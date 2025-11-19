Pronóstico del Tiempo: España se enfrenta a un miércoles de aire polar y primeras nevadas este 19 de noviembre de 2025

¿Has sacado ya el abrigo que tenías guardado? Si no lo has hecho, hoy te será imprescindible. Este miércoles 19 de noviembre de 2025, el clima en España se ha vuelto serio, dejando claro que el otoño está decidido a adelantarse al invierno.

La llegada de una masa de aire ártico ha alterado por completo el panorama meteorológico, provocando un descenso drástico de las temperaturas y la aparición de nevadas en cotas bajas, algo que no veíamos desde hace tiempo en esta época.

Los expertos en meteorología llevaban días advirtiendo: el frente frío ha llegado para quedarse.

Así que si aún tenías esperanza en ese «veroño», es hora de buscar paraguas y bufanda. Hoy, el frío polar es el protagonista indiscutible y no admite termino medio: las máximas no superarán los 11 grados en Madrid, mientras que en ciudades del interior como Segovia y Ávila, ni siquiera alcanzarán los 9 grados.

¿Cómo se comportará el tiempo hoy en España?

Ambiente helador en casi todo el país : Las máximas continúan cayendo, haciendo que el mediodía se sienta más propio de enero que de noviembre.

: Las máximas continúan cayendo, haciendo que el mediodía se sienta más propio de enero que de noviembre. Nevadas en el tercio norte peninsular, especialmente en la Cordillera Cantábrica , Pirineos y montañas de Castilla y León .

, y montañas de . Lluvias intermitentes en la costa cantábrica, chubascos en Baleares y, más débilmente, en Canarias .

y, más débilmente, en . Nubes altas en otras áreas, con cielos cubiertos y una sensación generalizada de frío.

Heladas nocturnas y matinales en zonas montañosas y la meseta norte.

Temperaturas destacadas

Madrid : Máxima de 11°C, mínima rondando los 3°C.

: Máxima de 11°C, mínima rondando los 3°C. Segovia : Máxima de 8°C.

: Máxima de 8°C. Ávila : Máxima de 9°C.

: Máxima de 9°C. Sevilla y Málaga : Hasta 19°C, un pequeño oasis cálido al sur.

: Hasta 19°C, un pequeño oasis cálido al sur. Mallorca : Máxima de 17°C, mínima cercana a los 7°C.

: Máxima de 17°C, mínima cercana a los 7°C. Canarias: Máximas entre 17 y 24°C dependiendo de la isla, con lluvias ligeras y nubes bajas.

Fenómenos meteorológicos destacados

Nevadas: La cota baja a 1.000 metros en el norte, pudiendo descender a 600 metros en el noreste y zonas altas del centro según los modelos ECMWF y GFS. En los Pirineos , no se descarta nieve a cualquier altura.

, no se descarta nieve a cualquier altura. Lluvias: Especialmente notables en el norte y en Baleares , donde se esperan acumulaciones significativas. En el sur y este, las precipitaciones serán más aisladas.

, donde se esperan acumulaciones significativas. En el sur y este, las precipitaciones serán más aisladas. Viento: Soplará del norte con moderada intensidad en los archipiélagos y áreas expuestas, con rachas fuertes especialmente en la cornisa cantábrica y el Ebro.

Nieblas matinales: Atención especial para las montañas del norte, meseta sur y Galicia; donde podrán ser densas y persistentes.

¿Qué podemos esperar para los próximos días? Tabla del pronóstico

Te traemos una tabla que refleja la tendencia meteorológica para España durante los próximos cuatro días. Si pensabas que este frío sería algo pasajero, parece que ha llegado para quedarse.

Día Temperatura Madrid (°C) Fenómenos principales Previsión general España Miércoles 19 11 / 3 Frío polar, heladas, nieve Nevadas y lluvias en el norte, frío generalizado Jueves 20 10 / 2 Nevadas a cotas bajas Nieve en el norte, heladas continuas Viernes 21 9 / 1 Heladas, ambiente invernal Persisten nevadas y frío; mejora esperada al sur Sábado 22 12 / 3 Ligera subida de temperaturas Comienzan a recuperarse las temperaturas; menos lluvias

Impacto del episodio polar por regiones

Norte peninsular : Un ambiente plenamente invernal con nevadas generalizadas y temperaturas muy bajas. En el País Vasco , por ejemplo, las máximas apenas alcanzan los 10°C dentro del territorio e incluso llegan a los 12°C en la costa; además del viento fuerte que hace sentir aún más frío.

: Un ambiente plenamente invernal con nevadas generalizadas y temperaturas muy bajas. En el , por ejemplo, las máximas apenas alcanzan los 10°C dentro del territorio e incluso llegan a los 12°C en la costa; además del viento fuerte que hace sentir aún más frío. Centro : En la Meseta Norte y zona central habrá heladas con temperaturas bajo cero por la mañana. Las nieblas matinales pueden limitar notablemente la visibilidad.

: En la y zona central habrá heladas con temperaturas bajo cero por la mañana. Las nieblas matinales pueden limitar notablemente la visibilidad. Sur : Algo más templado pero aún así con descensos térmicos sobre todo en áreas interiores de Andalucía . En la costa se esperan máximas cercanas a los 19°C.

: Algo más templado pero aún así con descensos térmicos sobre todo en áreas interiores de . En la costa se esperan máximas cercanas a los 19°C. Baleares y Melilla : Chubascos tormentosos con posibilidad de lluvias localmente intensas.

: Chubascos tormentosos con posibilidad de lluvias localmente intensas. Canarias: Lluvias ligeras junto con nubes; temperaturas suaves oscilando entre los 17 y los 24°C dependiendo de cada isla.

¿Es hora de sacar el trineo? Situación actual sobre las nevadas

Los modelos meteorológicos indican que este fenómeno traerá consigo las primeras nevadas significativas del otoño. La cota desciende rápidamente mientras que las acumulaciones podrían ser notables especialmente en el Pirineo, así como también en la Cordillera Cantábrica, partes de La Rioja, Navarra, País Vasco, además de zonas elevadas dentro de Castilla y León. Se prevén hasta unos impresionantes 30 cm en áreas del Pirineo y entre 10 a 15 cm tanto en la Cantábrica como hacia el noreste.

En áreas más bajas como el interior de la meseta norte o este catalán podría haber nieve incluso a cotas tan bajas como los 500 metros o menos si esta masa fría se intensifica aún más.

¿Y qué pasa con el viento?

El viento del norte tendrá un impacto notable especialmente sobre la cornisa cantábrica, así como también sobre el Ebro y los archipiélagos; estas rachas pueden hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Si planeabas pasear por la costa hoy es mejor tener cuidado; un temporal marítimo podría complicar las cosas para quienes se atrevan a salir.

Consejos prácticos para afrontar este día

Abrígate bien : Hoy no es solo una sensación; ¡el frío es real!

: Hoy no es solo una sensación; ¡el frío es real! Precaución al volante : Las heladas junto con las nevadas pueden dificultar bastante la circulación especialmente al norte o cerca de zonas montañosas.

: Las heladas junto con las nevadas pueden dificultar bastante la circulación especialmente al norte o cerca de zonas montañosas. Atento a los avisos meteorológicos : La AEMET ha activado alertas por lluvias, nieve y viento para varias comunidades autónomas.

: La AEMET ha activado alertas por lluvias, nieve y viento para varias comunidades autónomas. No subestimes las nieblas matinales: Si circulas por meseta o Galicia ten cuidado; puede haber visibilidad muy reducida.

Un toque humorístico para finalizar

El clima hoy parece decidido a recordarnos que ya no queda rastro del verano. Las nevadas podrían sorprendernos donde menos lo esperamos. Así que si ves a alguien vestido hasta los dientes con bufanda, gorro e incluso paraguas… no lo juzgues demasiado. Simplemente está siguiendo al pie de la letra lo dictado por el último informe meteorológico. ¡Abrígate bien y disfruta del espectáculo invernal!