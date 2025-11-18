Pronóstico del Tiempo: España se enfría este martes 18 de noviembre de 2025

Este martes, España se presenta con un ambiente más típico de enero que de noviembre.
El tiempo ha dado un giro invernal y la palabra del día es frío, así que si eres de los que guarda el abrigo “por si acaso”, hoy es el día perfecto para sacarlo y no arrepentirse. El descenso de temperaturas se siente en la mayoría de las regiones, acompañado de heladas y cielos cubiertos.
Los meteorólogos, así como los madrugadores, ya lo habían anticipado: el frío ha llegado para quedarse unos días.
Los modelos meteorológicos son claros: una masa de aire frío proveniente de latitudes altas se establece en la península.
Si ayer sentiste un poco de frescor, hoy lo notarás con más intensidad. Y si pensabas que el clima era caprichoso, esta semana te lo confirmará, porque tras la borrasca Claudia, nos enfrentamos a un episodio de bajas temperaturas, precipitaciones ligeras y un ambiente que invita a buscar bufandas y guantes.
Pronóstico general para España: ¿Dónde llueve y dónde hiela?
- Cielos nublados en la mitad norte, con lluvias débiles especialmente en el Cantábrico y el norte de Galicia.
- En otras zonas, predominan los cielos poco nublados, aunque la inestabilidad se hace notar con algunos chubascos y tormentas en Baleares y Melilla. Estas lluvias pueden ser localmente intensas, así que ten cuidado si te sorprenden sin paraguas.
- El sureste peninsular y el Estrecho también podrían recibir algún chaparrón, aunque será menos intenso.
Mientras tanto, las Islas Canarias seguirán con cielos nublados y posibilidad de precipitaciones ocasionales en las islas montañosas.
El frío se instala: temperaturas y heladas
- Las temperaturas máximas descienden notablemente en la mitad norte, la fachada oriental, Melilla y Baleares. El descenso es especialmente pronunciado en Navarra y áreas del centro-norte peninsular.
- En el suroeste, las máximas podrían aumentar ligeramente gracias a la menor nubosidad.
- Las mínimas caen drásticamente en el interior, con registros bajo cero en ciudades como Ávila, Segovia, Soria, además de heladas débiles en montañas del norte y sureste, así como en la meseta norte. En la Ibérica y el Pirineo, las heladas serán moderadas.
- En Madrid, el termómetro alcanzará los 9 grados como máxima y apenas marcará entre 1-2 grados como mínima. Abrígate bien porque el aire frío no perdona.
- En zonas elevadas de Castilla y León, Guadalajara, Cuenca y Teruel, las mínimas podrían descender hasta los -8 ºC. En lugares como Palencia, Burgos, Soria, Guadalajara, Cuenca y Teruel, los termómetros podrían acercarse a los -5 ºC o menos.
Advertencias y avisos: ¿Dónde hay que prestar atención?
- En Cataluña, se ha emitido un aviso naranja por fuerte oleaje durante gran parte de la mañana.
- Tanto en Baleares como en Melilla, se activa el aviso amarillo por lluvias, que pueden ser intensas afectando al litoral y zonas del sureste.
- El área del Pirineo, así como la Ibérica y la Cordillera Cantábrica, están preparándose para nevadas y heladas.
- Protección Civil junto a la AEMET recomiendan extremar precauciones en áreas montañosas y costas catalanas debido al temporal marítimo.
El ambiente en ciudades principales
|Ciudad
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Precipitación
|Comentario
|Madrid
|1
|9
|Baja
|Heladas, ambiente frío
|Barcelona
|5
|11
|Moderada
|Oleaje, lluvias débiles
|Bilbao
|7
|12
|Débil
|Nuboso, chubascos dispersos
|Sevilla
|6
|17
|Baja
|Nubosidad variable, sin lluvias
|Valencia
|8
|15
|Baja
|Frío suave, sin lluvias
|Palma
|8
|14
|Moderada
|Lluvias y viento leve
|Cáceres
|6
|14
|Baja
|Despejado, sin lluvias
Evolución para los próximos 4 días
Aquí tienes una tabla con el pronóstico para que planifiques tu semana sin sorpresas (y con el abrigo listo):
|Día
|Temperatura Máxima (Madrid)
|Temperatura Mínima (Madrid)
|Fenómeno destacado
|Martes 18 NOV
|9°C
|1°C
|Heladas, cielos nubosos
|Miércoles 19 NOV
|8°C
|0°C
|Descenso térmico, posible nieve en norte
|Jueves 20 NOV
|7°C
|-2°C
|Heladas más extendidas, frío intenso
|Viernes 21 NOV
|6°C
|-3°C
|Jornada más fría, mínimas bajo cero
¿Y el humor? El frío también se toma con filosofía
- Si hoy ves a alguien enfundado hasta las orejas con bufanda y guantes dignos de una expedición polar por Gran Vía, no es exageración: ¡el tiempo le da toda la razón!
- Las heladas han convertido ese café matutino en un auténtico salvavidas… además de hacer que los coches necesiten un “rasca-rasca” extra antes de emprender su camino.
- Los expertos aseguran que este episodio gélido es “más propio de enero”, pero no hay motivo para alarmarse: el invierno solo está haciendo su entrada triunfal mientras aún faltan días para Navidad.
Recomendaciones útiles para no convertirte en cubito de hielo
- Abrígate bien antes de salir por las mañanas.
- Consulta los avisos meteorológicos emitidos por la AEMET antes de emprender cualquier viaje; esto es crucial si tu ruta incluye áreas montañosas o costeras.
- Si planeas ir a la playa en Cataluña, mejor lleva chubasquero que bañador.
- Aprovecha este tiempo fresco para desempolvar esas recetas reconfortantes que calientan el alma.