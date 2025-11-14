Pronóstico del Tiempo en España: viernes 14 de noviembre de 2025

El tiempo en España para este viernes 14 de noviembre se presenta con el inconfundible sello del otoño.

La borrasca Claudia hace su aparición en la Península, dejando a su paso lluvias, rachas de viento y algún que otro paraguas volando.

Sin embargo, las temperaturas se mantienen agradables, lo que invita a no guardar todavía la manga corta. Si te preguntas si tu ciudad será una de las más afectadas, sigue leyendo: el pronóstico de hoy tiene más matices que una buena paella.

Madrid, por ejemplo, amanecerá con cielos nublados, lluvias intermitentes y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 18 grados.

El viento, que soplará desde el sur, será moderado. Así que si tienes planes para salir, no olvides el paraguas; será casi tan imprescindible como la mascarilla en el transporte público hace un par de años.

Hoy parece que la borrasca Claudia ha decidido recordarnos que estamos ya bien entrados en otoño. Así que si te mojas hoy… ¡que sea porque has salido a bailar bajo la lluvia! Y no porque olvidaste consultar el pronóstico.

¿Dónde caerá más agua hoy?

La respuesta breve es: en el noroeste y el oeste peninsular. Galicia, Andalucía occidental, los Pirineos y el oeste de Castilla y León están bajo la influencia de Claudia, que dejará precipitaciones intensas y persistentes. No se descartan incluso tormentas puntuales. El resto del país se libra en parte, pero no del todo: se prevén lloviznas ocasionales en los litorales cantábricos, el Ebro y Baleares.

En Andalucía, la lluvia hará acto de presencia principalmente en la mitad occidental y en el sur, donde podrían producirse tormentas que animarían el ambiente más que cualquier tertulia radiofónica.

Las Islas Canarias, por su parte, disfrutarán de un respiro: solo se anticipan chubascos ocasionales en las islas más montañosas. En el resto del archipiélago, se espera un cielo poco nuboso con viento moderado del oeste que irá amainando a medida que avance el día.

Temperaturas: suaves y sin grandes sustos

A pesar de que Claudia se empeñe en mojarnos, el frío parece dudar antes de hacer acto de presencia. En términos generales, las temperaturas máximas bajarán ligeramente en la mitad norte y oeste del país, pero continuarán siendo agradables para esta época:

Madrid : 9-18 °C.

: 9-18 °C. Barcelona : 13-22 °C.

: 13-22 °C. Valencia : 11-25 °C.

: 11-25 °C. Sevilla : 14-24 °C.

: 14-24 °C. Ibiza : 18-22 °C.

: 18-22 °C. A Coruña : 10-19 °C.

: 10-19 °C. Zaragoza : 8-23 °C.

: 8-23 °C. Bilbao: 11-21 °C.

Las mínimas descenderán en el norte y zonas montañosas, donde podrían registrarse algunas heladas débiles. En contraste, las noches serán más templadas en el sur y la costa mediterránea.

Viento: protagonista en el oeste y áreas montañosas

El viento será noticia sobre todo en Galicia, la cornisa cantábrica y las sierras del norte; allí las rachas podrían superar los 70 km/h. En otras regiones soplará con intensidad moderada desde el sur y suroeste; salvo en Canarias, donde será fuerte del oeste durante la mañana antes de amainar posteriormente.

Fenómenos atmosféricos destacados

Lluvias fuertes: Galicia, Andalucía occidental, oeste de Castilla y León, Pirineos.

Viento intenso: Galicia, cornisa cantábrica, Pirineos y zonas altas del sistema Central.

Tormentas locales: Andalucía occidental, Pirineos y puntos del sistema Central.

Nieblas matinales: sierras interiores y depresiones del Ebro.

Resumen del tiempo por regiones

Región Tiempo previsto Temperaturas (°C) Fenómenos destacados Madrid Cubierto, lluvia 9-18 Lluvias, viento moderado Galicia Lluvia fuerte, viento 10-19 Chubascos, rachas intensas Cataluña Nuboso, lluvia norte 8-23 Lluvias en Pirineo, viento sur Andalucía Cubierto, lluvia, trmts 14-24 Lluvias y posibles tormentas Canarias Nuboso con chubascos 14-25 Viento oeste con lluvias débiles Valencia Nuboso con lluvia ocasional 11-25 Lluvias débiles y viento sur Aragón Nuboso con lluvia norte 8-23 Precipitaciones en Pirineo Asturias Nuboso con chubascos 12-19 Lluvia y fuerte viento sur

Tabla de pronóstico: próximos 4 días en España

Día Fenómeno principal Temperaturas Madrid (°C) Comentario breve Viernes 14 noviembre Lluvia y viento 9-18 Borrasca Claudia trae lluvias generalizadas Sábado 15 noviembre Chubascos con menos viento 10-17 Lluvias disminuyen ligeramente Domingo 16 noviembre Nuboso con lluvias débiles 8-16 Lluvias dispersas mantendrán fresco Lunes 17 noviembre Mejoría con nubes claras 8-17 Disminuyen las lluvias; suben las máximas

Nota: Datos aproximados sujetos a actualización diaria según fuentes oficiales AEMET, Eltiempo.es y Meteored.

Consejos prácticos para hoy