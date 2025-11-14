  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 18 GRADOS

Pronóstico del Tiempo en España: viernes 14 de noviembre de 2025

Borrasca Claudia trae lluvias generalizadas, viento fuerte y temperaturas suaves, con avisos activos en varias provincias

Pronóstico del Tiempo en España: viernes 14 de noviembre de 2025
Un avión de British Airways rodeado de pájaros. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

Agreden al expresidente de la RFEF Luis Rubiales en plena presentación de su libro 'Matar a Rubiales'

Agreden al expresidente de la RFEF Luis Rubiales en plena presentación de su libro 'Matar a Rubiales'

El tiempo en España para este viernes 14 de noviembre se presenta con el inconfundible sello del otoño.

La borrasca Claudia hace su aparición en la Península, dejando a su paso lluvias, rachas de viento y algún que otro paraguas volando.

Sin embargo, las temperaturas se mantienen agradables, lo que invita a no guardar todavía la manga corta. Si te preguntas si tu ciudad será una de las más afectadas, sigue leyendo: el pronóstico de hoy tiene más matices que una buena paella.

Madrid, por ejemplo, amanecerá con cielos nublados, lluvias intermitentes y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 18 grados.

El viento, que soplará desde el sur, será moderado. Así que si tienes planes para salir, no olvides el paraguas; será casi tan imprescindible como la mascarilla en el transporte público hace un par de años.

Hoy parece que la borrasca Claudia ha decidido recordarnos que estamos ya bien entrados en otoño. Así que si te mojas hoy… ¡que sea porque has salido a bailar bajo la lluvia! Y no porque olvidaste consultar el pronóstico.

¿Dónde caerá más agua hoy?

La respuesta breve es: en el noroeste y el oeste peninsular. Galicia, Andalucía occidental, los Pirineos y el oeste de Castilla y León están bajo la influencia de Claudia, que dejará precipitaciones intensas y persistentes. No se descartan incluso tormentas puntuales. El resto del país se libra en parte, pero no del todo: se prevén lloviznas ocasionales en los litorales cantábricos, el Ebro y Baleares.

En Andalucía, la lluvia hará acto de presencia principalmente en la mitad occidental y en el sur, donde podrían producirse tormentas que animarían el ambiente más que cualquier tertulia radiofónica.

Las Islas Canarias, por su parte, disfrutarán de un respiro: solo se anticipan chubascos ocasionales en las islas más montañosas. En el resto del archipiélago, se espera un cielo poco nuboso con viento moderado del oeste que irá amainando a medida que avance el día.

Temperaturas: suaves y sin grandes sustos

A pesar de que Claudia se empeñe en mojarnos, el frío parece dudar antes de hacer acto de presencia. En términos generales, las temperaturas máximas bajarán ligeramente en la mitad norte y oeste del país, pero continuarán siendo agradables para esta época:

  • Madrid: 9-18 °C.
  • Barcelona: 13-22 °C.
  • Valencia: 11-25 °C.
  • Sevilla: 14-24 °C.
  • Ibiza: 18-22 °C.
  • A Coruña: 10-19 °C.
  • Zaragoza: 8-23 °C.
  • Bilbao: 11-21 °C.

Las mínimas descenderán en el norte y zonas montañosas, donde podrían registrarse algunas heladas débiles. En contraste, las noches serán más templadas en el sur y la costa mediterránea.

Viento: protagonista en el oeste y áreas montañosas

El viento será noticia sobre todo en Galicia, la cornisa cantábrica y las sierras del norte; allí las rachas podrían superar los 70 km/h. En otras regiones soplará con intensidad moderada desde el sur y suroeste; salvo en Canarias, donde será fuerte del oeste durante la mañana antes de amainar posteriormente.

Fenómenos atmosféricos destacados

  • Lluvias fuertes: Galicia, Andalucía occidental, oeste de Castilla y León, Pirineos.
  • Viento intenso: Galicia, cornisa cantábrica, Pirineos y zonas altas del sistema Central.
  • Tormentas locales: Andalucía occidental, Pirineos y puntos del sistema Central.
  • Nieblas matinales: sierras interiores y depresiones del Ebro.

Resumen del tiempo por regiones

RegiónTiempo previstoTemperaturas (°C)Fenómenos destacados
MadridCubierto, lluvia9-18Lluvias, viento moderado
GaliciaLluvia fuerte, viento10-19Chubascos, rachas intensas
CataluñaNuboso, lluvia norte8-23Lluvias en Pirineo, viento sur
AndalucíaCubierto, lluvia, trmts14-24Lluvias y posibles tormentas
CanariasNuboso con chubascos14-25Viento oeste con lluvias débiles
ValenciaNuboso con lluvia ocasional11-25Lluvias débiles y viento sur
AragónNuboso con lluvia norte8-23Precipitaciones en Pirineo
AsturiasNuboso con chubascos12-19Lluvia y fuerte viento sur

Tabla de pronóstico: próximos 4 días en España

DíaFenómeno principalTemperaturas Madrid (°C)Comentario breve
Viernes 14 noviembreLluvia y viento9-18Borrasca Claudia trae lluvias generalizadas
Sábado 15 noviembreChubascos con menos viento10-17Lluvias disminuyen ligeramente
Domingo 16 noviembreNuboso con lluvias débiles8-16Lluvias dispersas mantendrán fresco
Lunes 17 noviembreMejoría con nubes claras8-17Disminuyen las lluvias; suben las máximas

Nota: Datos aproximados sujetos a actualización diaria según fuentes oficiales AEMET, Eltiempo.es y Meteored.

Consejos prácticos para hoy

  • No salgas sin paraguas: puede que no lo uses todo el tiempo; pero si lo necesitas y no lo llevas contigo te acordarás de este consejo.
  • Atento al viento: especialmente si vas a circular por el noroeste o zonas montañosas o si conduces vehículos altos.
  • Precaución al volante: las nieblas matinales junto a carreteras mojadas podrían complicar la circulación sobre todo en zonas interiores.
  • Ropa adecuada para entretiempo: aunque no hace frío intenso aún puedes necesitar una chaqueta impermeable como tu mejor aliada.

 

Los mejores productos de salud

PRODUCTOS DE SALUD
Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]