de los que echa un vistazo al cielo antes de salir, aquí tienes un resumen útil, claro y, por qué no decirlo, con un toque de humor para que el paraguas no te tome desprevenido.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) junto a otros servicios fiables como El Tiempo.es y AccuWeather presentan un panorama donde la inestabilidad atmosférica será protagonista en varias regiones.

Sin embargo, el ambiente fresco y los cielos cambiantes predominarán a lo largo del día.

Madrid: Entre el fresco y las nubes, pero sin diluvios

En la capital, Madrid, se espera que el termómetro alcance una máxima de 15 grados y una mínima que oscilará entre los 2-3 grados. Si tenías pensado sacar el abrigo de entretiempo, hoy es un buen momento para hacerlo. La probabilidad de lluvia es muy baja, apenas un 1%, aunque la nubosidad estará alrededor del 64% durante la jornada. Las ráfagas de viento serán suaves, lo que significa que no habrá riesgo para esos peinados más elaborados.

Temperatura máxima: 15°C

15°C Temperatura mínima: 2-3°C

2-3°C Probabilidad de lluvia: 1%

1% Nubosidad: 64%

64% Viento: leve

La sensación térmica será ligeramente más fría por la mañana, así que si planeas salir a correr al amanecer, ¡no olvides llevar la chaqueta!

Norte peninsular: Chubascos y ambiente húmedo

En el norte, la situación se complica un poco más. En Asturias, por ejemplo, se prevé cielos nubosos a cubiertos, con posibilidad de nieblas matinales y precipitaciones que se desplazarán de oeste a este durante la tarde. Las temperaturas variarán entre los 5 y los 18 grados según la localidad. El viento será suave desde el sur y en las zonas elevadas de la cordillera podrían registrarse heladas débiles. Si te encuentras por allí, abrígate bien y lleva paraguas.

Andalucía: Suave y templado, con nubes de fondo

Más al sur, en Sevilla y Málaga, el ambiente será más benigno. En Sevilla, se alcanzará una máxima de 21 grados y una mínima de 8, con índice UV moderado y escasa probabilidad de lluvia. En Málaga, el termómetro llegará a los 22 grados; aunque habrá nubes, la precipitación será escasa. El viento soplará moderadamente, con ráfagas puntuales que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en Málaga.

Galicia y Cantábrico: Tormentas y posibles granizos

En Galicia, se anticipan chubascos localmente intensos que estarán ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo, especialmente hacia el oeste. En el Cantábrico oriental y áreas montañosas del norte peninsular las lluvias serán persistentes con acumulaciones significativas. Si vas a circular por carreteras secundarias, ten cuidado ya que la visibilidad puede verse afectada por brumas o bancos de niebla.

Canarias: Intervalos nubosos y lluvias en el norte

El archipiélago canario vivirá un domingo marcado por intervalos nubosos con posibles precipitaciones en las islas del norte. El viento alisio se hará notar con intervalos que irán desde moderados hasta fuertes en las zonas más expuestas.

¿Por qué este tiempo? El anticiclón y las masas de aire frío

El estudio de los modelos meteorológicos sugiere que nos encontramos en la frontera entre la influencia de un anticiclón al suroeste peninsular y una entrada de aire frío procedente del continente europeo. Este cruce provoca que las temperaturas en España se mantengan generalmente algo más altas de lo habitual; sin embargo, no se descarta un descenso térmico en los próximos días. La incertidumbre sigue presente así que hay que estar atentos a cualquier cambio inesperado.

Tabla de pronóstico: Los próximos 4 días en Madrid

Día Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Prob. lluvia (%) Domingo 9 2-3 15 Nuboso, escasa lluvia 1 Lunes 10 3 16-17 Intervalos nubosos 10 Martes 11 4 17-21 Intervalos nubosos 5 Miércoles 12 5 18-20 Parcialmente nuboso 5

Fuentes: AEMET, El Tiempo.es, Clarin, Europa Press

Breves de otras ciudades

Oviedo: 5/16°C, cielos cubiertos con posibilidad de lluvia vespertina.

5/16°C, cielos cubiertos con posibilidad de lluvia vespertina. Gijón: 6/18°C; condiciones similares a Oviedo.

6/18°C; condiciones similares a Oviedo. Málaga: 13/22°C; nubes presentes pero sin lluvia.

13/22°C; nubes presentes pero sin lluvia. Sevilla: 8/21°C; sol alternando con nubes en un ambiente seco.

8/21°C; sol alternando con nubes en un ambiente seco. Mérida: 1/17°C; intervalos nubosos sin lluvias significativas.

Resumen general: ¿Qué esperar hoy y esta semana?

Las temperaturas permanecerán frescas como suele ser habitual en otoño pero sin grandes extremos.

En el norte habrá más humedad junto a lluvias y cielos cubiertos; mientras tanto, en el sur y centro disfrutaremos de un ambiente más templado con algunas nubes dispersas.

El viento jugará un papel importante especialmente en las costas y montañas pero no se esperan episodios preocupantes.

Puedes dejar el paraguas guardado en gran parte de la Península salvo en las regiones del norte.

De cara a los próximos días hay una tendencia hacia temperaturas algo más suaves junto con estabilidad climática; aunque persiste cierta incertidumbre debido a las masas frías provenientes del norte europeo.

Notas de interés y consejos prácticos

Si tienes planes al aire libre hoy asegúrate de consultar el pronóstico local antes de salir.

Las noches serán frescas e incluso frías sobre todo en interior y norte peninsular; así que es recomendable abrigarse bien.

Atención conductores: nieblas o lluvias pueden afectar la visibilidad especialmente hacia el norte.

Y si eres amante del sol… hoy tendrás que esperar porque las nubes dominarán gran parte del panorama meteorológico en toda España.

¡Que no te amargue el tiempo este domingo! Disfruta del otoño. Recuerda que tanto en meteorología como en la vida misma no hay certezas absolutas… salvo que siempre brilla el sol detrás de esas nubes.