Pronóstico del Tiempo: Nubes y temperaturas suaves en España este lunes 10 de noviembre de 2025

¿Preparados para arrancar la semana con buen pie? Este lunes, el tiempo en España nos trae cielos llenos de nubosidad, aunque las lluvias se quedarán en un segundo plano en la mayoría del territorio. Según las últimas previsiones de la AEMET, RTVE y otros medios especializados, hoy nos espera un ambiente típicamente otoñal, pero con temperaturas más agradables de lo habitual. Así que, si tenías pensado llevar paraguas en Madrid, mejor déjalo en casa y opta por una chaqueta ligera: se prevé que el termómetro alcance los 15 grados.

Panorama nacional: ¿Dónde lloverá y dónde no?

En el noroeste peninsular (Galicia, Asturias, y algunas zonas de Castilla y León), un frente atlántico traerá cielos cubiertos y algunas lluvias débiles, sobre todo durante las primeras horas. No esperes diluvios; más bien será ese chispeo incómodo que te hace dudar entre sacar el paraguas o confiar en una capucha.

El resto del país se librará de la lluvia. Habrá nubes medias y altas en muchas regiones, pero el sol brillará especialmente en el sur y la costa mediterránea. Si te encuentras en Málaga o Alicante, prepárate para disfrutar de temperaturas casi veraniegas: 26 grados en Málaga y 24 en Alicante.

En Canarias, se prevén cielos nubosos en las zonas norte y oeste, con posibilidad de precipitaciones débiles, aunque los vientos alisios seguirán dominando y mantendrán un ambiente templado.

Temperaturas: otoño templado y mínimas al alza

Este lunes presenta una clara tendencia: temperaturas máximas algo superiores a lo normal para noviembre, sobre todo en la vertiente mediterránea y la costa andaluza. Las mínimas también experimentarán un notable ascenso en la mitad norte y Baleares.

Aquí te dejamos algunos valores destacados para hoy:

Ciudad Máxima prevista (°C) Mínima prevista (°C) Estado del cielo Prob. lluvia Madrid 15 3 Nuboso 10% Barcelona 19 9 Nuboso 1% Málaga 26 15 Despejado 0% Valencia 22 13 Despejado 0% Sevilla 23 11 Nuboso 5% Bilbao 15 7 Nuboso 40% A Coruña 17 10 Nuboso 60% Las Palmas 23 17 Nuboso 20%

Fuente: AEMET, RTVE, ElTiempo.es, Infobae, Accuweather

Viento y otros fenómenos: ¿Algo que destacar?

Los vientos soplarán desde el oeste, con rachas moderadas especialmente en el este peninsular y Baleares. Las rachas serán algo más intensas en el litoral cantábrico y Canarias. No se anticipan fenómenos meteorológicos adversos significativos, salvo por algunas neblinas matinales persistentes en áreas montañosas y posibles heladas débiles en el norte peninsular, particularmente en los Pirineos.

¿Qué nos espera el resto de la semana? Tabla de pronóstico a cuatro días

Para aquellos que planean sus actividades con antelación, aquí tienes un resumen del pronóstico para los próximos cuatro días en las principales ciudades españolas:

Día Madrid Barcelona Málaga Bilbao Las Palmas Lunes 10 15°C Nubes 19°C Nubes 26°C Sol 15°C Nubes 23°C Nubes Martes 11 16°C Nuboso 18°C Nuboso 25°C Sol 14°C Lluvia 22°C Nuboso Miércoles12 16°C Nuboso 17°C Nuboso 25°C Sol 13°C Lluvia 22°C Nuboso Jueves13 15°C Nuboso 17°C Nuboso 24°C Sol 13°C Lluvia 22°C Nuboso

Fuente: AEMET, ElTiempo.es, Meteosat, RTVE

Resumen de tendencias : Persistencia de la nubosidad en la mitad norte y centro. Posibles lluvias concentradas principalmente en el noroeste y norte peninsular durante martes y miércoles. Mantendremos unas temperaturas agradables, superiores a lo habitual, sobre todo hacia el sur y levante. En Canarias, ambiente templado con probabilidad de lluvias débiles hacia las islas occidentales.

Humor meteorológico: ¿otoño o primavera disfrazada?

Si noviembre prometía mantas acogedoras y chocolate caliente, este año parece preferir invitar a disfrutar de terrazas al sol. El clima sigue siendo caprichoso: mientras que hay nubes y algunas lluvias tímidas por el noroeste, el sur disfrutará de un sol radiante junto a un calor suave. Además, los modelos meteorológicos sugieren que podría haber alguna borrasca activa a lo largo de la semana; sin embargo, la tendencia general apunta a un otoño más cálido que lo habitual e incluso primaveral.

Así que si eres de los que guardan abrigos hasta que no queda más remedio, hoy puedes relajarte un poco. Eso sí, no te confíes demasiado: el tiempo puede ser impredecible aquí en España, especialmente durante noviembre cuando se debate entre otoño e primavera como si fuera una trama dramática.

Recomendaciones y avisos

Consulta los avisos meteorológicos actualizados si resides en zonas del noroeste o en Canarias , ya que podrían darse lluvias intensas o viento fuerte.

, ya que podrían darse lluvias intensas o viento fuerte. Aprovecha estos días templados para salir al aire libre pero mantente alerta ante posibles cambios bruscos.

Si sufres alergia al polvo o eres aficionado a observar estrellas, ten cuidado con el posible polvo en suspensión que podría llegar desde el miércoles gracias a vientos del sur.

Conclusión: ¿Un lunes típico? No exactamente; uno más suave y nuboso

El pronóstico para este lunes diez de noviembre de dos mil veinticinco deja claro que tendremos una jornada marcada por abundante nubosidad al norte y oeste del país junto a algunas lluvias localizadas. Sin embargo, las temperaturas serán agradables para gran parte del territorio. Un día ideal para disfrutarlo mientras permanecemos atentos a cómo evoluciona esta caprichosa meteorología. Y no olvidemos hacerlo con humor e ingenio.