Pronóstico del Tiempo en España: lluvias, contrastes térmicos y avisos por viento este martes 11 de noviembre de 2025

¿Preparado para salir a la calle? Este martes, el tiempo en España llega repleto de contrastes.

Si resides en el norte, no olvides el paraguas; mientras que si te encuentras en la costa mediterránea, disfruta del sol, aunque un cambio se aproxima.

La atmósfera, siempre impredecible, nos presenta un día donde chaquetas y gafas de sol luchan por ser las protagonistas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos por viento, lluvias y oleaje en varias comunidades del norte.

En contraste, en el centro y este peninsular, las temperaturas suben, recordándonos que el invierno aún no se ha instalado con fuerza.

Un día marcado por borrascas, nubosidad variable y un vaivén térmico que bien podría ser parte de un thriller meteorológico.

¿Qué nos depara la jornada? Borrasca “Claudia” al mando

La estrella del día es la borrasca Claudia, que continúa dejando su impronta en la mitad norte y occidental del país. En Galicia, el frente atlántico trae lluvias persistentes e incluso fuertes, sobre todo en el oeste de A Coruña, donde las acumulaciones pueden ser significativas. Las rachas de viento del sur soplan con fuerza en esta comunidad y en las zonas montañosas del área cantábrica.

En otras partes de la vertiente cantábrica, así como en el Sistema Central y el oeste de Castilla y León y Extremadura, se prevén cielos nubosos o cubiertos, con lluvias menos intensas pero igualmente incómodas para quienes olviden su paraguas. El suroeste peninsular experimenta los últimos coletazos de una depresión aislada, mientras que la inestabilidad comienza a asomarse hacia el archipiélago canario.

Por otro lado, el este peninsular y Baleares disfrutan de un clima más seco y templado. La dorsal subtropical se hace presente junto a la llegada ocasional de polvo en suspensión desde el norte de África.

Temperaturas: subidas notables y ambiente templado

El pronóstico del tiempo señala que las temperaturas máximas tienden a ascender en gran parte del país, especialmente en el Cantábrico y el tercio este. En la capital, Madrid alcanzará hoy una máxima de 16°C y una mínima de 6°C; condiciones bastante agradables para un 11 de noviembre.

Por regiones:

Galicia, Cantábrico y oeste : entre 12 y 15°C; la sensación térmica será menor debido al viento y la lluvia.

: entre 12 y 15°C; la sensación térmica será menor debido al viento y la lluvia. Centro y sur : máximas entre 15-18°C; ambiente templado con noches suaves.

: máximas entre 15-18°C; ambiente templado con noches suaves. Levante y Baleares : hasta 20°C en algunos lugares; noches frescas.

: hasta 20°C en algunos lugares; noches frescas. Canarias: temperaturas habituales con ligeros descensos por nubosidad.

Las mínimas se mantienen estables salvo en áreas montañosas donde aún se registran algunas heladas nocturnas puntuales.

Vientos: protagonistas en el norte y zonas altas

El viento sopla con fuerza en el noroeste, especialmente en Galicia, Asturias y Cantabria, donde se esperan rachas muy intensas, sobre todo cerca de las costas y áreas montañosas. En otras partes del país, el viento será más suave o moderado; soplará desde el sur y oeste con algo más de intensidad en puntos del litoral mediterráneo y zonas elevadas.

En Canarias, predomina un alisio moderado con algunas rachas fuertes sobre las islas occidentales.

Fenómenos destacados del día

Lluvias fuertes y persistentes: especialmente en Galicia y puntos del Cantábrico.

y puntos del Cantábrico. Avisos por viento y oleaje: activos en el noroeste y áreas altas del norte.

Nubosidad variable: cielos cubiertos al noroeste mientras que son despejados o poco nubosos al este y sur.

Temperaturas ascendentes: ambiente más suave para las regiones central y oriental.

Precipitaciones débiles: esperadas en el norte de Gran Canaria así como también en las islas occidentales.

Pronóstico para los próximos 4 días: ¿qué viene después?

Aquí tienes una tabla resumen con la previsión meteorológica para los próximos días en las principales regiones españolas. Esta información proviene de fuentes fiables y actualizadas:

Día Norte (Galicia, Cantábrico) Centro (Madrid, Castilla) Este (Valencia, Murcia, Baleares) Sur (Andalucía) Canarias Mié 12/11 Lluvias, viento, 14-16°C Nuboso, 16°C Despejado, 18-20°C Nuboso, 17°C Nubes, 22°C Jue 13/11 Lluvias intensas, 15°C Nuboso, 15°C Poco nuboso, 19°C Nubes, 16°C Lluvias, 21°C Vie 14/11 Lluvias; desciende temp; 13°C Chubascos; 13°C Nuboso; 17°C Lluvias; 15°C Lluvias; 20°C Sáb 15/11 Lluvias; viento; 12°C Nuboso; 12°C Nuboso; 16°C Lluvias; 14°C Lluvias; 19°C

Notas rápidas:

El noroeste seguirá bajo lluvias intensas y vientos toda la semana.

seguirá bajo lluvias intensas y vientos toda la semana. En el centro , aumentará la nubosidad con posibilidad de chubascos a partir del jueves.

, aumentará la nubosidad con posibilidad de chubascos a partir del jueves. El este junto a Baleares mantendrán su sol radiante aunque con tendencia a más nubes.

junto a mantendrán su sol radiante aunque con tendencia a más nubes. En el sur , se anticipan lluvias a partir del jueves.

, se anticipan lluvias a partir del jueves. Para Canarias, es importante estar atentos a posibles lluvias localmente fuertes sobre las islas occidentales durante el fin de semana.

Recomendaciones para el día

En el norte , saca tu chubasquero. Ten cuidado si conduces por zonas montañosas o costeras.

, saca tu chubasquero. Ten cuidado si conduces por zonas montañosas o costeras. En el centro , aprovecha ese ambiente templado pero mantente alerta ante posibles cambios desde jueves.

, aprovecha ese ambiente templado pero mantente alerta ante posibles cambios desde jueves. En el este , disfruta del sol pero no bajes la guardia: octubre siempre tiene sorpresas bajo la manga.

, disfruta del sol pero no bajes la guardia: octubre siempre tiene sorpresas bajo la manga. En el sur , será una jornada tranquila antes de que lleguen las lluvias.

, será una jornada tranquila antes de que lleguen las lluvias. Para los que estén en Canarias, consulta los avisos meteorológicos locales si planeas moverte por las islas occidentales.

En resumen: España dividida entre borrascas y “veranillo de San Martín”

El pronóstico del tiempo para hoy nos presenta una España partida. Por un lado está el noroeste empapado por la borrasca Claudia, mientras que otras regiones disfrutan de un clima más placentero. Los próximos días traerán más movimiento atmosférico con descensos térmicos acompañados por lluvias que avanzarán hacia tierras interiores. Así que ya sabes: ve preparando tu armario otoñal porque tanto chaquetas como paraguas serán tus mejores compañeros.