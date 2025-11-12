Pronóstico del Tiempo: la borrasca Claudia azota España con lluvia y viento este miércoles 12 de noviembre del 2025

Este miércoles 12 de noviembre, España se enfrenta a una jornada marcada por la inestabilidad provocada por la borrasca Claudia, que ha llevado a varias comunidades autónomas a activar alertas.

No es el día ideal para quedarse en casa viendo llover; más bien es momento de estar atentos a los avisos meteorológicos y prepararse. La situación es seria, pero hay que mantener la calma: los meteorólogos han estado advirtiendo sobre esto durante días.

Galicia, Cantabria y el Principado de Asturias están bajo aviso naranja por condiciones adversas, mientras que Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra tienen un aviso amarillo.

Esto significa que el clima no será precisamente propicio para un paseo al atardecer, pero tampoco es el fin del mundo. Lo importante es saber qué esperar y cómo actuar.

Lluvia, lluvia y más lluvia en el tercio occidental

El tercio occidental de la Península es donde hoy se concentra la peor parte del temporal. Galicia experimentará las precipitaciones más intensas y continuas, sobre todo en su zona oeste y sur, donde las lluvias vendrán acompañadas de tormentas ocasionales. Los acumulados de agua podrían llegar hasta los 350 mm en ciertos puntos, una cifra considerable si pensamos en las horas continuas de lluvia. En otras palabras: paraguas imprescindible y precaución al volante.

Las lluvias irán avanzando hacia Asturias, Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía a lo largo del día, alcanzando la zona centro al caer la tarde. En estos lugares se prevén acumulados entre 40 y 60 mm en un lapso de 12 horas, lo que justifica los avisos amarillos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Canarias, también se esperan cielos cubiertos con abundantes precipitaciones, especialmente en Gran Canaria, aunque con menor intensidad que en la Península.

Viento: cuando la atmósfera se desata

Si la lluvia fuera poco, el viento también jugará un papel protagonista hoy. Las rachas alcanzan intensidades muy fuertes en los litorales de Galicia y amplias zonas del área cantábrica, con posibilidades incluso de alcanzar velocidades huracanadas en las cumbres de la Cordillera Cantábrica. Estamos hablando de rachas superiores a 100 km/h tanto en el oeste del Sistema Central como en la costa gallega.

El viento del sur será moderado en gran parte de la Península, aunque habrá intervalos fuertes que harán que los árboles se balanceen inquietantemente. En las costas gallegas, las olas podrían alcanzar entre 4 y 6 metros de altura; así que marineros ya lo saben: mejor no aventurarse hoy al mar.

Temperaturas: un día templado a pesar del caos

A pesar de toda esta inestabilidad climática, las temperaturas no serán excesivamente frías. Se anticipa un descenso de las máximas en Galicia, mientras que en otras partes del país se prevén aumentos significativos, especialmente notables en el centro peninsular y el alto Guadalquivir. En Madrid, se esperan alcanzar los 21 grados; por su parte, Valencia rondará los 20 grados. En Talavera de la Reina, el termómetro podría incluso llegar a los 22 grados.

Las mínimas descenderán en el norte de Castilla y León, pero subirán en otras regiones, sobre todo en áreas de la meseta sur y Andalucía. Es uno de esos días donde por la mañana necesitarás abrigo, pero por la tarde podrías quitarte la chaqueta si no fuera por ese viento incómodo.

Fenómenos costeros y otros detalles a considerar

Más allá de lluvia y viento, la borrasca Claudia también trae consigo fenómenos costeros importantes para Galicia, lo que justifica el aviso naranja. Los litorales gallegos vivirán oleaje considerable con riesgo de inundaciones en zonas bajas cercanas al mar. Si resides cerca del océano, asegúrate de asegurar tus pertenencias.

En Baleares y la vertiente mediterránea peninsular, predominarán los vientos del este, aunque con menor intensidad que por el oeste. La situación allí será más tranquila; sin embargo, tampoco será un día idóneo para disfrutar del sol.

Los próximos días: la borrasca se resiste a marcharse

La inestabilidad continuará más allá de hoy. Para el jueves, se anticipan precipitaciones fuertes y persistentes en varios puntos del país como son Galicia, el oeste del Sistema Central, la Cordillera Cantábrica, Andalucía y Canarias. Las rachas muy fuertes seguirán siendo protagonistas.

El viernes traerá cielos nubosos con precipitaciones que afectarán a gran parte del territorio nacional, siendo Galicia, Andalucía y zonas montañosas como los Pirineos o la Cordillera Cantábrica donde se registren mayores acumulados. Parece claro que Claudia no tiene prisa por marcharse.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Situación General Precipitaciones Viento Temperaturas Máx. Avisos Miércoles 12 Cielos cubiertos; muy inestable Fuertes y persistentes; hasta 350 mm posibles en Galicia Rachas muy fuertes; huracanadas en montañas 21°C (Madrid) Naranja: Galicia, Cantabria, Asturias; Amarillo: Castilla y León, Navarra Jueves 13 Inestabilidad continua Fuertes precipitaciones esperadas Rachas muy fuertes generalizadas Entre 18-22°C según zona Amarillo por viento en varias comunidades Viernes 14 Nuboso; frente atlántico avanzando Abundantes precipitaciones; persistentes sobre todo en Galicia y Andalucía Moderado a fuerte Entre 17-21°C Naranja: Andalucía, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia Sábado 15 Mejora gradual; anticiclón aproximándose Débiles ocasionales; desaparición esperada en nordeste Moderado; amainando progresivamente Entre 16-20°C Sin avisos significativos

Recomendaciones prácticas para hoy

Antes de salir este miércoles, ten presentes estos consejos básicos: lleva contigo un paraguas resistente (los convencionales podrían no soportar el viento), opta por ropa abrigada pero cómoda; si vas a conducir, ten especial cuidado con las carreteras mojadas. Los vientos fuertes pueden afectar particularmente a vehículos altos o remolques.

Si resides en Galicia, Cantabria o Asturias, mantente alerta ante los avisos emitidos por AEMET durante toda la jornada. Las condiciones pueden cambiar rápidamente; estar informado siempre es mejor que enfrentarse a sorpresas desagradables. En áreas montañosas algunos caminos podrían tornarse peligrosos debido a esa combinación letal entre intensa lluvia y vientos huracanados.

Para aquellos involucrados en sectores como construcción o agricultura hoy es un día para mantener precauciones adicionales. Las rachas superiores a 100 km/h son serias e incluso pueden provocar problemas con drenajes urbanos debido al agua acumulada.

El contexto meteorológico: una borrasca atlántica típica de noviembre

La borrasca Claudia representa una depresión atlántica habitual para esta época del año. Noviembre suele ser uno de los meses más lluviosos para muchas regiones españolas, especialmente en el noroeste peninsular donde frecuentemente superan los 150 litros por metro cuadrado. Este sistema trae consigo toda esa energía proveniente del Atlántico Norte generando esos vientos intensos junto con abundantes lluvias típicas del otoño avanzado.

Lo curioso es que aunque noviembre del presente año parece perfilarse como más cálido y seco comparativamente hablando, estos episodios puntuales son totalmente normales dentro lo esperado para esta temporada. Son esas excepciones que confirman una regla general: sí puede haber sequía promedio durante este mes pero cuando llueve… llueve con fuerza.

Conclusión: prepárate sin alarma

Este miércoles 12 será un día marcado por condiciones adversas climatológicas para gran parte de España—especialmente hacia el tercio occidental—con lluvias constantes , vientos intensos junto con fenómenos costeros relevantes justifican esos avisos naranjas o amarillos activados . Sin embargo , no estamos ante nada extraordinario para esta época . Los españoles estamos acostumbrados ya a estas borrascas atlánticas ; aunque causan inconvenientes , son necesarias para mantener acuíferos embalses adecuados .

Así pues , ya sabes : paraguas contigo , precaución al volante , ojo atento hacia avisos oficiales . La borrasca Claudia pasará , como todas lo hacen , pronto volveremos disfrutar cielos despejados . Mientras tanto , no te sorprenda este temporal .