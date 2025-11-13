Pronóstico del Tiempo: lluvias, viento y contrastes térmicos este 13 de noviembre de 2025

¿Listo para un jueves que puede exigirte tanto chubasquero como gafas de sol?

El pronóstico para este 13 de noviembre de 2025 en España promete una jornada llena de sorpresas: lluvias intensas en el oeste, viento fuerte en el norte y temperaturas que siguen jugando al despiste en el este y el sur.

Si eres de los que se levantan temprano en Madrid, ten en cuenta que el termómetro alcanzará 17 grados como máxima, así que aún no es momento de sacar el abrigo polar.

Los meteorólogos, ese grupo siempre ocupado, advierten sobre la llegada de la borrasca Claudia, que entra por el oeste peninsular trayendo consigo cielos nublados y precipitaciones abundantes en Galicia, el oeste del sistema Central, la cordillera Cantábrica, Andalucía occidental y hasta las Islas Canarias.

Así que si tienes planes al aire libre en estas áreas, mejor consulta el pronóstico antes de salir corriendo.

Panorama general: oeste pasado por agua, este más templado

En la mitad occidental peninsular , especialmente en Galicia y las zonas montañosas del noroeste, el paraguas será tu mejor aliado. Se esperan lluvias persistentes e incluso localmente fuertes, con tormentas ocasionales en la costa atlántica y posibilidad de alguna sorpresa como una tromba marina o un tornado breve en Andalucía occidental .

El viento soplará con fuerza en Asturias y Cantabria, donde hay aviso naranja por rachas muy intensas. En otras áreas del noroeste y zonas elevadas de la península, también habrá viento fuerte, así que ten cuidado con las corbatas y los peinados elaborados.

En el centro y este peninsular, la atmósfera será más tranquila, con intervalos nubosos y escasas precipitaciones. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se prevé un día bastante apacible, con máximas de 22 grados y mínimas de 12.

Las Islas Baleares disfrutarán de cielos despejados, mientras que en Canarias, la cola de la borrasca dejará lluvias intensas que irán disminuyendo a lo largo del día.

Temperaturas: suaves en el este, descenso en el interior

El mapa térmico revela un contraste notable: en la meseta Sur y las zonas interiores de Andalucía , las temperaturas descenderán considerablemente; mientras tanto, en el noreste y a lo largo del litoral mediterráneo se registrarán ligeros aumentos. En Madrid , se espera una máxima de 17 grados y mínima de 11.

Llama la atención los 30 grados en Melilla, como si allí el otoño fuese solo un eco lejano.

En la cornisa cantábrica y Galicia, las máximas oscilarán entre los 16 y los 20 grados, acompañadas de mínimas suaves. En Málaga, se prevén 22 grados como máxima y 16 como mínima, con un bajo riesgo de lluvia.

El resto del territorio peninsular tendrá temperaturas entre 15 y 20 grados; excepto en áreas montañosas donde refresca notablemente e incluso se anticipan heladas en los Pirineos.

Viento: protagonista en el norte y Canarias

Presta atención al viento sur en Asturias , Cantabria y sus alrededores montañosos; allí las rachas podrían superar los 80 km/h. Ten cuidado con toldos, sombrillas e incluso pelucas voladoras.

En Canarias, también se sentirá un viento del suroeste fuerte, sobre todo en las islas occidentales.

, también se sentirá un viento del suroeste fuerte, sobre todo en las islas occidentales. En otras regiones habrá un viento moderado proveniente del sur y este tanto en la península como en Baleares.

Fenómenos destacados: nieblas y avisos

Se esperan bancos de niebla matinales especialmente en áreas montañosas, a lo largo del litoral oriental peninsular y cerca del río Ebro .

Hay aviso naranja por viento activo en Asturias y Cantabria durante gran parte del día.

y durante gran parte del día. Las lluvias localmente fuertes afectarán al oeste y sur peninsular así como a las Canarias.

Pronóstico por ciudades (máximas y mínimas más relevantes)

Ciudad Máx (°C) Mín (°C) Estado del cielo Lluvias Viento Madrid 17 11 Cubierto, chubascos 4 mm 16 km/h SE Valencia 22 12 Poco nuboso 0 mm Suave Málaga 22 16 Nuboso, riesgo bajo 10% Variable Lugo 15 10 Nuboso, llovizna 2.8 mm 24 km/h Santander 24 16 Nuboso, lluvias débiles 0.2 mm Sur flojo Melilla 30 18 Despejado 0 mm Suave

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España

Día Temperatura Madrid (°C) Estado general Lluvias destacadas Viento Jueves 13 nov 17 / 11 Cubierto, lluvias débiles Oeste peninsular, Canarias Sur moderado Viernes 14 nov 15 / 11 Cubierto, tormentas Galicia, sistema Central Sur moderado Sábado 15 nov 14 / 9 Nuboso, lluvias ocasionales Noroeste, Pirineos Oeste moderado Domingo 16 nov 14 / 10 Intervalos nubosos Lluvias débiles en norte Oeste moderado

Las temperaturas pueden variar localmente. Se recomienda consultar fuentes oficiales para obtener detalles específicos según tu ubicación.

Resumen: paraguas y bufanda en el oeste, manga corta en el sur

Este jueves 13 de noviembre de2025 trae consigo una mezcla interesante: mientras que el oeste se verá afectado por lluvias y viento, el este disfrutará del sol acompañado por temperaturas agradables. El otoño sigue sin decidirse claramente; así que asegúrate de tener tanto tu paraguas como tus gafas de sol a mano. Y si eres uno de esos observadores meticulosos del clima, hoy necesitarás más ojos para seguir todos estos cambios constantes.